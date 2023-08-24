ЧМ-2023. Австралия сыграет с Финляндией, Франция встретится с Канадой и другие матчи

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В пятницу, 25 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартует чемпионат мира-2023.

В первый игровой день пройдут восемь матчей. Австралия сыграет с Финляндией, Франция встретится с Канадой.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа A

Ангола – Италия

25 августа. 11.00

Доминиканская Республика – Филиппины

25 августа. 15.00

Положение команд: Ангола – 0-0, Доминиканская Республика – 0-0, Филиппины – 0-0, Италия – 0-0.

Группа D

Мексика – Черногория

25 августа. 11.45

Египет – Литва

25 августа. 15.30

Положение команд: Египет – 0-0, Мексика – 0-0, Черногория – 0-0, Литва – 0-0.

Группа E

Финляндия – Австралия

25 августа. 11.00

Германия – Япония

25 августа. 15.10

Положение команд: Германия – 0-0, Финляндия – 0-0, Австралия – 0-0, Япония – 0-0.

Группа H

Латвия – Ливан

25 августа. 12.15

Канада – Франция

25 августа. 16.30

Положение команд: Канада – 0-0, Латвия – 0-0, Ливан – 0-0, Франция – 0-0.

Группа B

Положение команд: Южный Судан – 0-0, Сербия – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

Группа C

Положение команд: США – 0-0, Иордания – 0-0, Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0.

Группа F

Положение команд: Словения – 0-0, Кабо-Верде – 0-0, Грузия – 0-0, Венесуэла – 0-0.

Группа G

Положение команд: Иран – 0-0, Испания – 0-0, Кот-д’Ивуар – 0-0, Бразилия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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1 комментарий

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Xcd Ddd
Ну что, будут какие-то сюрпризы?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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