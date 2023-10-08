Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян может составить ей конкуренцию»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой.

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию.

У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно ее назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», – сказала заслуженный тренер СССР.

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72 комментария

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Mari Gams
Камила сейчас переживает сложный период взросления, пусть быстрее этот этап закончится и мы увидим взрослую прекрасную фигуристку .
Данные у Ками уникальные для ФК , только слепой может это не видеть , желаю Камила успешного продолжения спортивной карьеры и побед на мировых стартах !
+24
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Mion
А Акатьева?)
+18
-4
+14
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Mari Gams
Ответ orlitza
Она уже взрослая и прекрасная. Но, вероятно, мировых стартов не будет, а возраст не ждёт. Надо принять то, что есть.
Прекрасная - согласна ! Ками всего 17 лет , по правилам только могла начать во взрослых катать ! И времени у неё ещё достаточно , чтобы катать и катать , а международные дождёмся !
+13
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+8
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Джонни
Ответ orlitza
Валиева - уникальная фигуристка, какой не было в истории ФК. Может быть, на заре этого вида спорта такой была Соня Хени, естественно, на уровне исторических возможностей вида спорта. Валиеву "уничтожили" собственные СМИ и домашние комментаторы: сказали "гоп", пока ещё не перепрыгнула. Привлекли к ней ненужное ажиотажное внимание, и соперники "подготовились" не спортивно (спортивно бы не вышло), а другими методами: подлогом, может быть, ошибкой, которую у другого и не заметили бы, по крайней мере, не стали бы раздувать вселенский скандал), оговорами, психологическим давлением на главном старте, которое и сейчас не спало. Загубили своими руками, вернее, своим языком. Как говорил Белинский, у нас не знают меры не в похвале (до небес), не в порицании (смешать с грязью). Сорвали победную олимпиаду человеку. По крайней мере, призовое место было бы.
Вы это про пиар, заранее подписанные контракты, и то что этери хотела чтобы камила выиграла с суммой близкой к мужским результатом, стала двухкратной, но это все без тмз было невозможно
+22
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+7
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B.Jones
Ответ orlitza
Валиева - уникальная фигуристка, какой не было в истории ФК. Может быть, на заре этого вида спорта такой была Соня Хени, естественно, на уровне исторических возможностей вида спорта. Валиеву "уничтожили" собственные СМИ и домашние комментаторы: сказали "гоп", пока ещё не перепрыгнула. Привлекли к ней ненужное ажиотажное внимание, и соперники "подготовились" не спортивно (спортивно бы не вышло), а другими методами: подлогом, может быть, ошибкой, которую у другого и не заметили бы, по крайней мере, не стали бы раздувать вселенский скандал), оговорами, психологическим давлением на главном старте, которое и сейчас не спало. Загубили своими руками, вернее, своим языком. Как говорил Белинский, у нас не знают меры не в похвале (до небес), не в порицании (смешать с грязью). Сорвали победную олимпиаду человеку. По крайней мере, призовое место было бы.
Вы телевизор то поменьше смотрите. Ещё немного и на голове начнёте ходить.😁
+13
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+7
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Джонни
Нá каком месте можно смеятся, Петросян и Акатьева в прошлом году её обыграли, в этом году камила еле три три прыгает и то не всегда, да и спортсменку под следствием называть лучшей, это значит чистых спортсменов не уважать
+28
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+6
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orlitza
Ответ Роман Волков
А как же Сонька Акатьева? Она, что уже вне игры. ... Её коньки расплавят лёд Наша Сонька всех порвёт! 🎉🎉🎉😘
А почему она Сонька? В детский сад вместе ходили?
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Ирина Ларина
Валиева самая уникальная фигуристка. С этим не поспоришь. А вот лучшая…
Адель вообще не воспринимаю во взрослых - летит вечно куда-то, совсем 11-летний ребенок, хоть и не плохо передающий образы.
Так что все это - вкусовщина.
А лучшая - Соня, потому что действующая ЧР
+12
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Мэй Касахара
Очень люблю Камилу, но такие комментарии делают ей только хуже - она сейчас все-таки не в той форме, как в ОИ-сезон
+6
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Ad notam
Сейчас пока не понятно кто в какой форме будет на соревнованиях. Закончилось ли у Ками взросление (очень на это надеюсь), восстановилась ли Акатьева после травмы, опять таки возможные изменения в росте и весе 16 летних Акатьевой и Петросян. Объективно этот сезон золотой формы 15 леток - Жилиной и Садковой. IMHO
