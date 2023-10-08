«Спартак» может оставить Абаскаля как минимум до зимней паузы. В шорт-листе клуба иностранцы выше Карпина и Черчесова (Иван Карпов)

Теги Спартак Ростов Леонид Федун Станислав Черчесов премьер-лига Россия отставки Валерий Карпин Лукойл Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер Гильермо Абаскаль может остаться в «Спартаке» как минимум до зимне паузы.

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте. До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Москвичи занимают 5-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

По данным Ивана Карпова, «Спартак» может оставить Абаскаля на посту главного тренера как минимум до зимней паузы в чемпионате.

Шорт-лист у клуба есть – в нем сначала идут иностранцы и только потом Валерий Карпин («Ростов», сборная России) или Станислав Черчесов (без команды). Приход Владимира Ивича («Краснодар») возможен при крайнем раскладе.

Как отмечает источник, «Спартак» при «Лукойле» не принимает эмоциональные решения в стиле бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Поэтому, если и будет смена тренера, то сначала состоится обсуждение и только потом будет вынесен вердикт.

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67 комментариев

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EnzO
Мостовой под каким номером?
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OrganicChemist
«Выше Карпина и Черчесова». Спартак теперь тренера по росту выбирает?
+28
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добрый грек
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
Царь всегда вне конкуренции
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леннорыч-абрамович
Мостового надо успеть отправить на стажировку к Абаскалю.
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Дмитрий9779
Ивич не дурак бросить чемпионскую команду и идти в такой пресс
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kaka10
Иностранцы это Ганчаренка и Божович что ли
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леннорыч-абрамович
Ответ добрый грек
И чему бездарь не умеющий чеканить может научить Царя?
Царь сам его научит.
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T622222
Ответ OrganicChemist
«Выше Карпина и Черчесова». Спартак теперь тренера по росту выбирает?
Тогда бы Онопко
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Алексей Маликов
Ну, что ж, вроде всё по уму. Но до зимы "Спартак" лучше играть не станет. С чего? С каждым следующим матчем всё тухлее и тухлее.
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Блиняш
Иван, сколько Вам заплатили за эти ежедневные вбросы?
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Mycherryblazer
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
Уморительяная юмореска.
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Николай Минкин
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
Он под водочкой.
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sbuivol
Вот и очередь Мостовому подоспел...
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Chernoy
Ответ arspurs9
То есть Спартак должен думать о других командах при выборе тренера?
Нет. Просто в Спартак нужно приглашать тех, кто хотел бы здесь работать, а не тех, кого надо убеждать. Уверен, что сегодня Ивича надо будет уламывать. И не факт, что получится.
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denis
Карера непротив сомневаюсь что при таких футболистах можно настолько нехотя играть значит чтото с психологией в коллективе!
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Твиттер коня Мюллера
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
Кто больше всех начеканет, тот и первый ))
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RUSfan SpartakOV
И правильно,без эмоций надо...А рыжик пусть работает до конца сезона минимум...!
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And-Rover
Ивич ведёт команду к чемпионству, судя по тому, как идёт коллектив. Ему надо довести то что он начал. И вообще, не надо в Спартак. Не нужен он.
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Оригинальный Ник
Вот что отскок животворящий с людьми делает
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T622222
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
Царь по одномандатному списку пойдет
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Сергей Лепехин
Ответ OrganicChemist
«Выше Карпина и Черчесова». Спартак теперь тренера по росту выбирает?
Не Спартак, а Карпов
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Сергей Павлов
Ответ EnzO
Мостовой под каким номером?
В каком списке?
Если его, то там такой список:
1. Александр Мостовой
2. Александр великий
3. Царь
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Spuki _Plai
Капец как интересно, что же это за иностранцы ???
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Валерий Сижажев
Именно СПАРТАКУ нужен тренер воспитанник СПАРТАКА
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КБ Сергей
Ответ Сергей Ошлапов
Сегодня Абаскаль, если можно так выразиться угадал с составом, голы были красивые, но Спартаку нужен Постоянный Российский тренер, иначе удачи не видать.
Простите, «угадал»? Мозес, Рябчук, Бонгонда, Денисов и Мартинс сегодня - это угадал? Игнатов в нападении - это угадал? Смешно)))
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