Ноа Лайлс стал первым бегуном после Болта, выигравшим 200 м на трех чемпионатах мира подряд
Американский бегун Ноа Лайлс победил на дистанции 200 м на трех ЧМ подряд.
Он стал первым после Усэйна Болта бегуном, которому удалось это сделать. Лайлс выиграл золото в Дохе-2019, Орегоне-2022 и Будапеште-2023.
Болт побеждал на 200 м на чемпионатах мира 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.
Также Лайлс стал первым за восемь лет бегуном, выигравшим 100 и 200 м на одном чемпионате мира. Последним, кому это удавалось, был Болт на ЧМ-2015.
А если еще разок к 19.20 пробежит 200, то королем этой дисциплины станет. Супер стабильно быстро на 200 бежит. 19.76 в полуфинале пешком. Когда такое было?