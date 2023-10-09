«Барса» на 3 очка отстает от «Реала» после 9 туров Ла Лиги, «Жирона» – на 2, «Атлетико» с матчем в запасе – на 5

«Реал» остается лидером турнирной таблицы Ла Лиги после 9-го тура.

После субботней победы над «Осасуной (4:0) «Реал» идет на 1-й строчке с 24 очками. Второе место с 22 очками занимает «Жирона».

« » после ничьей с «Гранадой» (2:2) отстает от лидера на 3 очка, занимая 3-е место. « », сыгравший на один матч меньше, идет 4-м, отставая от «Реала» на 5 очков.

5-е место в таблице с 17 очками занимает «Атлетик», 6-е – « », набравший 15 очков.

«Барса» на 86-й ушла от поражения в игре с «Гранадой» – 2:2! Команда Хави горела 0:2 к 29-й, пропустив уже через 17 секунд после начала матча

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