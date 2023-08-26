Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

1. Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой: «Я ошибся, но не уйду. Буду бороться до конца». В свою очередь, 53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства, а Дженнифер Эрмосо подчеркнула, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй. Форвард «Бетиса» Борха Иглесиас также объявил об уходе из сборной из-за данной ситуации.

2. В пятницу стартовал 6-й тур Мир РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» – 1:1. Вера ответил на гол Мойзеса, а Оганесян попал в перекладину на 95-й минуте. «Краснодар» 2-й раз подряд сыграл вничью – с «Факелом» на выезде (0:0), Кордоба не реализовал пенальти.

3. Гол Джуда Беллингема на 81-й принес «Реалу» победу над «Сельтой» – 1:0. Родриго не забил с пенальти, Винисиус сломался в первом тайме, гол «Сельты» отменили (Бенитес остался недоволен!). Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал» – у хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро.

4. «Челси» выиграл 1-й матч в этой АПЛ, разгромив «Лутон» – 3:0. У Стерлинга дубль, Джексон забил дебютный гол за «синих». Лондонский клуб выиграл впервые при Маурисио Почеттино, это 2-я победа «синих» за 17 матчей с середины марта.

5. Криштиану Роналду сделал хет-трик, дважды забив в пустые ворота, и пяткой ассистировал Мане. У португальца 3+2 в 3 матчах за «Аль-Наср» в сезоне и третий хет-трик в 2023 году. Всего Роналду сделал 63 хет-трика – больше всех среди действующих игроков, у Месси – 57.

6. СКА подписал контракт с форвардом Алексом Гальченюком на 2 года, а Роман Ротенберг устроил настоящий перформанс во время и после матча с «Сибирью»: удалился и пошел смотреть хоккей с болельщиками, а после игры выдал несколько ярких цитат, в частности, заявив, что тренер Дэвид Немировски «работал в пивной лиге».

7. Марк-Андре тер Стеген продлил контракт с «Барсой» до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.

8. Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад», выйдя на замену на 75-й минуте игры с «Лас-Пальмас». За 19 минут у него 8 касаний, точность передач – 40%, лучшая оценка среди вышедших у «Сосьедада» на замену.

9. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 25 очков Миллса помогли Австралии крупно обыграть Финляндию, Канада разгромила Францию.

10. Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Шерика Джексон победила со вторым в истории результатом на 200-метровке, быстрее бежала только Гриффит-Джойнер. Ноа Лайлс стал первым бегуном после Болта, выигравшим 200 м на трех чемпионатах мира подряд.

11. Даниил Медведев – №4 в списке самых высокооплачиваемых теннисистов Forbes, Джокович впервые занял первое место.

12. Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1».

13. Шоу «Ледниковый период» не будет в этом сезоне на Первом канале.

14. Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг, пишет Baza.

15. Сборная России по регби-7 обыграла Шри-Ланку со счетом 43:0. Накануне россияне победили Бангладеш – 50:0.

16. Клубы АПЛ потратили рекордные 1,95 млрд фунтов летом – за неделю до закрытия трансферного окна.

17. Российские велогонщики Никита Кирильцев и Руслан Кузнецов выиграли золото на ЧМ среди юниоров в Колумбии.

Цитаты дня.

Луческу после поражения киевского «Динамо»: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем». Очень трудно против них с 11 доморощенными игроками»

Уткин ответил Тинькову на критику Галицкого: «Есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят, парк Галицкого и стадион «Краснодара» останутся»

Форвард ЦСКА Каменев: «Хоккей – спорт номер 1 в России. А по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Нужно исправлять это»

Луис Рубиалес: «Поцелуй с футболисткой был по согласию, я спрашивал ее. Совершается социальное убийство. Лжефеминизм не ищет правды»

Вячеслав Фетисов: «Иммунитет к курению и наркотикам ребенок, систематически занимающийся спортом, вырабатывает к 13 годам»

Мостовой об учебе на тренера: «Тяжеловато. Ничего нового я не увидел и не увижу, но приходится сидеть и слушать»

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

Эрмосо о поцелуе с главой RFEF Рубиалесом: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка. На меня постоянно давили, чтобы я выпустила оправдывающее Луиса заявление»

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