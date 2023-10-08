От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Клермон Флоран Батта Мори Диав Нето Боржес Футбол

Детонация петарды привела к остановке игры «Монпелье» – «Клермон».

В добавленное ко второму тайму время голкипер «Клермона» Мори Диав потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

Защитник Нето Боржес показал фанатам хозяев средний палец, за что получил красную карточку от главного арбитра Флорана Батта.

Футболисты обеих команд покинули поле. Диктор объявил о том, что матч приостановлен. По состоянию на данный момент игра, в которой «Монпелье» вел со счетом 4:2, не возобновлена.

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37 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
+66
-4
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Nico Boi
Ответ Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
лё неандерталь
+44
-1
+43
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Nicu Maican
Ответ Bunyod Turgunov
Это современная Европа а не дикий Восток
Ты про видео с издевательствами арабов над детьми и женщинами?
+41
-11
+30
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
что-то на арабском
+21
-2
+19
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Obdob
Монпелье влепить технарь, ближайшие игры проводить при пустых трибунах, отменить красную Боржесу
+17
-1
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Kuba Juba
Антон Шунин ставит лайк
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a2wai
Ну и в чем Нето не прав.
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Добрый_Ээх
Это цветущий сад, а не дикие джунгли. Не перепутайте.
+8
-5
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Arty Novikoff
Ответ Obdob
Монпелье влепить технарь, ближайшие игры проводить при пустых трибунах, отменить красную Боржесу
+ того, кто кидал петарду - посадить на полгодика и огромный штраф.
+2
0
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Валентин Трошов
Ответ Kuba Juba
Антон Шунин ставит лайк
Акинфеев поставил второй
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Cearvm
"Пиротехника на стадионах безопасна". (c)
Кстати кто не знал, от нее и неплохо конечности теряют, если что-то пойдет не так или брак.
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savik-A.M.
выигрывали 4-2 , теперь получат 0-3 , ну что ж , молодцы фанаты
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ivan Morozov 20
потеряд сознание от взрыва петарды? это желтая за симуляцию
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Рашпель793
Во Франции какие-то совсем отбитые фанаты, дпже на уровне отбитых фанов в других странах.
0
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Ярик01
Технарь Монпелье за поврежденного вратаря соперника.
И надо было сразу матч остановить
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Макс Николаев
Дикари-с..
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ivan Morozov 20
Ответ Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
афрофранцузские*
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Alex Metallov
Ответ Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
Это наверное вот эти вот ребята из французской дилогии "Братья с окраины" Banlieusards. Демба, Сулейман и Нумуке.
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Duck Nightingale
Ответ Очки Дани Алвеса
Французские фанаты - это что-то на неандертальском.
А чем наши лучше? Одни неандертальцы боятся других неандертальцев в шлемах и с дубинками и поэтому сидят смирно
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крокодил в ванной
Ответ Duck Nightingale
А чем наши лучше? Одни неандертальцы боятся других неандертальцев в шлемах и с дубинками и поэтому сидят смирно
Какое счастье, что в России есть фан-айди, который спасает нас от неандертальцев!
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Roman Araslanov
Фанаты Монпелье и Зенита случайно не родственники?
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hedgehog111
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Ответ Nicu Maican
Ты про видео с издевательствами арабов над детьми и женщинами?
ты всегда только болтавней это доказываешь ?! пруфов как не было так и нет.
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hedgehog111
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Ответ Bunyod Turgunov
Это современная Европа а не дикий Восток
согласен 👍
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nicu Maican
Ты про видео с издевательствами арабов над детьми и женщинами?
полно видео где израильтяне издеваются над детьми и женщинами Палестины. Так что не ТУПИ 🤣🤦
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Fight.And.Win
Охренеть, я-то думаю, что случилось
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