Пирс Морган – Холанду после победы «Арсенала»: «А ты играл?»

Пирс Морган выразил радость от победы «Арсенала» над «Манчестер Сити».

Лондонцы дома обыграли «горожан» в 8-м туре (1:0) благодаря голу Габриэла Мартинелли на 86-й минуте.

«Срочная новость! «Арсенал» победил чемпиона и делит первое место в таблице [с «Тоттенхэмом»].

Крутой момент для и его команды. Довольно хаотичная игра, но мы защищались как демоны! снова был очень хорош.

Могу поспорить, что Микель никогда не получал большего удовольствия от рукопожатия», – написал телеведущий и болельщик « », выложив фотографию двух тренеров после игры.

Артета впервые в тренерской карьере обыграл Пепа Гвардиолу.

Кроме того, Пирс Морган потроллил форварда «Сити» .

Норвежец написал в твиттере: «Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но мы оправимся все вместе, как и всегда». Морган задал Эрлингу вопрос: «Погоди, а ты играл?»

«Арсенал» прибил «Сити» – ждали 8 лет. Теперь лидирует с «Тоттенхэмом»!

Игра: проверьте свою футбольную орфографию