Пирс Морган – Холанду после победы «Арсенала»: «А ты играл?»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола соцсети Деклан Райс Эрлинг Холанд ахахаха Пирс Морган Футбол

Пирс Морган выразил радость от победы «Арсенала» над «Манчестер Сити».

Лондонцы дома обыграли «горожан» в 8-м туре АПЛ (1:0) благодаря голу Габриэла Мартинелли на 86-й минуте.

«Срочная новость! «Арсенал» победил чемпиона и делит первое место в таблице [с «Тоттенхэмом»].

Крутой момент для Артеты и его команды. Довольно хаотичная игра, но мы защищались как демоны! Деклан Райс снова был очень хорош.

Могу поспорить, что Микель никогда не получал большего удовольствия от рукопожатия», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», выложив фотографию двух тренеров после игры.

Артета впервые в тренерской карьере обыграл Пепа Гвардиолу.

Кроме того, Пирс Морган потроллил форварда «Сити» Эрлинга Холанда.

Норвежец написал в твиттере: «Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но мы оправимся все вместе, как и всегда». Морган задал Эрлингу вопрос: «Погоди, а ты играл?»

«Арсенал» прибил «Сити» – ждали 8 лет. Теперь лидирует с «Тоттенхэмом»!

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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51 комментарий

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Tottenhamon21
пирс бы лучше на интервью позвал, а то виден спад. и тренер тоже лысый шарлатан, у моргана есть опыт в таких делах
+48
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hustla story
Ответ Direct free kick
Впервые вынужден раскритиковать Моргана. Тут он не прав. Холанд ещё не раз унизит Арсенал - как в апреле
ахахах в апреле это когда Салиба был травмирован и ему противостоял Холдинг, вот он и встретился с Салибой, и мы видим результат
+45
-12
+33
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BarCa
Английский Мостовой?
+26
0
+26
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Трент 66
Ковачич за каждый из фолов должен был прямую красную получать, но доигрывает матч, и скажите терь, что канистру не тянут.
+28
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mr_ h2o
Ответ Direct free kick
Потери Сити в составе напомнить? Арсенал выиграл 1 матч за 8 лет против Сити (в АПЛ), а визгов. Скромнее
Глупая теория. Сити выиграл ЛЧ впервые в истории, а визгов?) Победы есть победы, прошлое это хорошо, но все меняется
+25
-4
+21
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Direct free kick
Ответ hustla story
ахахах в апреле это когда Салиба был травмирован и ему противостоял Холдинг, вот он и встретился с Салибой, и мы видим результат
Потери Сити в составе напомнить? Арсенал выиграл 1 матч за 8 лет против Сити (в АПЛ), а визгов. Скромнее
+34
-19
+15
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John Brocnar
Ответ Трент 66
Ковачич за каждый из фолов должен был прямую красную получать, но доигрывает матч, и скажите терь, что канистру не тянут.
Согласен что красная. Как болельщик МС я даже рад что Сити не взял очков, было несправедливо.
+13
0
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Сослан Бедоев
Ответ Direct free kick
Впервые вынужден раскритиковать Моргана. Тут он не прав. Холанд ещё не раз унизит Арсенал - как в апреле
Не знаю как будет дальше, но то что в этом сезоне Салиба хозяин Холланда пока что факт. Так было в СК, так было и сегодня, просто съел все единоборства
+15
-2
+13
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Direct free kick
Впервые вынужден раскритиковать Моргана. Тут он не прав. Холанд ещё не раз унизит Арсенал - как в апреле
+39
-28
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hustla story
Ответ Direct free kick
Потери Сити в составе напомнить? Арсенал выиграл 1 матч за 8 лет против Сити (в АПЛ), а визгов. Скромнее
а Арсенала потери напомнить?? К чему тут стату последних лет приводить, когда Арсенал до прошлого сезона переживал свои худшие сезоны в истории апл
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Акира_1
Ничего оформит хет-трик Борнмуту и вновь будет стата на уровне
+11
-4
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majestic1980
Холланд Моргану - А ты кто?
+6
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Доминатор3000
Морган как всегда накидывает.
А в комментариях уже сбежались обиженные,чтобы напомнить что Арсенал в Европе не побеждал.
А вот Холланд вам ещё покажет!!!
Это же Пирс Морган.
Но нет,каждый раз кто-то «порвётся» и начнёт в комментариях желчь свою изливать.😩
+7
-1
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Денис Давыдов
Ответ Direct free kick
Впервые вынужден раскритиковать Моргана. Тут он не прав. Холанд ещё не раз унизит Арсенал - как в апреле
Обожаю таких провидцев, что знают что уже будет в апреле. Не подскажешь курс доллара к тому моменту?
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majestic1980
Ответ BarCa
Английский Мостовой?
Yes, also known as Alex Bridge!
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evgshk
Мне нравятся теги в этой новости, в частности «ахахаха»
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AnMe
Ответ Доминатор3000
Морган как всегда накидывает. А в комментариях уже сбежались обиженные,чтобы напомнить что Арсенал в Европе не побеждал. А вот Холланд вам ещё покажет!!! Это же Пирс Морган. Но нет,каждый раз кто-то «порвётся» и начнёт в комментариях желчь свою изливать.😩
Типикал спортс как и типикал Морган
+4
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Anvar Esemuratov
Уточните, что Артета обыграл Пепа впервые в АПЛ, до этого он его не раз обыгрывал в других турнирах
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zzzeeerrrooo
Ответ Денис Давыдов
Обожаю таких провидцев, что знают что уже будет в апреле. Не подскажешь курс доллара к тому моменту?
Лол , Сити который сезон выдаёт эталонную весну
Команда побила куча рекордов в АПЛ , а людей все ещё есть сомнения
+3
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Антон Абызов
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Пушкарей с Победой!) Хорошо Лысого погоняли)
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John Brocnar
Ответ Доминатор3000
Морган как всегда накидывает. А в комментариях уже сбежались обиженные,чтобы напомнить что Арсенал в Европе не побеждал. А вот Холланд вам ещё покажет!!! Это же Пирс Морган. Но нет,каждый раз кто-то «порвётся» и начнёт в комментариях желчь свою изливать.😩
Как болельщик МС, я не против если такие играющие команды как Арсенал и Ливерпуль возьмут АПЛ. Понятно что много игр впереди, но Сити проиграл Арсеналу еще когда не перехватил Райса и когда Троссард забил на 90+ и слил серию пенальти. Это был знак, думаю именно тогда по-настоящему Артета и Ко поверили в себя
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_Beast_
Людям надо понять что это всего лишь 🤡 Морган
И строить отношение к команде опираясь на таких неадекватов не имеет смысла
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John Brocnar
Единственное что может остановить Арсенал на пути к чемпионству, вот такие выкидоны от Пирса. Карма она такая. Как переживающий за МС я рад. Жги, Пирс!
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hustla story
Ответ Born is the King
Большая победа маленькой команды смотря на реакцию фанатов арсенала
фанам 5 лондонского остается только ныть в комментах))
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John Brocnar
Ответ Сослан Бедоев
Не знаю как будет дальше, но то что в этом сезоне Салиба хозяин Холланда пока что факт. Так было в СК, так было и сегодня, просто съел все единоборства
Думаю Арсенал в этом году не упустит свое.
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