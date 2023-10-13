Португалия при Мартинесе выиграла все 7 матчей с общим счетом 27:2. Роналду забил 7 голов
Португалия выиграла все 7 матчей при Роберто Мартинесе.
Сегодня пиренейская команда обыграла Словакию (3:2) в квалификации Евро-2024.
С начала 2023 года португальцы одержали 7 побед с общим счетом 27:2. 7 голов на счету Криштиану Роналду.
Далее Португалия выступит в гостях у сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет 16 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вся сборная Португалии - 72 гола.
Роналду - Король Португалии.
Марадона - Король Аргентины.
Месси - пеналесси.
А так, Роналду спокойно входит в число топ 100 игроков всех времён.