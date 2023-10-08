Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо». Тренеры недовольны его поведением
Вингер «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний игрок последнюю неделю не тренировался с основным составом. Тренерский штаб временно отстранил футболиста из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.
Макаров не попал в заявку на матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» в среду (3:0) и сегодняшнюю с «Факелом».
Решение о будущем полузащитника будет принято на следующей неделе после диалога с главным тренером Марцелом Личкой.
Макаров забил 3 гола в 9 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
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«Динамо» подписало хавбека «Рубина» Макарова. Трансфер оценивали в 10 млн евро.
Этот футболист разрушитель.
Тренерский штаб принял правильное решение об отстранении.
Его уровень Химки и Торпедо.