«Спартак» и ЦСКА отстают от «Краснодара» на 10 очков, «Крылья» – на 6, «Зенит» – на 7, «Локо» – на 8

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Пари НН Футбол

Отрыв «Краснодара» от 2-го места вырос до 6 очков по итогам 11-го тура Мир РПЛ.

Команда тренера Владимира Ивича одержала волевую победу над «Ростовом» (3:2), а ее ближайший преследователь потерял очки – «Крылья Советов» уступили «Пари НН» (0:2). После этого отрыв «быков» вырос с 3 до 6 очков.

Тройку замыкает «Зенит», набравший 20 баллов. Далее расположился «Локомотив» (19). «Спартак», «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА набрали по 17 очков.

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22 комментария

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леннорыч-абрамович
А Динамо и Пари НН отстают на 15?
+15
-2
+13
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Sitad
У Краснодара стали проглядываться волевые победы.
+15
-2
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ОттоДракула
Надо брать чашку. Такого шанса может уже и не будет
+10
-1
+9
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ леннорыч-абрамович
А Динамо и Пари НН отстают на 15?
Сочи отстает на 21
+6
0
+6
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error505
Каков чемпионат в этом сезоне! Фантастика!
+6
0
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DimaNN
Вообще, очень приятно видеть клуб, который ещё ни разу не выигрывал ЧР в лидерах.. Но, играть ещё очень много, а были случаи что и не такое преимущество отыгрывали соперники.
+3
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Femida_win
Абаскаль до свидания…толку не будет. Теряем время
+2
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KOT_B_yHTAX
Быки красавцы. Главное брать свои матчи и не проигрывать аутсайдерам типа Спартака и пр... бгггг)
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And-Rover
Пока Краснодар делает то, что должен делать, брать очки там, где и должен. Стеночки и забегания в данный момент им ни к чему.

Ну а Спартак провалил очередную игру. Больше комментировать бестолку.
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Bashibuzuck
Вперед, Краснодар✊✊✊
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Bring Me The Horizon
Краснодар в желтой майке лидера)
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igls54
Плотненькое дерби двух столиц. А Краснодар под шумок в отрыве
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Виталик Украинский
Посоны, рано возбудились. У Зенита уже была подобная история в первый год работы Семака. Алексей Борисович среагировал и в зимнее ТО появились Барриос, Ракицкий и Азмун. Надеюсь и в этом сезоне найдут замену Малкому. Все будет тип-топ.
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mihail.gvozdev2020
У КРАСНОДАРА впереди БАЛТИКА, ЦСКА. КС, ЗЕНИТ, УРАЛ.
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Igbin
Отличная ситуация, уже второй раз к перерыву на матчи лидеров Краснодар приходит лидером, только теперь отрыв вырос. Что будет в мае, загадывать ни к чему. Банально, но надо выходить на каждый матч с целью выиграть, или хотя бы не проиграть, а там посмотрим.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Sitad
У Краснодара стали проглядываться волевые победы.
Все так. Но и детские же болячки. Потому, что голы, которые Ростов забивал это просто деревня.
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Назар Игорь
Ответ Мукунку хороший
Главное что бы не зенит стал чемпионом..
Как мало мукунке надо для счастья в его скучной жизни.
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Ответ And-Rover
Пока Краснодар делает то, что должен делать, брать очки там, где и должен. Стеночки и забегания в данный момент им ни к чему. Ну а Спартак провалил очередную игру. Больше комментировать бестолку.
провалился Денисов, дважды забили одинаково из под него и были ещё моменты с его фланга...слабое звено..
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