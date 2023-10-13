Российский клуб опроверг новость о приглашении исчезнувшего игрока «Шахтера».

Полузащитник «Шахтера» U19 не вернулся с командой в после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

Главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов заявил, что Роспутько «очень ждала» «Звезда» » Второй лиги России. В тренерский штаб этой команды входит чемпион Украины-2002 в составе « » Геннадий Зубов.

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.

Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию.

В эти минуты команда готовится к выезду в рамках LEON- лиги Дивизион Б в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведем матч против местного «Динамо», – заявила «Звезда».

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