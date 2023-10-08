Титов – игрокам «Спартака»: «На ваших майках ромбик. Ребята, вы играете за «Спартак» Москва, а не за «Спартак» Кострома или Владикавказ!»

Егор Титов обратился к игрокам «Спартака».

Сегодня состоится дерби «Спартак» – ЦСКА.

«В принципе футболисты те же. Надо этот вопрос им задать. Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: «Ребята, вы играете за «Спартак».

Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всем уважении. Вы играете за «Спартак» Москва. Это говорит о многом.

То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию