«Спартак» и ЦСКА отстают от «Краснодара» на 10 очков, «Крылья» – на 6, «Зенит» – на 7, «Локо» – на 8

Отрыв «Краснодара» от 2-го места вырос до 6 очков по итогам 11-го тура Мир РПЛ.

Команда тренера Владимира Ивича одержала волевую победу над «Ростовом» (3:2), а ее ближайший преследователь потерял очки – « » уступили «Пари НН» (0:2). После этого отрыв «быков» вырос с 3 до 6 очков.

Тройку замыкает « », набравший 20 баллов. Далее расположился « » (19). « », « », «Пари НН» и ЦСКА набрали по 17 очков.

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