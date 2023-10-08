«Кандидатура Ротенберга прошла единогласно». Михайлов о тренере сборной России на Кубке Первого канала

Теги СКА ФХР Борис Михайлов Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Борис Михайлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга тренером сборной.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25».

Поскольку Роман Ротенберг – ее главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно.

Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала.

Таким образом, тренер может совмещать работу в клубе и сборной», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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27 комментариев

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Иван Буренков
Поскольку, сейчас сборная нигде на уровне ЧМ и ОИ не участвует, то плевать. Все адекватные понимают, что это клоунада.
+43
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+43
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shickana
Холопы не подвели.
+27
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Белый офицер
В России так везде - единогласно. С- стабильность!
+20
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Зара Рудова
Кринж)
+12
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Дмитрий Васильев
все ниже, и ниже, и ниже!
+11
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Ярославец75
Отличный способ отвернуть болельщиков от сборной. Самый лучший. Самой ненавистной фигуры в российском хоккее не найти.
+11
0
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Иван Петров
Господи, как ты всё это допускаешь?!)))))
+8
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sd4fmwrvz8
🤮🤮🤮хотя пофиг все равно нигде не играют показуха и для самооутверждения Йозе пусть считает себя тренером сборной , про которую никто не знает и не смотрят тем более
+7
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DimaNN
Вот вообще не удивлён)) наоборот, странно было бы другое - если бы кто то в этом чудо-совете был против, за Разина, например. А другой - за Кудашова. Третий - за Ларионова. И решался бы вопрос в обсуждениях и спорах. А тут заранее решено было, 100%
+6
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Andrew Chepaylo
Ответ ivan555navi
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Ты хотел сказать все лизоблюды?
пс. такса ещё 15р или уже повысили?
+7
-1
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Андрей Ш
Ромка в детстве в машинки не наигрался (красные),пусчай балуется!
+5
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Сергей Омиго
Да,что там сборной,выдвигайте его сразу в президенты,тем более выборы не загорами холопы будут хлопать
+4
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Angelgirl
Ответ Andrew Chepaylo
Ну и кому это я тут нализываю интересно🤔
Не надо спорить с бараном.
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ ivan555navi
А сколько рублей тебе нужно платить, что-бы ты перестал лизaть у старых хозяев и начал у новых? 20 хватит? Или ты за свои способности ещё больше хочешь?
Ну и кому это я тут нализываю интересно🤔
+3
0
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Александр Логиновский
эх боря,боря. ты уже старый и тоже лизнул. ты про тихонова как говорил: пришёл какойто тренер-чему он может нас научить. а тут поддиванный телезритель и сразу тренер сборной!
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carden81
Вот псы хвосты поподжимали))) Притом не переставая махать ими))) Стыдно за наших великих в прошлом мастеров хоккея,смотря на то как стелются перед этим .....................(далее не цензурная речь)
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Sarumian
Лучший тренер колхозной лиги !
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Baobabb forever
Ответ pizzatcarizza
Они его и на другие турниры выберут, не нужно обманывать себя)
Пора всеми болельщиками всех абсолютно клубов и иных неравнодушных к хоккею людьми или петицию писать или на киллера сбрасываться.
И над ска глумится этот йозе, теперь ещё и сборной такое наказание. Как бы на постоянку не оформили его((
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Алексей Тарлыков
То ли в хоккейной державе нет альтернативы, то ли тренер гениальный
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Ильнур Хасанов
Хаха ни кто не захотел потягаться с мажориком
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Алексей Тарлыков
То ли в хоккейной державе нет альтернативы, то ли тренер гениальный
системный, главное!
И ученик Тихонова, Боброва, Чернышева, Тарасова и Юрзинова!
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Всё знаю
ахахахах)))))какой цирк)
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Валерий Шаламеев
Ответ Иван Буренков
Поскольку, сейчас сборная нигде на уровне ЧМ и ОИ не участвует, то плевать. Все адекватные понимают, что это клоунада.
Клоунов из нас делают
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pizzatcarizza
Ответ Иван Буренков
Поскольку, сейчас сборная нигде на уровне ЧМ и ОИ не участвует, то плевать. Все адекватные понимают, что это клоунада.
Они его и на другие турниры выберут, не нужно обманывать себя)
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Ковид 07.10.52
Эх...а таким бойцом был и во что превратился...тьфу...что с ветеранами творится...тьфу еще раз...
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