Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо». Тренеры недовольны его поведением

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Вингер «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний игрок последнюю неделю не тренировался с основным составом. Тренерский штаб временно отстранил футболиста из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Макаров не попал в заявку на матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» в среду (3:0) и сегодняшнюю с «Факелом».

Решение о будущем полузащитника будет принято на следующей неделе после диалога с главным тренером Марцелом Личкой.

Макаров забил 3 гола в 9 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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35 комментариев

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Evgeny Trifonov
Рубин гении, втюхать его за 9 после трёх хороших матчей. Одна из лучших сделок на внутреннем рынке РПЛ в истории
+83
-3
+80
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Саша Пушкин
6 августа 2021,
«Динамо» подписало хавбека «Рубина» Макарова. Трансфер оценивали в 10 млн евро.
+22
-1
+21
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Убегай и Забивай!
хм.... нездоровая канитель
+15
0
+15
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Leon Betov
После того гола на огородном поле Зениту ничем не запомнился как игрок
+14
-1
+13
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Рагнар Лодброк
да и игрок он честно говоря ,так себе....
+15
-3
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Артем Д
Ответ Leon Betov
После того гола на огородном поле Зениту ничем не запомнился как игрок
Пару туров назад очень красивый гол забил
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Никита Самарин
А ведь у Рубина в своё время за 10 млн. евро купили. За такого игрока - это безумные деньги.
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Ответ Evgeny Trifonov
Рубин гении, втюхать его за 9 после трёх хороших матчей. Одна из лучших сделок на внутреннем рынке РПЛ в истории
Рубин всегда топово сливал игроков с 3 хорошими матчами, особенно пачками в зенит...
+21
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+2
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Геннадий Швецов
Своим поведением он вносит смуту в ряды команды.
Этот футболист разрушитель.
Тренерский штаб принял правильное решение об отстранении.
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kazbek.sultanbek
Ответ Leon Betov
После того гола на огородном поле Зениту ничем не запомнился как игрок
Зато потом возмущался аналитиками, которые ему правильно говорили, что много удар готовит. Мол, я лучше знаю, интуиция подскажет. Что-то она плохо ему подсказывает.
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tolobas
Ответ Александр Громов
Этого ещё не хватало!( В этом сезоне один из самых активных игроков в нападении у Динамо.
Так вся его активность в основном заканчивается ударом мимо ворот или неточным пасом
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mallowan
Ответ </c/>
Рубин всегда топово сливал игроков с 3 хорошими матчами, особенно пачками в зенит...
В газпроме вообще мастаки таких брать
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tolobas
Ответ Саша Пушкин
6 августа 2021, «Динамо» подписало хавбека «Рубина» Макарова. Трансфер оценивали в 10 млн евро.
Это провал!
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Valik Slovo
Ответ Рагнар Лодброк
да и игрок он честно говоря ,так себе....
И как человек тоже походу
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ДМ-1чемпион
Давно заметил стоангстиза Макаром! В последней игре с Ахматом, запорол кучу моментов. Раза четыре мог забить, но все удары "как на зло" шли мимо! Было ощущение, что специально. Не хочет играть, нахер из ДИНАМО!
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tolobas
Вообще, убрать его из Динамо давно пора! Надо уже признать, что это был один из самых провальных трансферов последних лет, и продать его хоть за какие-нибудь деньги.
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Александр Громов
Этого ещё не хватало!( В этом сезоне один из самых активных игроков в нападении у Динамо.
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Дмитрий Клюквин
он всё равно без полезный, один из самых провальных трансферов за последние годы
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Дорожник
Что он там учудил? Бухал на тренировках?
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ericssons
Не знаю что там с дисциплиной вне матчей, но на поле иногда принимает странные решения и лупит откуда не нужно и когда не нужно. Так же боится использовать слабую ногу. ЦСКА возможно стоит попробовать взять его в аренду с правом выкупа. Зениту, Спартаку, Локомотиву он нужен не будет из-за перебора атакующих полузащитников.
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Анатолий Magicbrain
Честно говоря он давно к этому шел. Разгильдяй он и есть разгильдяй
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Balt
В Балтику, к Игнашевичу на перевоспитание. )
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Зелёный гопник
Губитель 100% моментов!
Его уровень Химки и Торпедо.
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Bring Me The Horizon
Чемодан - вокзал - грозный
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Гамарджоба Генацвале
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Рубин всегда топово сливал игроков с 3 хорошими матчами, особенно пачками в зенит...
Брал тоже топово. Карлос Эдуардо только чего стоит.
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