УЕФА после атаки ХАМАС на Израиль перенес ближайшие матчи израильских сборных

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УЕФА перенес ближайшие матчи сборных Израиля после атаки ХАМАС на страну.

Вчера, 7 октября, палестинские боевики из группировки ХАМАС устроили атаку на Израиль, в результате которой были убиты более 700 человек, ранения получили 2 200 человек, сотни были похищены, включая граждан других стран.

Ранее Профессиональная футбольная лига Израиля объявила о переносе матчей, которые должны были пройти в субботу и воскресенье.

УЕФА одобрил перенос всех игр сборных Израиля, запланированных на ближайшие недели.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, новые даты будут утверждены в свое время.

УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми командами, принимая решения о новых датах и возможных изменениях», – сказано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Перенесены следующие матчи:

Квалификация Евро-2024

10 октября. Израиль – Швейцария

Квалификация Евро-2025 (U-21)

10 октября. Израиль – Эстония

17 октября. Израиль – Германия

Евро-2024 (U-17)

11-17 октября. Мини-турнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса.

УЕФА в течение нескольких дней оценит, можно ли провести матч отбора Евро-2024 Косово – Израиль в первоначально запланированную дату (15 октября), или потребуется перенос.

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55 комментариев

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trashbox
Подождити.... а как же бан ? Разве не следует немедленно запретить сборным Израиля играть во всех турнирах ?
Они вообще-то в сектор Газа вторглись.
+62
-38
+24
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Direct free kick
Почему не забанили сборную? С 1947 года занимают чужие земли
+34
-23
+11
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евГений
Ответ Владимир Владимирович
А ничего что это Израиль первый напал на мирных жителей Палестины ? Какой раз уже по счёту, но об этом не напишут . А как ответку получили то всё, бедные израильтяне. Я не говорю что евреи плохие, нет ни коем случае, я про правителей говорю, нормальные евреи всё ещё помнят как во время второй мировой войны, народ палестины словно приютил беженцев еврей.
Оо, любители одобрить издевательства дикарей над мирными жителями подъехали. После десятков видосов издевательств над женщин, со взятием в заложники детей и стариков удивлен, что находятся белые люди, одобряющие все это.
+25
-14
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Владимир Владимирович
А ничего что это Израиль первый напал на мирных жителей Палестины ? Какой раз уже по счёту, но об этом не напишут . А как ответку получили то всё, бедные израильтяне. Я не говорю что евреи плохие, нет ни коем случае, я про правителей говорю, нормальные евреи всё ещё помнят как во время второй мировой войны, народ палестины словно приютил беженцев еврей.
+52
-42
+10
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ральф шумахер
Ответ trashbox
Подождити.... а как же бан ? Разве не следует немедленно запретить сборным Израиля играть во всех турнирах ? Они вообще-то в сектор Газа вторглись.
надеюсь израиль уничтожит всех террористов и их пособников
+6
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Ахмед Курбанов
Ответ евГений
Оо, любители одобрить издевательства дикарей над мирными жителями подъехали. После десятков видосов издевательств над женщин, со взятием в заложники детей и стариков удивлен, что находятся белые люди, одобряющие все это.
а сотни и тысячи видео издевательст и убийств мирных жителей, стариков, детей и женщин израильтянами на протяжении последних лет вы не видели? Или жизнь мусульман для вас ничего не стоит?
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max bogomazov
Ответ trashbox
Подождити.... а как же бан ? Разве не следует немедленно запретить сборным Израиля играть во всех турнирах ? Они вообще-то в сектор Газа вторглись.
Не неси чушь
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Reel Ics
Ответ trashbox
Подождити.... а как же бан ? Разве не следует немедленно запретить сборным Израиля играть во всех турнирах ? Они вообще-то в сектор Газа вторглись.
если следовать твоей логике, то запретить участие во всех соревнованиях должны были как раз сборной Палестины, тк они выступают агрессором в данном случае
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artpal
Ответ Uriy walmart
То что называете Палестиной и не принимали в фифа
И что? От этого в Израиле стало безопаснее?
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Born is the King
Ответ Владимир Владимирович
А ничего что это Израиль первый напал на мирных жителей Палестины ? Какой раз уже по счёту, но об этом не напишут . А как ответку получили то всё, бедные израильтяне. Я не говорю что евреи плохие, нет ни коем случае, я про правителей говорю, нормальные евреи всё ещё помнят как во время второй мировой войны, народ палестины словно приютил беженцев еврей.
Эти другое
+12
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Super Bock
Интересна реакция УЕФА- мафии, когда в ближайшие дни израильская армия начнет Газу под ноль ровнять, будут отстранения сборной и клубов ??
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JimPark
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А как их надо называть? Граждане Палестины? 🤡
+3
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tolybasickkk
Когда евреев забанят в уефа?
+7
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Direct free kick
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Дугин - скоморох, хотя Израиль и не прав https://i121.fastpic.org/big/2023/0425/76/9bb263e26aa759eb5906ae8a2b7c5876.jpg?md5=ZwGErvAn9s9edkX87hfSRQ&expires=1682438400
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Руслан Трифонов
Ответ Direct free kick
Дугин - скоморох, хотя Израиль и не прав https://i121.fastpic.org/big/2023/0425/76/9bb263e26aa759eb5906ae8a2b7c5876.jpg?md5=ZwGErvAn9s9edkX87hfSRQ&expires=1682438400
Кроме как бесконечной рекламы всех букмекерских сайтов и порнухи ничего не удалось увидеть
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Uriy walmart
Ответ King_X
А почему из-за угрозы безопасности и прочего сборную и клубы не сняли со всех соревнований? УЕФА /ФИФА же так делают, не?
То что называете Палестиной и не принимали в фифа
+6
-4
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Uriy walmart
Ответ Direct free kick
Почему не забанили сборную? С 1947 года занимают чужие земли
Это что то в стиле Россия с 45 года занимает чужие земли
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ trashbox
Нет, просто ржу над двойными стандартами - как у УЕФА, так и у некоторых пользователей тут.
И где тут двойные стандарты? Это террористы из хамаса вторглись на территорию Израиля и убили мирных жителей. Палестину впору отстранять было бы, если бы та была в УЕФА, но благо этих дикарей там нет.
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Кондитер
Ответ Direct free kick
Почему не забанили сборную? С 1947 года занимают чужие земли
потому что сша поддерживают массонов
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Uriy walmart
Ответ Super Bock
Интересна реакция УЕФА- мафии, когда в ближайшие дни израильская армия начнет Газу под ноль ровнять, будут отстранения сборной и клубов ??
Нет
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Любезный Коссутий
Ответ Spartak ist besser
Потом у них будет гореть земля под ногами.
с чего это?
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Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
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alexmixer9
Ответ Spartak ist besser
Потом у них будет гореть земля под ногами.
С чего это?)
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Uriy walmart
Ответ trashbox
Подождити.... а как же бан ? Разве не следует немедленно запретить сборным Израиля играть во всех турнирах ? Они вообще-то в сектор Газа вторглись.
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Spartak ist besser
Ответ Любезный Коссутий
все верно. сперва Израиль уничтожит террористов, а уже потом можно и мяч попинать.
Потом у них будет гореть земля под ногами.
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