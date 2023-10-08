Кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд в марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд

Кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне.

Киптум пробежал дистанцию за 2 часа 35 секунд. Он стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон быстрее, чем за 2 часа 1 минуту.

Предыдущий мировой рекорд был установлен 25 сентября 2022 года на Берлинском марафоне – тогда двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Почему у марафона такая нестандартная дистанция – 42 195 м? При чем здесь Древняя Греция, Пьер де Кубертен и король Англии?