СКА может выменять Рендулича у «Сочи» на Хуснутдинова

Теги СКА возможные переходы КХЛ Сочи Борна Рендулич Спорт-Экспресс Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» из СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий СКА в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». В обратном направлении может проследовать форвард Борна Рендулич.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Марат Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 15 матчах.

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63 комментария

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Разрушающий мифы
Блеснула ещё одна блестяшка, быстрее её нужно себе. Рома ну точно, как маленький ребёнок. В прошлом сезоне Попугаев заиграл в Сочи в начале сезона, сразу же перетащили себе. В итоге Попугаев стух и теперь отправился в Ладу. Вот не удивлюсь, если Хуснутдинов в Сочи заиграет, а Рендулич в СКА стухнет.
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Servelat-fcdm
Хуснутдинов в Сочи будет топопм, Рендулич сдуется у Ромки - скриньте
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hamlo001
Ну, это реально перебор уже. Команды комплектуются, звенья наигрываются, ... Гнать поганной метлой этот СКАзочный клуб.
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Maxim Shumov
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Lari
Ответ Разрушающий мифы
Блеснула ещё одна блестяшка, быстрее её нужно себе. Рома ну точно, как маленький ребёнок. В прошлом сезоне Попугаев заиграл в Сочи в начале сезона, сразу же перетащили себе. В итоге Попугаев стух и теперь отправился в Ладу. Вот не удивлюсь, если Хуснутдинов в Сочи заиграет, а Рендулич в СКА стухнет.
Так и будет.
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Mac Miller
Самый отвратный клуб лиги с отрывом
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Антон Некрасов
ну и кто там говорил , что моя шутка заезжена ?? когда рендулич начал выделяться , я написал , лишь бы ска его не забрал ...а на самом деле , слышите вы Ска , вы правда попутали все на свете , рр ты просто девка , так сильно боишься проиграть
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Сергей Фирсов
Для Ротена КХЛ-Куплю Хоть Любого
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За наш футбол!
Ответ hamlo001
Ну, это реально перебор уже. Команды комплектуются, звенья наигрываются, ... Гнать поганной метлой этот СКАзочный клуб.
Не путай СКА(ЛЕНИНГРАД) был,есть и будет,а гнать надо лишь одного "супер" специалиста.
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Венер Кучербаев
вообще, я возмущён! творится вопиющая несправедливость!!!

не понимаю, почему до сих пор Атанасов, Летунов, Коваленко, Конюшков не перешли в СКА? почему Голдобин, Порядин, Морозов, Цыплаков, Локтионов, Вишневский не перешли в СКА? да и Джозефс с Космачуком заскучали уже по достопримечательностям Петербурга, надо уважить гостей нашей Великой Родины, показать им наше гостеприимство!!!
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>>>Внезапный Лось<<<
ахах.без комментариев. СКАзочные болелы,не фарм ,не???
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Lari
Развил Ромка очередного молодого игрока и в Сочи, стандартная ситуация.
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Maxim Shumov
Рендулич завершает карьеру
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oberkorn
Задрали. Морозов, ты же вменяемый человек. Пора вводить запрет на хотелки мажора. Что за дебильные обмены за деньги!? Вот скажите мне, сколько игроков при рр уехало из ска в нхл, и заиграло там в основ? Алексей морозов, если у тебя отобрали паспорт, чихни в следующем интервью, но этот ужас надо прекращать.
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Angelgirl
Лига в которой мажору без опыта отдали сборную до 25 лет, элитный клуб, а из 2-х клубов сделали ему фарм-клубы, из которых всегда можно выдернуть того кто нужен и отправить туда на воспитание того кто пока не нужен. Становится всё безразличнее наш хоккей для многих из тех, кому ещё совсем недавно было достаточно интересно.
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Владимир Бессонов
Ответ Lari
Так и будет.
управы на них нет...
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Венер Кучербаев
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Сидни Кросби 2
Рендулич на понижение идёт, Сочи выше в таблицы находится.
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Maxim Shumov
Я так понимаю - миссия каждого клуба КХЛ - наигрывать звенья и натаскивать игроков, чтобы потом проставиться перед сыном кореша Пу###а?
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Костя Кот
ротен хоронит таланты
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Разрушающий мифы
Ответ Strannix
Началось....
скорее продолжилось....
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Maxim Shumov
Лишь бы ротен не заставил их еще Мичковым и Бердиным доплатить
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vdksjs
Роме все равно не видать КГ: команды, которые перед каждым сезоном и по ходу него меняют целую кучу игроков, не выигрывают кубки, по крайней мере сейчас это очень проблематично сделать. Команда - это не только набор игроков с теми или иными скилами, но еще и единый организм с налаженными цепочками, которые определяют его жизнеспособность. Про СКА такое трудно сказать.
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Фёдор Кузнецов
Почему Марат не играет? Он чьл в Миннесоту решил уехать?
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Russ Ivan
СКА может выменять кого угодно у всех (кроме Цска, Динамо, СЮ, Авангард и Барс) на мешок пустоты...
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