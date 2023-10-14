Малкин набрал 1+3 в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Вашингтоном» (4:0) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил сегодня победную шайбу.

Он провел 2-ю игру в текущем чемпионате НХЛ, в предыдущем матче с «Чикаго» (2:4) Малкин результативными действиями не отметился.

Сегодня за 16:36 (2:44 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «плюс 2».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Малкин сегодня без помощи администрации г. Магнитогорска притащил рояль, сыграл на нём, спел, да ещё и огненный каштан с собой принёс.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
muxaNIK
Получается сегодня без Духа
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yaroslove
Надеюсь, Евгений пробьёт в этом сезоне рубежи в 500 шайб и 800 передач. Таких игроков в истории НХЛ очень немного)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Панин
Ответ VintDV
Малыч молодчина!!! Лидеры сегодня показали , что рано еще списывать на полку:)))
согласен. он и в прошлой игре классно раздавал, но с его передач не забивали, сегодня, можно сказать, долги вернулись
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Малыч молодчина!!! Лидеры сегодня показали , что рано еще списывать на полку:)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий