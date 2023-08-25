Ноа Лайлс стал первым бегуном после Болта, выигравшим 200 м на трех чемпионатах мира подряд

Американский бегун Ноа Лайлс победил на дистанции 200 м на трех ЧМ подряд.

Он стал первым после бегуном, которому удалось это сделать. Лайлс выиграл золото в Дохе-2019, Орегоне-2022 и Будапеште-2023.

Болт побеждал на 200 м на чемпионатах мира 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.

Также Лайлс стал первым за восемь лет бегуном, выигравшим 100 и 200 м на одном чемпионате мира. Последним, кому это удавалось, был Болт на ЧМ-2015.