ЧМ-2023. Австралия сыграет с Финляндией, Франция встретится с Канадой и другие матчи
В пятницу, 25 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартует чемпионат мира-2023.
В первый игровой день пройдут восемь матчей. Австралия сыграет с Финляндией, Франция встретится с Канадой.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Первый раунд
Группа A
Ангола – Италия
25 августа. 11.00
Доминиканская Республика – Филиппины
25 августа. 15.00
Положение команд: Ангола – 0-0, Доминиканская Республика – 0-0, Филиппины – 0-0, Италия – 0-0.
Группа D
Мексика – Черногория
25 августа. 11.45
Египет – Литва
25 августа. 15.30
Положение команд: Египет – 0-0, Мексика – 0-0, Черногория – 0-0, Литва – 0-0.
Группа E
Финляндия – Австралия
25 августа. 11.00
Германия – Япония
25 августа. 15.10
Положение команд: Германия – 0-0, Финляндия – 0-0, Австралия – 0-0, Япония – 0-0.
Группа H
Латвия – Ливан
25 августа. 12.15
Канада – Франция
25 августа. 16.30
Положение команд: Канада – 0-0, Латвия – 0-0, Ливан – 0-0, Франция – 0-0.
Группа B
Положение команд: Южный Судан – 0-0, Сербия – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.
Группа C
Положение команд: США – 0-0, Иордания – 0-0, Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0.
Группа F
Положение команд: Словения – 0-0, Кабо-Верде – 0-0, Грузия – 0-0, Венесуэла – 0-0.
Группа G
Положение команд: Иран – 0-0, Испания – 0-0, Кот-д’Ивуар – 0-0, Бразилия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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