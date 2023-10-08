Пеп Гвардиола: «Когда «Ман Сити» тратит большие деньги, то это безумие. Когда другие – их считают умными»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Деклан Райс Футбол

Пеп Гвардиола высказался об отношении к тратам «Манчестер Сити».

«Все знают, что мы хотели заполучить Райса. В конце концов, «Арсенал» приложил больше усилий и больше хотел его.

Может быть, Артета был более убедителен, чем я, или сам клуб, или их предложение, но мы не верили, что сможем заполучить его. Мы не могли себе этого позволить. Либо могли себе позволить трансфер, но, может быть, в меньшей степени.

Обычно, когда «Манчестер Сити» тратит такую сумму денег («Арсенал» купил Райса за рекордные для клуба 100+5 млн фунтов – Sports.ru), то это безумие, а когда это делают другие, то их считают такими умными.

Так уж повелось, но я не отрицаю, что каждый может делать то, что он хочет, и никогда не осуждать другого», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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19 комментариев

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King_X
Столько защей за 50+ млн ни один клуб не покупал))
+14
-1
+13
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vzi
Ответ Zed_patriot
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Когда ты в новость про Ман Сити (и во все другие) пихаешь Месси/КР - это выглядит… странно. Тебя заклинило что ли на этой теме?..
+11
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+11
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MrWillSee
Ответ Zed_patriot
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А 5 пенок?
Такое было в истории?
Месси красавчик, просто интересуюсь
+12
-3
+9
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Isshin88
Когда? Ман Сити всегда тратит безумные деньги.
+13
-5
+8
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semyonsemyonych
100 млн за всяких Райсов и Гвардиолов - это в любом случае безумие вне зависимости от клуба. Пеп сам придумал, сам озвучил. Как же у него пригорает от репутации Сити.
+7
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+5
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Eden Hazard
Ответ Кашшай Чакырович
С момента введения ффп больше всех потратил синий мешок челсю , Гвардиола потратив 1.2 миллиарда выиграл 15 титулов это столько же за это время, как Челси ,Мю и Ливерпуль вместе взятые ,только они потратили 4 млрд !
Челси продал больше чем на миллиард. А Гвардиола потратил бы больше, просто он приходил в команды с уже крутым составом, но все равно докупать и докупал.
+4
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Заборостроитель
Это мешок
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Eden Hazard
Ответ Zed_patriot
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Когда новость про Пепа и финансы, а ты тыкаешь Месю и Криши... Иди в ЯндексДзен, в рецептах там напиши ещё про это. Совсемкукус.
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majestic1980
Ответ wonderful
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Именно, таков удел всех богатых футбольных клубов. Странно вообще акцентировать на этом внимание
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Никита Алексеев
Челси самый гениальный!
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wonderful
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Stewart D.
ляпнул какую то чушь)
про кого думали хоть раз по его логике так ?
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Никита Алексеев
Ответ Zed_patriot
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При чем здесь вообще Месси и Роналду? Ну если так, то кто в полуфинале ЛН положил хет-трик? Посмотри. И не позорься
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