Арбитр Сакки не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» и «Сассуоло» и был дисквалифицирован на один матч
В Италии арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован.
38-летний арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед матчем «Лечче» и «Сассуоло» (1:1).
Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку «Лечче».
В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.
«Предположение о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.
Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.
Фото: fanpage.it
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