Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо». Тренеры недовольны его поведением

Вингер «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой.

Как сообщает « », 25-летний игрок последнюю неделю не тренировался с основным составом. Тренерский штаб временно отстранил футболиста из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Макаров не попал в заявку на матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» в среду (3:0) и сегодняшнюю с «Факелом».

Решение о будущем полузащитника будет принято на следующей неделе после диалога с главным тренером .

забил 3 гола в 9 матчах нынешнего сезона Мир . Его статистика – здесь.

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