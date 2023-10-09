Личка о Макарове: «У меня нет конфликта ни с кем. Дал Денису выходной на две игры – в четверг вернется на базу»

Марцел Личка опроверг информацию о конфликте с Денисом Макаровым.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер «Динамо» был отстранен от работы с командой из-за недовольства тренерского штаба. Позже представитель опроверг эту информацию, заявив, что футболист не работает с командой по состоянию здоровья.

– Что случилось с Макаровым?

– Я дал ему выходной на две игры. В четверг он вернется на базу, будем с ним разговаривать.

– У вас нет конфликта?

– У меня ни с кем нет конфликта, – сказал главный тренер « ».

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