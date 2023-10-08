От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван
Детонация петарды привела к остановке игры «Монпелье» – «Клермон».
В добавленное ко второму тайму время голкипер «Клермона» Мори Диав потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках.
Защитник Нето Боржес показал фанатам хозяев средний палец, за что получил красную карточку от главного арбитра Флорана Батта.
Футболисты обеих команд покинули поле. Диктор объявил о том, что матч приостановлен. По состоянию на данный момент игра, в которой «Монпелье» вел со счетом 4:2, не возобновлена.
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Кстати кто не знал, от нее и неплохо конечности теряют, если что-то пойдет не так или брак.
И надо было сразу матч остановить