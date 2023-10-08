Пеп Гвардиола: «Когда «Ман Сити» тратит большие деньги, то это безумие. Когда другие – их считают умными»

Пеп Гвардиола высказался об отношении к тратам «Манчестер Сити».

«Все знают, что мы хотели заполучить Райса. В конце концов, «Арсенал» приложил больше усилий и больше хотел его.

Может быть, Артета был более убедителен, чем я, или сам клуб, или их предложение, но мы не верили, что сможем заполучить его. Мы не могли себе этого позволить. Либо могли себе позволить трансфер, но, может быть, в меньшей степени.

Обычно, когда «Манчестер Сити» тратит такую сумму денег («Арсенал» купил Райса за рекордные для клуба 100+5 млн фунтов – Sports.ru), то это безумие, а когда это делают другие, то их считают такими умными.

Так уж повелось, но я не отрицаю, что каждый может делать то, что он хочет, и никогда не осуждать другого», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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