Португалия выиграла все 7 матчей при Роберто Мартинесе.

Сегодня пиренейская команда обыграла Словакию (3:2) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 7 побед с общим счетом 27:2. 7 голов на счету .

Далее Португалия выступит в гостях у сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет 16 октября.

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