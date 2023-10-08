«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в АПЛ впервые при Пепе Гвардиоле.

«Горожане» сегодня уступили со счетом 0:1 в 8-м туре чемпионата Англии.

До этого дня последняя победа «канониров» над «Ман Сити» в рамках лиги была датирована 2015 годом, сухая домашняя – 2012-м. Вдобавок лондонцам удалось прервать серию из 12 поражений в противостоянии с «Сити» в АПЛ.

Также «Арсенал» обыграл действующего чемпиона Англии впервые с 2017 года.

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24 комментария

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Гамаль Хайдаров
Ответ Gunner_14
Теперь нужно повторить это на «Этихаде». Там в рамках АПЛ тоже не выигрывали с 2015
нужно АПЛ брать
+30
-5
+25
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Andrew Chepaylo
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Как судейки все время сити тянут?
+24
-7
+17
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Gunner_14
Теперь нужно повторить это на «Этихаде». Там в рамках АПЛ тоже не выигрывали с 2015
+16
-2
+14
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Артём Лапицкий
Ответ skvoznoi
Я сам очень долго ждал этой победы и она 100% заслужена, но хочу отметить состав Сити в центре поля - со здоровыми КДБ и Родри игра была бы другая. Надеюсь, что во втором круге матч будет иметь столь же большое значение, а команды будут в оптимальных составах (Нкетия на банку, Жоржиньо куда-нибудь подальше). Канониров с победой!
если что то у Арсенала главной звезды в заявке тоже не было, к слову об оптимальных составах
даже хорошо, что мы вас 11 на 11 победили, теперь оправданий никаких не должно быть, так что даже не пытайся)
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skvoznoi
Я сам очень долго ждал этой победы и она 100% заслужена, но хочу отметить состав Сити в центре поля - со здоровыми КДБ и Родри игра была бы другая. Надеюсь, что во втором круге матч будет иметь столь же большое значение, а команды будут в оптимальных составах (Нкетия на банку, Жоржиньо куда-нибудь подальше).

Канониров с победой!
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avolida
Серия прервана, факт.
Счёт на табло, факт.
Все, что было до, это уже история.
Едем дальше💪
+4
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Алексей Фирстов
Сегодня заслужил победу Арсенал!
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Марк Вайс
Ответ A.B.W.
Ужасный по качеству игры и судейству матч. Ковачича сразу надо было удалять. Голу Рико Льюиса во 2 тайме не надо было мешать ранним свистком. Даже в самом конце накосячил, в абсолютно понятной ситуации когда Жезус сначала откинул мяч, а потом симулировал от касания партнёра по сборной Эдерсона, жёлтую зачем-то дал обоим.
Льюис мяч руками схватил, когда упал. В концовке обоим дал за неспортивное поведение(затяжка и толчок)
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natan111
Родри и де Брюйне потеряли, судью купили. Но Арс затащил. Очень круто, психологически важная победа.
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Ман Сити требл
Арсенал выиграл впервые за 8 лет 🤭
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Universal1000
Ответ Artem Piatkov
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Холанд окончательно попрощался с ЗМ.
Редкостное днище, полностью зависимое от КдБ с Родри.
Согласен, Артем?
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Владимир Мироненко
Не по теме, но : у всех из всей новости показывает только название
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ecopromo
офигеть, очень нужная победа
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ML26
Ответ Universal1000
Холанд окончательно попрощался с ЗМ. Редкостное днище, полностью зависимое от КдБ с Родри. Согласен, Артем?
Зм за сезон дается
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Wekil Halylow
Ответ skvoznoi
Я сам очень долго ждал этой победы и она 100% заслужена, но хочу отметить состав Сити в центре поля - со здоровыми КДБ и Родри игра была бы другая. Надеюсь, что во втором круге матч будет иметь столь же большое значение, а команды будут в оптимальных составах (Нкетия на банку, Жоржиньо куда-нибудь подальше). Канониров с победой!
ну да прошлой игри у еас не был Жезус Парти Салиба и что? а когда удалили Джаку за мелкий фол ?
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ecopromo
Ответ skvoznoi
Я сам очень долго ждал этой победы и она 100% заслужена, но хочу отметить состав Сити в центре поля - со здоровыми КДБ и Родри игра была бы другая. Надеюсь, что во втором круге матч будет иметь столь же большое значение, а команды будут в оптимальных составах (Нкетия на банку, Жоржиньо куда-нибудь подальше). Канониров с победой!
как будто у арса был оптимальный состав, Пусть выходит на рынок и еще миллиард тратит. У него 100 миллионный грилиш сидит в запасе, а оказывается игроков не хватает
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