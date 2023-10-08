«Тоттенхэм» и «Арсенал» – лидеры АПЛ с 20 очками после 8 туров, «шпоры» выше из-за лучшей разницы мячей. «Сити» отстает на 2 очка, «МЮ» – на 8, «Челси» – на 9

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 8 туров.

После победы над «Лутоном» в субботу  (1:0) «шпоры» возглавляют таблицу, набрав 20 очков. «Арсенал» после победы над «Манчестер Сити» (1:0) также набрал 20 очков, но уступает «Тоттенхэму» по количеству забитых голов.

«Манчестер Сити», набравший 18 очков, занимает 3-е место в таблице, на 4-м месте с 17 очками идет «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед», обыгравший в матче 8-го тура «Брентфорд», набрал 12 очков и располагается на 10-й строчке таблицы. «Челси» после победы над «Бернли» (4:1) идет 11-м.

Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ман Сити», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном»

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86 комментариев

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nurlan-zenit
Почему в заголовке МЮ и Челси, а не Ливерпуль?
Какой вообще смысл отставание Челси считать?
+95
-13
+82
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Evgeny Trifonov
теперь понятно кто тянул Тоттенхэм вниз. Сплавили балласт в Мюнхен и заиграли
+70
-6
+64
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Отец Абду
Лицо Кейна представили?:)
+65
-12
+53
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Evgen_Hazard
Ответ Отец Абду
Лицо Кейна представили?:)
У Кейна в БЛ всё отлично
+51
-3
+48
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gukmamop
МЮ и Челси рядом, совсем как раньше.
Но есть нюанс.
+17
0
+17
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Арман Мартиросян
Комично будет, если Тоттенхем зацепит какой нибудь трофей. Лицо Кейна представьте)
+26
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Владислав Романов
Ответ Арман Мартиросян
Комично будет, если Тоттенхем зацепит какой нибудь трофей. Лицо Кейна представьте)
комично наблюдать, как фанаты ТТХ губу раскатывают после 8 туров 😁
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+14
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Moby D
Салиба очень хорош
+12
-1
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Evgen_Hazard
Ответ Эксперт Спортс
Он имел ввиду что шпоры идут к титулу
После 8 туров 😂
+10
-2
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Yury Sin
Ответ Kot133
Откуда у Сити столько болел на ресурсе?
Глорье же по большей части. Реальных болел не так уж много.
+8
-1
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Максим Пальченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В этом сезоне доминирование Сити прекратится
Подождём до января , хоть и болельщик Челси , но арсенал не сильно сильнее смотрелся чем сити без полузащиты
+10
-4
+6
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войд
Ответ llolishe
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Так у Ливерпуля сильнейший тренер Апл
Уверен красные заберут титул чемпиона)
+8
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Нурик Эдилбеков
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал лучше Тотенхема! Всех болельщиков Арсенала с долгожданной победой над принципиальнейшим соперником!
😂
+7
-2
+5
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Abdul Aziz
Ответ Yury Sin
Глорье же по большей части. Реальных болел не так уж много.
глоры ведь превращаются в болел со временем? Я, по этой логике, в 98 году был глором Барсы?
+7
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Артём Литош
Не увидел Холанда на поле. Его удалили вместо Ковачича? Или его потолок это Бернли, Фулхэмы и Ноттингемы?
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Aleksandr Khachoyan
Согласен с комментарием ниже. Зачем тут Челси и МЮ, но не Ливерпуль? Типа, они же явно будут бороться за титул, в отличие от тех двух
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ппппочему
Ответ Эксперт Спортс
Ну даже не близко. Против арсенала и ливера играли очень слабо.
Против Арсенала, который в прошлом году "за чемпионство боролся", слабо превзошли по владению и играли более чем на равных, притом в гостях? Учитывая, что Арсенал нормальных голов (не с удачного отскока и не с пенальти) не забил вообще? Про борьбу за чемпионство говорить рано, конечно, но и твой комментарий просто смешон
+5
-1
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alexmixer9
А зачем в этом списке челси?
+8
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Роман Марченко
Удачи Арсеналу! Намечается славная гонка.
+12
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Ман Сити требл
В этом сезоне сразу эти 4 первые команды будут вести борьбу за чемпионство
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-2
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Kot133
Откуда у Сити столько болел на ресурсе?
+5
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mr kovalsky
Ответ Роман Марченко
Удачи Арсеналу! Намечается славная гонка.
По мне так Арсенал в предыдущем сезоне намного сильнее играл, возможно, проблема еще в не наигранности с новыми ключевыми игроками
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rude.
Если куры возьмут чашку это будет эпичнее Лестера, однозначно)
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jdrk
Удивлен старту ТТХ!
Надеюсь в этом сезоне будет новый чемпион!
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Владимир Данилов
Ответ Levani Khutsishvili
Я вообще не волнуюсь, то что сити не станет чемпом, это было ясно изначально, никто не может в АПЛ победить 4 раза подряд. Это вам не ла лига, Бундеслига или сериа а
От создателей "В "Реал" три раза не зовут".
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