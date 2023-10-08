«Кандидатура Ротенберга прошла единогласно». Михайлов о тренере сборной России на Кубке Первого канала

Борис Михайлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга тренером сборной.

Главный тренер и первый вице-президент возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25».

Поскольку Роман Ротенберг – ее главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно.

Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала.

Таким образом, тренер может совмещать работу в клубе и сборной», – сказал двукратный олимпийский чемпион .