Ноа Лайлс стал первым бегуном после Болта, выигравшим 200 м на трех чемпионатах мира подряд

Теги Бег Усэйн Болт сборная США Ноа Лайлс Легкая атлетика

Американский бегун Ноа Лайлс победил на дистанции 200 м на трех ЧМ подряд.

Он стал первым после Усэйна Болта бегуном, которому удалось это сделать. Лайлс выиграл золото в Дохе-2019, Орегоне-2022 и Будапеште-2023. 

Болт побеждал на 200 м на чемпионатах мира 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.  

Также Лайлс стал первым за восемь лет бегуном, выигравшим 100 и 200 м на одном чемпионате мира. Последним, кому это удавалось, был Болт на ЧМ-2015. 

1 комментарий

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Chris "Birdman" Andersen
Если на уровне выступит на олимпиаде, будет уже супер топ карьера, какая многим не снилась.
А если еще разок к 19.20 пробежит 200, то королем этой дисциплины станет. Супер стабильно быстро на 200 бежит. 19.76 в полуфинале пешком. Когда такое было?
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