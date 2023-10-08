«Тоттенхэм» и «Арсенал» – лидеры АПЛ с 20 очками после 8 туров, «шпоры» выше из-за лучшей разницы мячей. «Сити» отстает на 2 очка, «МЮ» – на 8, «Челси» – на 9

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 8 туров.

После победы над «Лутоном» в субботу (1:0) «шпоры» возглавляют таблицу, набрав 20 очков. « » после победы над « » (1:0) также набрал 20 очков, но уступает « » по количеству забитых голов.

«Манчестер Сити», набравший 18 очков, занимает 3-е место в таблице, на 4-м месте с 17 очками идет « ».

« », обыгравший в матче 8-го тура «Брентфорд», набрал 12 очков и располагается на 10-й строчке таблицы. «Челси» после победы над «Бернли» (4:1) идет 11-м.

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