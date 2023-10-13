Сон – лучший игрок сентября в АПЛ. Форвард «Тоттенхэма» забил 6 голов в 4 матчах

Теги премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре.

Форвард «Тоттенхэма» забил 6 голов в 4 матчах месяца и помог команде выиграть три из них.

Это четвертая награда игроку месяца для 31-летнего корейца. Среди прочих, столько же наград получили Деннис Бергкамп, Бруну Фернандеш, Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард, Мохамед Салах, Пол Скоулз, Алан Ширер.

На награду также претендовали Хулиан Альварес, Джеррод Боуэн, Педру Нету, Мохамед Салах, Киран Триппьер и Олли Уоткинс.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Теневой кардинал. Очень сильный лидер, но никогда по достоинству не оценен.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Это не сон?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Riddleman
Лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Стал полноправным лидером команды во всех аспектах! Какая удача была подписать его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Достойный результат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Derek Apple
лидер нынешнего Тоттенхэма!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spurssupporter
Да в общем-то заслуженно. Трешка Бернли, дубль в дерби на выезде и гол Ливерпулю. Только с Арсеналом сыграли в ничью. В этом месяце Сон на голах собаку съел, конечно! Молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тмб68рус
Между прочим, второй раз подряд игрок Тоттенхэма становится лучшим игроком месяца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Заслуженно 👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МЮ20
Ответ Zlatan Ibra
Это не сон?
Сон, это не сон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ dhzoker
а кто признал то? я что то неприпомню
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2897286.html?ysclid=lnogr52fzp815593608
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Тухель
во времена САФа считалось, что ранняя свадьба помогает повзрослеть футболисту, а сейчас футболист без жены, а лучше вообще без девушки для клуба это намного безопаснее не надо будет на суды и скандалы отвлекаться.
Ерунда это. Месси и Модрич обратные примеры. Роналду с Бензема никогда личная жизнь не мешала. Холанд и Мбаппе тоже отлично играют несмотря на подруг и тусовки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий