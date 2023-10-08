КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Амур» сыграет с «Ладой», «Металлург» против «Салавата»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Лада Нефтехимик Амур Автомобилист результаты матчей КХЛ Адмирал Хоккей

«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» примет «Ладу», «Металлург» будет противостоять «Салавату», «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Ак Барс
Дата проведения
8 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Амур – Лада
Дата проведения
8 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
8 октября, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Автомобилист
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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Товарищъ
Адмирал и только победа. Казань уже так точно брали, якорь точно на волнах :)!!!
+2
0
+2
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Бахадыр Халиков
кто за зелёных?
💚💪👍!!!
+2
-1
+1
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+1
-1
0
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11 june
За Ак Барс!
0
0
0
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