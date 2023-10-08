Титов – игрокам «Спартака»: «На ваших майках ромбик. Ребята, вы играете за «Спартак» Москва, а не за «Спартак» Кострома или Владикавказ!»

Теги Спартак ЦСКА Егор Титов премьер-лига Россия Спартак Кострома Спартак Владикавказ Футбол

Егор Титов обратился к игрокам «Спартака».

Сегодня состоится дерби «Спартак» – ЦСКА.

«В принципе футболисты те же. Надо этот вопрос им задать. Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: «Ребята, вы играете за «Спартак».

Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всем уважении. Вы играете за «Спартак» Москва. Это говорит о многом.

То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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45 комментариев

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BoGaL
Зачем клубы обижать?! Тем более скоро с ними в одной лиге играть, могут ведь и наказать ) как минимум Владикавказский ))
+66
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fil_spb
Опять это хамское пренебрежение к другим командам от спартачей. Чем московский Спартак якобы лучше любого другого клуба? Лидирует только гигантским и неоправданным ЧСВ.
+26
-10
+16
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Серега Антонов
А сам че, не за деньги играл, а за ромбик?
+21
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Roman Roman
когда сливал саламыча, чо сам про ромбик не вспоминал?
+20
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MstAndreev
Что за пренебрежение к другим командам? А потом удивляются, почему никто не любит. Потому что индюки высокомерные)
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Александр Василич
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смерть!!!
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Андрей-ДК
надо быть полным идиотом, чтобы ополчить против себя своих же спартачей, пусть и из других городов
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SMART789
Это унижение региональных клубов, вечный это взгляд сверху вниз
пренебрежение к стране от московских мажоров
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Вова Пупкин
"На ваших майках ромбик..."

Этот долговязый нестандарт никогда интеллектом не отличался и сейчас выдал очередной маразм. Оказывается, смысл Спартака просто заключается в геометрической фигуре - ромбике. Да и вспомнил этот чудак времена, когда при нём КБ тянули к чемпионствам всеми правдами и неправдами. А когда все клубы стали играть в равных условиях, то все видят, что Спартак, это обычный середняк РПЛ. И хоть ромбик, хоть треугольник не поможет сегодня КБ избежать очередного, уже привычного, позора.😂😂😂
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Сергей Жарковский
Сколько пренебрежения в словах Егора, это не делает чести уважаемому футболисту!
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Вова Пупкин
Ответ BoGaL
Зачем клубы обижать?! Тем более скоро с ними в одной лиге играть, могут ведь и наказать ) как минимум Владикавказский ))
🤣🤣🤣👍👍👍
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And-Rover
Спартак Кострома такой же клуб как и Спартак Москва, с разницей что одни имеют ничего кроме Совкомбанка, а другие обляпаны спонсорами на майках.

Обидно должно быть за российский футбол.

Спартак Кострома не меньше заслуживает иметь бюджет больше, чем имеет сейчас, а также историю свою, пусть и скромную.
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RedBaronPA
Это какой Титов? Тот самый который играл на бромантане? Тот самый который «светло синей» ориентации? И с таким грузом он ещё пытается что то кому то сказать? « Чья бы кобыла мычала» ( В.В.Пукин).
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Надир
ну всё как обычно, мы спартак а вы го....!
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добрый грек
А что плохого в Кастроме или Владикавказе?
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guiet
Титова на поле вместе с Тихоновым! Тогда будет шанс!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ BoGaL
Зачем клубы обижать?! Тем более скоро с ними в одной лиге играть, могут ведь и наказать ) как минимум Владикавказский ))
Стадион достройте,а может и встретимся!
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Вячеслав Котов
а у них, что какой-то другой ромбик
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Badinoko
А че, не вариант свой клуб поддержать не принижая другие?
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Ветер
Надеюсь Егор Титов, никогда не будет допущен к управлению(в любом качестве), каким либо Спартаком. Футболистом был неплохим, а вот с башкой проблемы.
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юра георгиевский
Ответ RedBaronPA
Это какой Титов? Тот самый который играл на бромантане? Тот самый который «светло синей» ориентации? И с таким грузом он ещё пытается что то кому то сказать? « Чья бы кобыла мычала» ( В.В.Пукин).
В 2003 году УЕФА отстранила бромантанщика Титова на один год в матчах, под эгидой УЕФА. За положительный тест, после матча с Уэльсом.
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Доктор Верховцев
Тащемта, у Динамо тоже ромбик.
И у Рено.
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Магомед Саид Амирханов
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Победа 100%! Удачи!!!
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Artem Piatkov
Спартак Трнава > Спартак Москва
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Катя_СПб
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истина, вот только зенит этого не принимает, а зря...)
Ай Моська, знать она сильна....
Фарм гавкает на хозяина.
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