Личка о Макарове: «У меня нет конфликта ни с кем. Дал Денису выходной на две игры – в четверг вернется на базу»
Марцел Личка опроверг информацию о конфликте с Денисом Макаровым.
Напомним, ранее сообщалось, что вингер «Динамо» был отстранен от работы с командой из-за недовольства тренерского штаба. Позже представитель Макарова опроверг эту информацию, заявив, что футболист не работает с командой по состоянию здоровья.
– Что случилось с Макаровым?
– Я дал ему выходной на две игры. В четверг он вернется на базу, будем с ним разговаривать.
– У вас нет конфликта?
– У меня ни с кем нет конфликта, – сказал главный тренер «Динамо».
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