УЕФА перенес ближайшие матчи сборных Израиля после атаки ХАМАС на страну.

Вчера, 7 октября, палестинские боевики из группировки ХАМАС устроили атаку на Израиль, в результате которой были убиты более 700 человек, ранения получили 2 200 человек, сотни были похищены, включая граждан других стран.

Ранее Профессиональная футбольная лига Израиля объявила о переносе матчей, которые должны были пройти в субботу и воскресенье.

УЕФА одобрил перенос всех игр сборных Израиля, запланированных на ближайшие недели.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, новые даты будут утверждены в свое время.

УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми командами, принимая решения о новых датах и возможных изменениях», – сказано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Перенесены следующие матчи:

Квалификация Евро-2024

10 октября. Израиль –

Квалификация Евро-2025 (U-21)

10 октября. Израиль – Эстония

17 октября. Израиль – Германия

Евро-2024 (U-17)

11-17 октября. Мини-турнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса.

УЕФА в течение нескольких дней оценит, можно ли провести матч отбора Евро-2024 Косово – Израиль в первоначально запланированную дату (15 октября), или потребуется перенос.