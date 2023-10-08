В Израиле после нападения ХАМАС убит экс-футболист Асулин. Он был на музыкальном фестивале возле границы с сектором Газа 

Теги происшествия Хапоэль Тель-Авив высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Маккаби Тель-Авив Бейтар Маккаби Петах-Тиква Маккаби Герцлия контент Футбол

Экс-футболист Лиор Асулин погиб в Израиле.

Асулин был убит после нападения на Израиль со стороны ХАМАС. Бывший футболист присутствовал на музыкальном фестивале, который проходил возле границы с сектором Газа.

«Большая печаль. После многих часов, в течение которых он числился пропавшим без вести, стало известно, что бывший игрок клуба Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Раиме.

«Хапоэль Тель-Авив» приносит соболезнования и выражает поддержку членам семьи Лиора в это трудное время. Берегите себя и свои семьи», – говорится в заявлении «Хапоэля» из Тель-Авива.

Асулину было 43 года. За время карьеры форварда выступал за «Маккаби» Герцлия, иерусалимский «Бейтар», «Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Петах-Тиква, «Хапоэль» Беер-Шева и другие клубы. Он забил 88 голов за 284 матча в высшем дивизионе Израиля.

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12 комментариев

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Мадина Уйгурова
Музыкальный фестиваль прямо возле клетки, по ту сторону которой живёт население, которое Израиль считает террористами. При чем на границе постоянно бросают гранаты друг другу. Это конечно мозгов хватило у организаторов
+24
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Kemal Gul
Ответ Мадина Уйгурова
Музыкальный фестиваль прямо возле клетки, по ту сторону которой живёт население, которое Израиль считает террористами. При чем на границе постоянно бросают гранаты друг другу. Это конечно мозгов хватило у организаторов
Ну как бы все-таки 30 км от границы, это что за солдат должен быть, способный гранату на такое расстояние метнуть?) А вообще это виктимблейминг, кто же мог знать, что именно в эту ночь хамас нападет?
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Ебздрогыч
Как описать мир в последние 3 года: чума, война, все опять собираются брать Иерусалим. Не сильно что-то изменилось за последние пару тысяч лет
+1
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Stadjer
Каждый раз, когда в мире происходит что-то ужасное, удивительным образом на спортсе в комментах сразу же находятся эксперты по любому вопросу, которые сразу все объяснят и скажут, что правильно, а что - нет.
+1
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Roman Araslanov
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balander09
по новостям из ТГ много жертв среди как раз жертв фестиваля, при чем есть и иностранцы
этот фестиваль могли отменить сразу, с утра же боевые действия начались или он не останавливался?
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Смари Муха
Спортс по краю ходишь
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angry horse
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Не забудь это еще почитать😎
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-2-1-%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/2198398
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