Арбитр Сакки не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» и «Сассуоло» и был дисквалифицирован на один матч

В Италии арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован.

38-летний арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед матчем «Лечче» и «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку «Лечче».

В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.

«Предположение о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.

Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.

Фото: fanpage.it

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