СКА может выменять Рендулича у «Сочи» на Хуснутдинова

Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» из СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий СКА в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». В обратном направлении может проследовать форвард Борна Рендулич.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Марат Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 15 матчах.