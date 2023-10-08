«Спартак» и ЦСКА отстают от «Краснодара» на 10 очков, «Крылья» – на 6, «Зенит» – на 7, «Локо» – на 8
Отрыв «Краснодара» от 2-го места вырос до 6 очков по итогам 11-го тура Мир РПЛ.
Команда тренера Владимира Ивича одержала волевую победу над «Ростовом» (3:2), а ее ближайший преследователь потерял очки – «Крылья Советов» уступили «Пари НН» (0:2). После этого отрыв «быков» вырос с 3 до 6 очков.
Тройку замыкает «Зенит», набравший 20 баллов. Далее расположился «Локомотив» (19). «Спартак», «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА набрали по 17 очков.
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Ну а Спартак провалил очередную игру. Больше комментировать бестолку.