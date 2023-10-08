Кокорин забил победный гол за «Арис» в лиге Кипра. У него 2 мяча и ассист в 6 матчах за клуб в сезоне

Теги Фиорентина премьер-лига Россия высшая лига Кипр Анортосис Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин забил победный гол за «Арис» в чемпионате Кипра.

32-летний российский форвард забил на 67-й минуте в падении замкнул навес в матче 7-го тура «Анортосис» – «Арис» и принес команде из Лимасола победу (3:2).

Это второй гол Кокорина в 6 матчах после возвращения в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

Также у Александра есть голевая передача. Его подробная статистика – здесь.

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17 комментариев

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Отец Абду
Голы в октябре:

Кокорин - 1
Мудрик - 1
Холанд - 0
+26
0
+26
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Dr.Gebbelsss
А я вот рад за него)
Играет, забивает, кайфует от кипрского футбола, молодец!
+20
-2
+18
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Bring Me The Horizon
У Месси с Холландом появился конкурент в борьбе золотой мяч
Скорее, у Месси с Холландом отпали все шансы в борьбе за золотой мяч😎
+8
-1
+7
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мать Зетмира
Ответ Bring Me The Horizon
У Месси с Холландом появился конкурент в борьбе золотой мяч
Эти двое распиаренных бегунка и близко не конкуренты великому Сане.
+4
0
+4
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Bring Me The Horizon
У Месси с Холландом появился конкурент в борьбе золотой мяч
+4
-1
+3
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kaka10
Ответ Отец Абду
Голы в октябре: Кокорин - 1 Мудрик - 1 Холанд - 0
ближе к вручению Золотого мяча эта кокомашина заводится не на шутку
+2
0
+2
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gelkin
А мне гол Кокорина на Кипре дороже этого вашего АПЛ
+1
0
+1
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Alex1005
Там автогол вообще то
+1
-1
0
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Виталий Коваленко
видос где
0
0
0
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БезызбежноНаКрасный
"кипрский тигр")
0
0
0
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Ранальду с пивком
GOAT!!! И никак иначе!
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Огюст
Кокорин нет, нет да и всадит голище - не зря выпускают на поле !
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Б81
Автогол? Не?
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