Пирс Морган – Холанду после победы «Арсенала»: «А ты играл?»
Пирс Морган выразил радость от победы «Арсенала» над «Манчестер Сити».
Лондонцы дома обыграли «горожан» в 8-м туре АПЛ (1:0) благодаря голу Габриэла Мартинелли на 86-й минуте.
«Срочная новость! «Арсенал» победил чемпиона и делит первое место в таблице [с «Тоттенхэмом»].
Крутой момент для Артеты и его команды. Довольно хаотичная игра, но мы защищались как демоны! Деклан Райс снова был очень хорош.
Могу поспорить, что Микель никогда не получал большего удовольствия от рукопожатия», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», выложив фотографию двух тренеров после игры.
Артета впервые в тренерской карьере обыграл Пепа Гвардиолу.
Кроме того, Пирс Морган потроллил форварда «Сити» Эрлинга Холанда.
Норвежец написал в твиттере: «Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но мы оправимся все вместе, как и всегда». Морган задал Эрлингу вопрос: «Погоди, а ты играл?»
«Арсенал» прибил «Сити» – ждали 8 лет. Теперь лидирует с «Тоттенхэмом»!
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А в комментариях уже сбежались обиженные,чтобы напомнить что Арсенал в Европе не побеждал.
А вот Холланд вам ещё покажет!!!
Это же Пирс Морган.
Но нет,каждый раз кто-то «порвётся» и начнёт в комментариях желчь свою изливать.😩
Команда побила куча рекордов в АПЛ , а людей все ещё есть сомнения
И строить отношение к команде опираясь на таких неадекватов не имеет смысла