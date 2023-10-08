«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд
«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в АПЛ впервые при Пепе Гвардиоле.
«Горожане» сегодня уступили со счетом 0:1 в 8-м туре чемпионата Англии.
До этого дня последняя победа «канониров» над «Ман Сити» в рамках лиги была датирована 2015 годом, сухая домашняя – 2012-м. Вдобавок лондонцам удалось прервать серию из 12 поражений в противостоянии с «Сити» в АПЛ.
Также «Арсенал» обыграл действующего чемпиона Англии впервые с 2017 года.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
даже хорошо, что мы вас 11 на 11 победили, теперь оправданий никаких не должно быть, так что даже не пытайся)
Канониров с победой!
Счёт на табло, факт.
Все, что было до, это уже история.
Едем дальше💪
Редкостное днище, полностью зависимое от КдБ с Родри.
Согласен, Артем?