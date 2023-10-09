Личка о Макарове: «У меня нет конфликта ни с кем. Дал Денису выходной на две игры – в четверг вернется на базу»

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Марцел Личка опроверг информацию о конфликте с Денисом Макаровым.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер «Динамо» был отстранен от работы с командой из-за недовольства тренерского штаба. Позже представитель Макарова опроверг эту информацию, заявив, что футболист не работает с командой по состоянию здоровья.

– Что случилось с Макаровым?

– Я дал ему выходной на две игры. В четверг он вернется на базу, будем с ним разговаривать.

– У вас нет конфликта?

– У меня ни с кем нет конфликта, – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария

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Pertinax Gandi
Значит есть.
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Machine Head
Марцел куда ушла игра в атаку и куда делись невероятные победы? Что случилось в команде? Кто не хочет играть не только за деньги , но и за клуб , должны покинуть коллектив. Где голодные до побед игроки? Да плевать на всех этих ветеранчиков и некоторых легионеров. Я лучше буду смотреть на молодых пацанов Гладышева, Бессмертного, Кутицкого, Грулева у которых глаза горят. На того же Лесового, который пока не набрал оптимальную форму, но который отдает всего себя в игре. Вернуть Карапузова. С покупкой Караскаля, конечно, обосрались по полной программе. Я даже не знаю кто у нас такое аморфное существо пожелает купить. Я жду интервью Дмитрия Гафина- сколько еще будет продолжаться болтание в проруби. Должны играть те, для кого каждая игра будет матчем жизни и смерти .
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