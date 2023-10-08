«Спартак» может оставить Абаскаля как минимум до зимней паузы. В шорт-листе клуба иностранцы выше Карпина и Черчесова (Иван Карпов)

Тренер Гильермо Абаскаль может остаться в «Спартаке» как минимум до зимне паузы.

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте. До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Москвичи занимают 5-е место в таблице Мир , отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

По данным Ивана Карпова, «Спартак» может оставить на посту главного тренера как минимум до зимней паузы в чемпионате.

Шорт-лист у клуба есть – в нем сначала идут иностранцы и только потом («Ростов», сборная России) или (без команды). Приход Владимира Ивича («Краснодар») возможен при крайнем раскладе.

Как отмечает источник, « » при «Лукойле» не принимает эмоциональные решения в стиле бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Поэтому, если и будет смена тренера, то сначала состоится обсуждение и только потом будет вынесен вердикт.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию