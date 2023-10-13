«Звезда» Санкт-Петербург об исчезнувшем игроке «Шахтера»: «Роспутько к нам не имеет отношения. Требуем прекратить распространять непроверенную информацию»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Вторая лига Б Звезда Санкт-Петербург Шахтер U-19 Александр Роспутько Футбол

Российский клуб опроверг новость о приглашении исчезнувшего игрока «Шахтера».

Полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

Главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов заявил, что Роспутько «очень ждала» «Звезда» Санкт-Петербург» Второй лиги России. В тренерский штаб этой команды входит чемпион Украины-2002 в составе «Шахтера» Геннадий Зубов.

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.

Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию.

В эти минуты команда готовится к выезду в рамках LEON-Второй лиги Дивизион Б в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведем матч против местного «Динамо», – заявила «Звезда».

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8 комментариев

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gukmamop
Роспутько к нам не поедет
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Тиджани Бабангида
Двойной пиар для «Звезды». И в слухе и в опровержении
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Le vatnique
Ответ Товарищ Наркотик
Да по-любому паренёк в Европе остался, чтоб на фронт не попасть. Про Россию нагнали, чтоб хейта было больше
Ну если правду пишут, что у него родители в Донецке, то всякое может быть.
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Aleksey Dolmatov
Ответ Товарищ Наркотик
Да по-любому паренёк в Европе остался, чтоб на фронт не попасть. Про Россию нагнали, чтоб хейта было больше
Европа же сейчас выдаёт беженцев Украине, нет?
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Le vatnique
Ответ Aleksey Dolmatov
Европа же сейчас выдаёт беженцев Украине, нет?
Не выдает. Отсюда у них большая популярность незаконного пересечения границы с Румынией, Венгрией или Молдавией. Статус беженца будет в любом случае, официально украинец приехал или границу по реке переплыл.
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