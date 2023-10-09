«Барса» на 3 очка отстает от «Реала» после 9 туров Ла Лиги, «Жирона» – на 2, «Атлетико» с матчем в запасе – на 5

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

«Реал» остается лидером турнирной таблицы Ла Лиги после 9-го тура.

После субботней победы над «Осасуной (4:0) «Реал» идет на 1-й строчке с 24 очками. Второе место с 22 очками занимает «Жирона».

«Барселона» после ничьей с «Гранадой» (2:2) отстает от лидера на 3 очка, занимая 3-е место. «Атлетико», сыгравший на один матч меньше, идет 4-м, отставая от «Реала» на 5 очков.

5-е место в таблице с 17 очками занимает «Атлетик», 6-е – «Реал Сосьедад», набравший 15 очков.

«Барса» на 86-й ушла от поражения в игре с «Гранадой» – 2:2! Команда Хави горела 0:2 к 29-й, пропустив уже через 17 секунд после начала матча

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68 комментариев

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kaka10
Турнирная таблица:
- 1й мадридский
- 1й каталонский
- 2й каталонский
- 2й мадридский
+55
-22
+33
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Кузя Гитарист
Ответ Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
Вот это знатно подгорело
+59
-26
+33
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Роман
Реал совершает величайшие камбеки.
Барса совершает величайшие отскоки.
+28
-12
+16
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Гномович!
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Лига Европы
+24
-9
+15
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Стахович
Если бы не вечные судейские отскоки,барса должна была на 9 отставать
+28
-19
+9
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S S
Ответ Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
Позорище-это с предпоследним местом играть в ничью, при откровенном судейском беспределе…НЫТЬЕ ваш удел…искать виноватых…а тем более в игроках вышедших на замену…
+26
-19
+7
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Samurai99
Кальехон толкает Феликса и падает держась за лицо 🤡🤡🤡
+18
-11
+7
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Стахович
Ответ Гномович!
Гранада потеряла очки.
Так много кто потеряли очки в матчах с барсой:Сельта,Мальорка,Гранада,Порту…Все из-за судьи
+13
-7
+6
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VuNePonimaete
Ответ 72bp4cq2tr
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Негрейры нет, вот он и бесится😀
+11
-6
+5
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nurikkkk
Гави красавчик!!!!
Гол привез и Кунде сломал!!!
Академия Барсы выпускает таланты!!!!
+11
-7
+4
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VuNePonimaete
Ответ Гномович!
Лига Европы
уничтожил просто 😄
+6
-2
+4
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Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
+45
-41
+4
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S S
Ответ rigobersong
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🤣
+5
-2
+3
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Cruel Snake
Ответ Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
Больше чем комплексы, это же факт. При чём здесь Мадрид? Из-за них что-ли они горели 2:0 ? Мёртво играют, но всегда виноват кто-то другой. Команд в тройке лидеров с конца турнирной таблицы, феерично
+7
-4
+3
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Manu Maks
Ответ Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
И здесь припель Мадрид. Настоящий мужчина всегда держит удар а не винить других!
+4
-1
+3
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VictorVallecano
Ответ Samurai99
Кальехон и Вальехо просто позорище, два клоуна. Видна школа Мадрида
Школа Барселоны - это страйк от пустой пластиковой бутылки? )
+4
-1
+3
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Гномович!
Гранада потеряла очки.
+12
-10
+2
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Дороф
Ответ Wild91688
Комментарий удален модератором
Ща кляузу кинет...
+3
-1
+2
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Cruel Snake
Ответ Wild91688
Комментарий удален модератором
Но разве с этим можно не согласится
+3
-1
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Гномович!
Жирона> Барса, уже официально!!!
+4
-3
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Гномович!
Ответ Роман
Реал совершает величайшие камбеки. Барса совершает величайшие отскоки.
Factos!
+4
-3
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ДЖИН
Что Хетафе, что Гранада и один и тот же судья - совпадение не думаю...
+1
0
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Bazilic
Как после официально признанной ошибки в первом туре Сото Градо получает назначения на матчи Барсы? Это просто безумие
+10
-9
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llolishe
Ответ Эль Иберико
Поправьте заголовок, АТМ на 4-м месте с матчем в запасе.
Атлетико судья принес победу на Сосьедадом назначив позорный пеналь
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mgarnet13
Ответ rigobersong
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Ага, расскажешь про чистый пенальти на Ямале
+4
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