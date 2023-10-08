Кокорин забил победный гол за «Арис» в лиге Кипра. У него 2 мяча и ассист в 6 матчах за клуб в сезоне
Александр Кокорин забил победный гол за «Арис» в чемпионате Кипра.
32-летний российский форвард забил на 67-й минуте в падении замкнул навес в матче 7-го тура «Анортосис» – «Арис» и принес команде из Лимасола победу (3:2).
Это второй гол Кокорина в 6 матчах после возвращения в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.
Также у Александра есть голевая передача. Его подробная статистика – здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Кокорин - 1
Мудрик - 1
Холанд - 0
Играет, забивает, кайфует от кипрского футбола, молодец!