«Севилья» уволила Мендилибара. Команда выиграла лишь 2 из 11 матчей в сезоне

Теги Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА отставки Хосе Луис Мендилибар Футбол

«Севилья» объявила об отставке Хосе Луиса Мендилибара.

Решение об увольнении главного тренера было принято на сегодняшнем заседании правления клуба на основании результатов в текущем сезоне.

Мендилибар возглавил «Севилью» в марте, подписав краткосрочный контракт, который впоследствии был продлен до 2024 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/23.

В сезоне-2023/24 «Севилья» под руководством Мендилибара одержала лишь 2 победы в 11 матчах во всех турнирах.

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34 комментария

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corazón blanco
Ответ Bazilic
Когда нибудь в Испании появится четвертая топ команда. Когда нибудь…
Ближе всего к этому была Валенсия Тораля и по структуре игры и по именам, но с таким президентом самодуром Лимом - это невозможно. Надеюсь, что Сосьедад взойдет на арену всерьез и надолго, как в начале 80-х.
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Bazilic
Когда нибудь в Испании появится четвертая топ команда. Когда нибудь…
+21
-2
+19
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Bazilic
Жалко этого деда. Сразу видно, что добряк
+13
-2
+11
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Direct free kick
Тэйлор не работает на матчах ла лиги, а без него старик просто никто https://sun9-2.userapi.com/impg/ahr08ftevk6DjPkGQLPhHgO2xEkl_Y5AVCOkeA/KNppCIPjr7A.jpg?size=1014x1006&quality=96&sign=398d78fd249c0d345913f790c675ae63&type=album
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Люблю осень
Ну он программу-минимум в Севилье выполнил
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vzi
Ответ Bazilic
Когда нибудь в Испании появится четвертая топ команда. Когда нибудь…
Когда-нибудь в Испании и третья топ-команда появится. ;)
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Герцог Анжуйский
Следующий Беня
+3
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No Comment
Наконец-то!
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Антибаскет Поповича
А у Ираолы, которого вроде как изначально думали приглашать, тем временем 0 побед в АПЛ с Борнмутом.
+2
0
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Тюменский медвежонок
Ответ Direct free kick
Тэйлор не работает на матчах ла лиги, а без него старик просто никто https://sun9-2.userapi.com/impg/ahr08ftevk6DjPkGQLPhHgO2xEkl_Y5AVCOkeA/KNppCIPjr7A.jpg?size=1014x1006&quality=96&sign=398d78fd249c0d345913f790c675ae63&type=album
зачем вы так жестко?! психику молодым юзерам сломайте на спортс.ру, для них это все проклятый Моуриньо физрук слил финал, лишив бедную Рому титула, которая к слову 20 лет кубки выигрывает но португалец все заруинил
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Vinnipukh Vinni
Ответ Nik Yeremich
вообще несправедливо с человеком судьба обошлась. выйграл еврочашку, теперь что, грехи за неё заплатить надо?
Наоборот ему повезло. Он не тренер для такой команды, как Севилья, но успел за короткий срок зацепить ЛЕ.
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JimPark
Ответ Bazilic
Когда нибудь в Испании появится четвертая топ команда. Когда нибудь…
В третья кто?
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Vinnipukh Vinni
Понесло Севилью. Третье увольнение тренера в течение последних двух сезонов.
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Ветер
Это знак. Абаскаль, собирай чемоданы. Место дома освободилось.
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SergioRamos92
А там и Бенитес следующий
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a2wai
Марселино, твой выход.
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Bazilic
Ответ vzi
Когда-нибудь в Испании и третья топ-команда появится. ;)
Берегись фанатов Атлетико)
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napoli_14
По стопам Ди Маттео. Чашку взял и заруинил все остальное.
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Dmitry Nizovtsev
Освобождают местечко под Абаскаля, почуяли!
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Nikich1990
видимо после победы в ЛЕ руководство думало, что всё идёт на улучшение и в этом сезоне они нормально заиграют, а по факту получается что спустя год никаких изменений, все те же проблемы
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Евгений Кузнецов
Мне кажется Севилья и под руководством Йозе Марино тоже забрала бы ЛЕ
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Богдан Бондарчук
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Давно надо было в шею гнать этого днаря. Более блевотная игра только у больше чем клуба
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Mick Nich
а где Унай?
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Экспертное мнение
Ответ Bazilic
Когда нибудь в Испании появится четвертая топ команда. Когда нибудь…
Жирона
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Дмитрий Шило
Ответ poggrugrugr
Все по делу: кроме навесов ничего не умеет. Интересно, кто вместо него? Марселино?
По слухам - Гальярдо
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