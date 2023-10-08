Кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд в марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд

Теги Бег рекорды Марафон Келвин Киптум Легкая атлетика

Кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне.

Киптум пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд. Он стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон быстрее, чем за 2 часа 1 минуту. 

Предыдущий мировой рекорд был установлен 25 сентября 2022 года на Берлинском марафоне – тогда двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Почему у марафона такая нестандартная дистанция – 42 195 м? При чем здесь Древняя Греция, Пьер де Кубертен и король Англии?

18 комментариев

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каток Третьяка
21 км ч средняя скорость... жесть конечно
+24
0
+24
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Святослав Игоревич
Ответ evg-pro
Ввыбугут ли из двух часов в ближайшие 5-10 лет?
В новых кроссовках могут и раньше выбегут, тот же Киптум еще далеко не на пике, в декабре ему 24
+14
-1
+13
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Karamzin
Ответ каток Третьяка
21 км ч средняя скорость... жесть конечно
я на беговой дорожке и 5 минут наверное не осилю с такой скоростью
+12
0
+12
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GLW
Ответ Karamzin
я на беговой дорожке и 5 минут наверное не осилю с такой скоростью
у большинства дорожек макс. скорость меньше 20 ))
+6
0
+6
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evg-pro
Ввыбугут ли из двух часов в ближайшие 5-10 лет?
+6
-1
+5
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Politruk
Вот это новость!
+4
0
+4
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IntoTheRainBow
Стёпа Киселёв

20 общее место, 2:13:26
+4
0
+4
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Sh FF
Это какая то жесть.. За 2 часа 42 км пробежать. Я бы умер раза 4
+3
0
+3
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vadned
Ответ evg-pro
Ввыбугут ли из двух часов в ближайшие 5-10 лет?
Выбегут. Кипчоге уже выбегал из двух часов, но пока в "лабораторных" условиях - с пейсмейкерами, лазерным указателем и скорее всего в экспериментальных кроссах.

Сейчас постепенно все "вечные" рекорды начали падать. Спортивная наука не стоит на месте, сейчас другие подходы к питанию и восстановлению, в спорте больше денег и больше конкуренция. Другие технологии в инвентаре. да и население Земли все увеличивается, значит в целом больше спортсменов появляется.
+3
0
+3
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Melnikov1968
Вот это мощь!!!
+2
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Дмитрий Осипов
Ответ bes_na_tatami
сколько ж тут фармы....
которую только нищие в Кении способны переварить?) чушь же
+1
0
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SCHENN
Ответ Karamzin
я на беговой дорожке и 5 минут наверное не осилю с такой скоростью
Там до 21 км/ч добежать бы для начала))
+1
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Надоело париться в бане
Ответ vadned
Выбегут. Кипчоге уже выбегал из двух часов, но пока в "лабораторных" условиях - с пейсмейкерами, лазерным указателем и скорее всего в экспериментальных кроссах. Сейчас постепенно все "вечные" рекорды начали падать. Спортивная наука не стоит на месте, сейчас другие подходы к питанию и восстановлению, в спорте больше денег и больше конкуренция. Другие технологии в инвентаре. да и население Земли все увеличивается, значит в целом больше спортсменов появляется.
А что за чудо-кроссовки, которые увеличивают скорость бега? Никогда не слышал о таком
+1
0
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Ярик01
И ему всего лишь 23 года.
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Rinat Gazimzyanov
320 метров за минуту.100 метро за 17 секукнд. Даже я быстрее 100 метров пробегу.
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bes_na_tatami
Ответ Karamzin
я на беговой дорожке и 5 минут наверное не осилю с такой скоростью
это да. я на веле горном по городу наваливаю и получаю за час среднюю 25 км в час, а тут такое
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