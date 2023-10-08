Владимир Ивич: «Сафонов – лучший вратарь в России. Он человек и порой ошибается»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

Владимир Ивич назвал Матвея Сафонова лучшим вратарем в России.

Вратарь «Краснодара», напомним, допустил ряд ошибок в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«Матвей Сафонов – лучший вратарь в России. И он это доказал. Несомненно. И, конечно, Агкацев идет вслед за ним. Мы обладаем двумя лучшими вратарями в лиге. Матвей Сафонов – это парень, который с начала чемпионата спас нас от многих голов.

Конечно, он человек, порой он и ошибается. Но еще раз, мы отреагировали как команда и убрали эти ошибки, ведь это не только его ошибки. Много раз, когда мяч был у него, передвижения других игроков были неправильными. И это нехорошо. И это была наша главная проблема в первом тайме. Мы были в стрессе, соперники погрузили нас в этот стресс тем, как они играли. А они играли хорошо.

Опять-таки, это психология, и мы должны говорить обо всей команде. Как я уже сказал, впервые в истории клуба мы на первом месте после 11 туров. Впервые для игроков, да и для каждого – для болельщиков, для сотрудников клуба.

Мы должны принять это. И мы сейчас учимся тому, чтобы принять свою позицию в таблице», – сказал тренер «Краснодара».

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3 комментария

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дитя лимита
мотя - даже не лучший вратарь краснодара
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denimo21
Он не стабилен, порой тащит как бог, порой привозит как любитель. Если бы вчера не выиграли, то настроение было бы совсем другим. Хочется увидеть Агкацева в воротах. Не понимаю в чем принципиально сильнее сафонов. Стас в кубке ооочень хорош
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Сафонов качественный вратарь, но не лучший, например то, как тащил Максименко оба последних дерби с Динамо просто высший уровень, не смотря на 3 гола в последнем матче...также круто играет Лантратов, вполне претендент на звание лучшего в лиге...
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