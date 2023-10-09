Ничья в дерби «Спартака» и ЦСКА, «Арсенал» победил «Сити», Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем, «Барса» спаслась на 86-й, «Севилья» уволила Мендилибара, победный гол Кокорина и другие новости

1. Гол Хесуса Медины на 97-й минуте принес «Спартаку» ничью в дерби с ЦСКА – 2:2! Милан Гайич сделал дубль, а Квинси Промес забил в РПЛ впервые за 2 месяца. «Динамо» сыграло 0:0 с «Факелом», «Пари НН» победил «Крылья» благодаря голам Севикяна и Зе Турбо – 2:0, а «Ахмат» уступил «Рубину» – 0:1.

«Спартак» и ЦСКА отстают от «Краснодара» на 10 очков в таблице Мир РПЛ, «Крылья» – на 6, «Зенит» – на 7, «Локо» – на 8

2. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ: Габриэл Мартинелли забил единственный мяч на 86-й минуте. А ведь «канониры» с 2015-го не побеждали «Сити» в чемпионате! «Ливерпуль» не сумел одолеть «Брайтон» на выезде (2:2), несмотря на дубль Салаха.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» – лидеры АПЛ с 20 очками после 8 туров, «шпоры» выше из-за лучшей разницы мячей. «Сити» отстает на 2 очка, «МЮ» – на 8, «Челси» – на 9.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Катара-2023, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й. Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем в карьере. Столько же у Сенны и Феттеля, у Хэмилтона – 6. Льюис, кстати, столкнулся с Расселом на старте и сошел с дистанции

4. «Барселона» на 86-й минуте ушла от поражения в игре с «Гранадой» – 2:2! Причем команда Хави горела 0:2 к 29-й, пропустив уже через 17 секунд после начала матча. «Атлетико» обыграл «Сосьедад» благодаря пенальти Гризманна на 89-й – 2:1. «Барса» на 3 очка отстает от «Реала» после 9 туров Ла Лиги, «Жирона» – на 2, «Атлетико» с матчем в запасе – на 5.

5. КХЛ. «Металлург» уступил «Салавату», «Автомобилист» победил «Нефтехимик», «Адмирал» проиграл «Ак Барсу», «Амур» выиграл у «Лады».

6. Матч Лиги 1 был прерван из-за неприятного инцидента: от взрыва брошенной на поле петарды вратарь «Клермона» Мори Диав потерял сознание и его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. «ПСЖ» тем временем обыграл «Ренн» на выезде – 3:1.

7. «Севилья» уволила тренера Хосе Луиса Мендилибара. Команда, которая взяла Лигу Европы в прошлом сезоне, выиграла лишь 2 из 11 матчей в этом.

8. Кубок мира по регби-2023. Аргентина победила Японию, Румыния уступила Тонга, Португалия обыграла Фиджи с разницей в одно очко.

9. «Спартак» может оставить Гильермо Абаскаля как минимум до зимней паузы, сообщает инсайдер Иван Карпов. В шорт-листе клуба иностранцы выше Карпина и Черчесова.

10. Александр Кокорин забил победный гол за «Арис» в лиге Кипра. У него 2 мяча и ассист в 6 матчах за клуб в сезоне.

11. В Израиле после нападения ХАМАС убит экс-футболист Лиор Асулин. Он был на музыкальном фестивале возле границы с сектором Газа. УЕФА перенес все ближайшие матчи израильских сборных, которые планировалось сыграть на территории страны.

11. Денис Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо». Тренеры недовольны его поведением. Марцел Личка заявил, что дал игроку два выходных.

12. Кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд в марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд.

13. СКА может выменять форварда Борну Рендулича у «Сочи» на Марата Хуснутдинова.

14. Американская гимнастка Симона Байлс обновила свой рекорд по количеству наград на чемпионатах мира. На ее счету 30 медалей.

15. Арбитр Хуан Лука Сакки не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» и «Сассуоло» и был дисквалифицирован на один матч

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