«Кандидатура Ротенберга прошла единогласно». Михайлов о тренере сборной России на Кубке Первого канала
Борис Михайлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга тренером сборной.
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25».
Поскольку Роман Ротенберг – ее главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно.
Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала.
Таким образом, тренер может совмещать работу в клубе и сборной», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
пс. такса ещё 15р или уже повысили?
И над ска глумится этот йозе, теперь ещё и сборной такое наказание. Как бы на постоянку не оформили его((
И ученик Тихонова, Боброва, Чернышева, Тарасова и Юрзинова!