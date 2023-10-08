Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян может составить ей конкуренцию»

Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой.

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию.

У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно ее назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», – сказала заслуженный тренер СССР.

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