Американка Симона Байлс обновила свой рекорд по количеству наград на чемпионатах мира. На ее счету 30 медалей

Симона Байлс обновила свой рекорд по количеству наград чемпионатов мира.

Сегодня Байлс победила на ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

Теперь на ее счету 30 медалей мировых чемпионатов (23 золота, 4 серебра и 3 бронзы).

Американка также завоевала семь олимпийских наград (4-1-2). Она является самой титулованной гимнасткой в истории.

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