Александр Кокорин забил победный гол за «Арис» в чемпионате Кипра.

32-летний российский форвард забил на 67-й минуте в падении замкнул навес в матче 7-го тура « » – «Арис» и принес команде из Лимасола победу (3:2).

Это второй гол в 6 матчах после возвращения в « » из «Фиорентины» на правах аренды.

Также у Александра есть голевая передача. Его подробная статистика – здесь.

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