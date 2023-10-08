«Севилья» уволила Мендилибара. Команда выиграла лишь 2 из 11 матчей в сезоне
«Севилья» объявила об отставке Хосе Луиса Мендилибара.
Решение об увольнении главного тренера было принято на сегодняшнем заседании правления клуба на основании результатов в текущем сезоне.
Мендилибар возглавил «Севилью» в марте, подписав краткосрочный контракт, который впоследствии был продлен до 2024 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/23.
В сезоне-2023/24 «Севилья» под руководством Мендилибара одержала лишь 2 победы в 11 матчах во всех турнирах.
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