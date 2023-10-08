СКА может выменять Рендулича у «Сочи» на Хуснутдинова
Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» из СКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий СКА в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». В обратном направлении может проследовать форвард Борна Рендулич.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Марат Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.
На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 15 матчах.
не понимаю, почему до сих пор Атанасов, Летунов, Коваленко, Конюшков не перешли в СКА? почему Голдобин, Порядин, Морозов, Цыплаков, Локтионов, Вишневский не перешли в СКА? да и Джозефс с Космачуком заскучали уже по достопримечательностям Петербурга, надо уважить гостей нашей Великой Родины, показать им наше гостеприимство!!!
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