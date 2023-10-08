КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Амур» сыграет с «Ладой», «Металлург» против «Салавата»

«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