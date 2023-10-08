Титов – игрокам «Спартака»: «На ваших майках ромбик. Ребята, вы играете за «Спартак» Москва, а не за «Спартак» Кострома или Владикавказ!»
Егор Титов обратился к игрокам «Спартака».
Сегодня состоится дерби «Спартак» – ЦСКА.
«В принципе футболисты те же. Надо этот вопрос им задать. Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: «Ребята, вы играете за «Спартак».
Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всем уважении. Вы играете за «Спартак» Москва. Это говорит о многом.
То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».
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Этот долговязый нестандарт никогда интеллектом не отличался и сейчас выдал очередной маразм. Оказывается, смысл Спартака просто заключается в геометрической фигуре - ромбике. Да и вспомнил этот чудак времена, когда при нём КБ тянули к чемпионствам всеми правдами и неправдами. А когда все клубы стали играть в равных условиях, то все видят, что Спартак, это обычный середняк РПЛ. И хоть ромбик, хоть треугольник не поможет сегодня КБ избежать очередного, уже привычного, позора.😂😂😂
Обидно должно быть за российский футбол.
Спартак Кострома не меньше заслуживает иметь бюджет больше, чем имеет сейчас, а также историю свою, пусть и скромную.
И у Рено.
Фарм гавкает на хозяина.