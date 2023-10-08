Кубок мира по регби-2023. Япония сыграет с Аргентиной, Тонга встретится с Румынией, Фиджи против Португалии
8 октября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Групповой этап
Группа D
Нант, Франция
Япония – Аргентина – 14.00
Положение в группе: Англия – 18 (4), Аргентина – 9 (3), Япония – 9 (3), Самоа – 7 (4), Чили – 0 (4).
Группа B
Вильнев-д’Аск, Франция
Тонга – Румыния – 18.45
Положение в группе: Ирландия – 19 (4), ЮАР – 15 (4), Шотландия – 10 (4), Тонга – 0 (3), Румыния – 0 (3).
Группа C
Тулуза, Франция
Фиджи – Португалия – 22.00
Положение в группе: Уэльс – 19 очков (4 матча), Австралия – 11 (4), Фиджи – 10 (3), Грузия – 3 (4), Португалия – 2 (3).
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