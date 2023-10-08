«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в АПЛ впервые при Пепе Гвардиоле.

«Горожане» сегодня уступили со счетом 0:1 в 8-м туре чемпионата Англии.

До этого дня последняя победа «канониров» над « » в рамках лиги была датирована 2015 годом, сухая домашняя – 2012-м. Вдобавок лондонцам удалось прервать серию из 12 поражений в противостоянии с «Сити» в АПЛ.

Также « » обыграл действующего чемпиона Англии впервые с 2017 года.

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