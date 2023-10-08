В Израиле после нападения ХАМАС убит экс-футболист Асулин. Он был на музыкальном фестивале возле границы с сектором Газа
Экс-футболист Лиор Асулин погиб в Израиле.
Асулин был убит после нападения на Израиль со стороны ХАМАС. Бывший футболист присутствовал на музыкальном фестивале, который проходил возле границы с сектором Газа.
«Большая печаль. После многих часов, в течение которых он числился пропавшим без вести, стало известно, что бывший игрок клуба Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Раиме.
«Хапоэль Тель-Авив» приносит соболезнования и выражает поддержку членам семьи Лиора в это трудное время. Берегите себя и свои семьи», – говорится в заявлении «Хапоэля» из Тель-Авива.
Асулину было 43 года. За время карьеры форварда выступал за «Маккаби» Герцлия, иерусалимский «Бейтар», «Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Петах-Тиква, «Хапоэль» Беер-Шева и другие клубы. Он забил 88 голов за 284 матча в высшем дивизионе Израиля.
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этот фестиваль могли отменить сразу, с утра же боевые действия начались или он не останавливался?
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