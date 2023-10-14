Малкин набрал 1+3 в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой

Форвард « » набрал 4 (1+3) очка в матче с « » (4:0) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил сегодня победную шайбу.

Он провел 2-ю игру в текущем чемпионате , в предыдущем матче с «Чикаго» (2:4) Малкин результативными действиями не отметился.

Сегодня за 16:36 (2:44 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «плюс 2».