«Тоттенхэм» и «Арсенал» – лидеры АПЛ с 20 очками после 8 туров, «шпоры» выше из-за лучшей разницы мячей. «Сити» отстает на 2 очка, «МЮ» – на 8, «Челси» – на 9
«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 8 туров.
После победы над «Лутоном» в субботу (1:0) «шпоры» возглавляют таблицу, набрав 20 очков. «Арсенал» после победы над «Манчестер Сити» (1:0) также набрал 20 очков, но уступает «Тоттенхэму» по количеству забитых голов.
«Манчестер Сити», набравший 18 очков, занимает 3-е место в таблице, на 4-м месте с 17 очками идет «Ливерпуль».
«Манчестер Юнайтед», обыгравший в матче 8-го тура «Брентфорд», набрал 12 очков и располагается на 10-й строчке таблицы. «Челси» после победы над «Бернли» (4:1) идет 11-м.
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ман Сити», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Какой вообще смысл отставание Челси считать?
Но есть нюанс.
Уверен красные заберут титул чемпиона)
Надеюсь в этом сезоне будет новый чемпион!