Арбитр Сакки не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» и «Сассуоло» и был дисквалифицирован на один матч

Теги серия А Италия дисквалификации судьи Лечче Сассуоло Хуан Лука Сакки Франческа Ди Монте Футбол

В Италии арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован.

38-летний арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед матчем «Лечче» и «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку «Лечче».

В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.

«Предположение о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.

Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.

Фото: fanpage.it

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28 комментариев

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Владимир Владимир
Итальянский футбол:
- Матч Ювентус - Салернитана, последняя минута, забит чистый гол - ВАР увидел оффсайд, проигнорировав игрока Салерно, никакого наказания судьям

- Не поздоровался с бабой - дисквалификация на матч
+105
-9
+96
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Семен Романов
Потом выяснится,что он до нее домогался до матча и понесется
+73
-10
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Bata
Показалось вначале Ариго Сакки(
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Ёшкин
Жесткая дилемма. Не поприветствовал - матч дисквы, поприветствовал - глядишь в суд за приставание подаст
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Юрий Богданов
пусть признается, что он гей-феминист
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Лютый альбинос
А если бы он вот также не пожал руку вашей матери/сестре/собаке?
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-4
+8
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Rumov
Я бы поприветствовал.
+8
-1
+7
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mbauer
Совсем ###### уже
+3
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Семен Романов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Она до него! )
Без официального заявления службы или департамента равенства Италии не будем делать поспешных выводов
+3
0
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Тимур Галимзянов
Засосал - плохо, пальцем не тронул - плохо! Определитесь уже
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-1
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Alex1104
По фото не очень понятно: мог просто не заметить.
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ibra207
что с ним не так
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Старый, добрый
Легко отделался. Если бы потрогал за руку - обвинили бы в харрасменте. Так на один матч дисквалифицировали, а могли бы совсем "отменить"
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Go-go-love
Ответ Bata
Показалось вначале Ариго Сакки(
Я тоже так прочитал))))
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Семен Романов
Потом выяснится,что он до нее домогался до матча и понесется
Она до него! )
+3
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GiovanniX
Хоть не старина Арриго
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Splin
Итальянцы🤣🤣🤣
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majestic1980
Ответ Владимир Владимир
Итальянский футбол: - Матч Ювентус - Салернитана, последняя минута, забит чистый гол - ВАР увидел оффсайд, проигнорировав игрока Салерно, никакого наказания судьям - Не поздоровался с бабой - дисквалификация на матч
Таков современный футбол)
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Bata
Ответ Go-go-love
Я тоже так прочитал))))
Поклонники Милана сейчас могут понастальгировать да и всей серии А думаю тоже)
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Иван Лапин
После случая с Рубиалесом побоялся даже до руки дотронуться, но всё равно словил дискву.
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hedgehog111
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Olajuvon
Следующий раз поцелует!
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majestic1980
Поприветствовал как Рубиалес - дисквал, не поприветствовал как Сакки все равно дисквал. Напомнило Дедпула, в моменте когда он решает можно ли ударить женщину-преступницу. Если ударю, то поступлю аморально - женщин бить нельзя, а если не ударю, то поступлю как сексист
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Полосатый Октобус*)
Он испугался, что она целоваться лезет
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Святослав Игоревич
Легко отделался проходимец!
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