Американка Симона Байлс обновила свой рекорд по количеству наград на чемпионатах мира. На ее счету 30 медалей

Теги спортивная гимнастика рекорды сборная США жен Симона Байлс Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Симона Байлс обновила свой рекорд по количеству наград чемпионатов мира.

Сегодня Байлс победила на ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене в упражнениях на бревне и вольных упражнениях. 

Теперь на ее счету 30 медалей мировых чемпионатов (23 золота, 4 серебра и 3 бронзы). 

Американка также завоевала семь олимпийских наград (4-1-2). Она является самой титулованной гимнасткой в истории. 

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12 комментариев

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Дмитрий Мельников
Видел я этого мужика
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Melnikov1968
Родионенко сейчас удавится.
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Лютый альбинос
Ответ Melnikov1968
Родионенко сейчас удавится.
Да прям - это ж рекорд до первой серьёзной и независимой допинг-проверки.
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Ебздрогыч
Ходячая реклама достижений фармакологической промышленности
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tolybasickkk
Мужик мужиком …
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Андрей Балабаев
Признаю, американская фарма лучшая в мире
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Гусеконь
снова разрешили ей допинг жрать?
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