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Роман Волков
А как же Сонька Акатьева?
Она, что уже вне игры.
...
Её коньки расплавят лёд
Наша Сонька всех порвёт!
🎉🎉🎉😘
+10
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Ольга Долгова
Ответ orlitza
Пик Камилы, вероятно, в прошлом, которое ей испортили.
Который она сама вместе с мамой испортила.
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И это все о нем
Ответ arisstopane
Комментарий скрыт
Ваше субъективное мнение не может являться признанным всеми ,у каждого свои предпочтения и это вполне естественно, просто восхищаясь своим кумиром ,не надо никого принижать.
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Даша Лавренова
Ответ Е...С
Мне кажется Жилина, а ее программы в этом году - шик, блеск и красота. У Ники также подходящий возраст, чтобы стать ЧР, если случайно пубертат не начнется.
Вероника очень нестабильна, к сожалению. Иногда программа – сплошные падения, причем такие, что смотреть больно. Может, конечно, в этом сезоне будет иначе, хочется верить. Конкуренция нужна
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Владислава Крюкова
Ответ Джонни
Нá каком месте можно смеятся, Петросян и Акатьева в прошлом году её обыграли, в этом году камила еле три три прыгает и то не всегда, да и спортсменку под следствием называть лучшей, это значит чистых спортсменов не уважать
Акатьева в прошлом сезоне проигрывала Туктамышевой, Муравьевой, Петросян и Камиле. У Камилы она выиграла один раз за весь сезон, потому что Камила сделала бабку на акселе. Сейчас у Акатьевой травмы. Камила не еле три три прыгает, а собрала три три после трёх недельного перерыва и 10 дней тренировок. О чем вы вообще?
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ВИван
Для меня лучшая фигуристка страны в настоящее время Елизавета Туктамышева! Талантливейшая Камила не в форме, чудесная Соня Муравьева, другие девочки ТШТ и Зинина не очень стабильны, а сильнейшая Вероника Жилина еще не показала себя среди взрослых.
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Grads
Камила моя любимая фигуристка, но пока она далека от своей лучшей формы. Имеется лишний вес и пока что мы не видели прыжков ультра-си. Но это только начало сезона, так что все поправимо. Удачи Камиле!!!
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И это все о нем
Ответ Oleandra
Все хрустальные хороши по-своему и лучшие в мире.
Хрустоботы пытаются навязать всем своё восхищение штабом ЭТ ,но увы это безнадёжное занятие и зря стараетесь, у нас много интересных девочек в разных штабах за которыми интересно наблюдать.
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lanfqk
Ну, лучшая фигуристка страны на данный момент Акатьева. Я люблю катание Камилы и для меня оно интереснее, чем сонино, но у Валиевой сейчас пубертат, а Софья наоборот в форме. Оценками только за компы победить нельзя. К тому же, хоть тут многие и пишут, что плющенские девочки Камиле не ровня, но если у той не получится восстановить квады, то и Муравьева, и Жилина ее спокойно обкатают. А есть еще квадистки Петросян и Горбачева...В общем, все будет зависеть от того, сможет ли Камила восстановить и стабильно прыгать хотя бы два 4Т в произволке (ну, и от решения суда, конечно, но это и так очевидно), вот тогда да, с ней будет очень трудно бороться.
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Ольга Островская
Слова ТАТ хороший знак, Софьюшке удачи!
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Irina Kistler
Ответ Роман Волков
А как же Сонька Акатьева? Она, что уже вне игры. ... Её коньки расплавят лёд Наша Сонька всех порвёт! 🎉🎉🎉😘
У Сони была серьёзная травма, в форме она будет бороться за медали на равных но не на этапах, её надо поберечь. Видела в Ереване Аделию , даже на показательных прыгнула легко четвёртой, каскады 3х3, а её вращения - была бы школа 6:0!
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Юра Плисецкий
Потенциально - да. А как по факту сложится, сезон покажет.
Нужно создать всем фигуристам на старте равные условия. Пусть уверенно показывают свой максимум.
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orlitza
Ответ alb@tros
На сегодняшний день лучшие фигуристки в мире 1) Акатьева, 2) Петросян. Валиева бодро идёт в гламур... Жаль, конечно.
Как все после успешной карьеры (и даже не очень, как Константинова). А куда идти до 20, если надо монетизировать успех, а в другой области ты пока ничего не достиг?
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Е...С
Мне кажется Жилина, а ее программы в этом году - шик, блеск и красота. У Ники также подходящий возраст, чтобы стать ЧР, если случайно пубертат не начнется.
+14
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orlitza
Ответ Е...С
Мне кажется Жилина, а ее программы в этом году - шик, блеск и красота. У Ники также подходящий возраст, чтобы стать ЧР, если случайно пубертат не начнется.
Случайно пубертат не начинается.
+2
-1
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