Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян может составить ей конкуренцию»
Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой.
«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию.
У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно ее назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Данные у Ками уникальные для ФК , только слепой может это не видеть , желаю Камила успешного продолжения спортивной карьеры и побед на мировых стартах !
Адель вообще не воспринимаю во взрослых - летит вечно куда-то, совсем 11-летний ребенок, хоть и не плохо передающий образы.
Так что все это - вкусовщина.
А лучшая - Соня, потому что действующая ЧР
Она, что уже вне игры.
...
Её коньки расплавят лёд
Наша Сонька всех порвёт!
🎉🎉🎉😘
Нужно создать всем фигуристам на старте равные условия. Пусть уверенно показывают свой максимум.