КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Амур» сыграет с «Ладой», «Металлург» против «Салавата»
«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» примет «Ладу», «Металлург» будет противостоять «Салавату», «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 8 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 14.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
💚💪👍!!!