Португалия при Мартинесе выиграла все 7 матчей с общим счетом 27:2. Роналду забил 7 голов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Португалия выиграла все 7 матчей при Роберто Мартинесе.

Сегодня пиренейская команда обыграла Словакию (3:2) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 7 побед с общим счетом 27:2. 7 голов на счету Криштиану Роналду.

Далее Португалия выступит в гостях у сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет 16 октября.

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38 комментариев

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Xm.md
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corazón blanco
Ответ Zed_patriot
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Барсамания, это ты? Уж больно похож почерк.
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Иван Есев
Жаль, что не удалось пройти всю квалификацию без пропущенных голов, но тем не менее это великолепный результат, будем ждать Евро!
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f0rmoceft
Ответ Zed_patriot
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Не плачь
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corazón blanco
Ответ Его Величество Златан
а говорили физрук, не ясно, нужно переобуваться?😝
Так Мартинес исторически всегда был королем отборочных циклов сборных.
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Блуждающий странник
На самом деле Португалии жесть как не повезло с группой, отбор они бы итак прошли. Стата красивая, но ни одной проверки, все игры проходные и однокалиточные, а на евро непонятно как будет. По составу португальцы лучшие в мире, наверное, у них даже скамейка чумовая
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Leganessi
Роналду - 125 голов.
Вся сборная Португалии - 72 гола.
Роналду - Король Португалии.
Марадона - Король Аргентины.
Месси - пеналесси.
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Очевидное невероятное
Ответ Alex Slobodskikh
Какой Мартинес красивый
💋💗❌️
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Влад Козьминский
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Иван Есев
Ответ Очевидное невероятное
почему? там все будет по другому
Конечно уровень сопротивления будет выше, но Португалия сейчас играет очень уверенно и монструозно в атаке, так что они должны быть в числе фаворитов турнира.
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Очевидное невероятное
Ответ Иван Есев
типун тебе на язык
почему? там все будет по другому
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Очевидное невероятное
Ответ Стахович
Роналду - гарантия успеха
шта??)))) 😁
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Zed_patriot
Ответ Xm.md
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Blaumerc
Ответ Роман
Сколько слез)
тогда возьми себя в руки, и постарайся успокоиться. Роналду нормальный футболист, просто ему не повезло играть в одну эпоху с Месси.
А так, Роналду спокойно входит в число топ 100 игроков всех времён.
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Leganessi
Без Роналду этой сборной бы не существовало.
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S. A.
Топ-соперники👍
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Любезный Коссутий
ну, группа, в принципе, не сложная, так что, почетное звание "физрук" Мартинес пока еще сохраняет
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Двоечник
Так Мартинес физрук или все таки нет?
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Tristan...
С такими игроками можно и без тренера выигрывать. Особенно, таких оппонентов
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Очевидное невероятное
а на евро Португалия провалиться
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Его Величество Златан
а говорили физрук, не ясно, нужно переобуваться?😝
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