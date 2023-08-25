Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали на двухсотметровке, женщины – в тройном прыжке, метании копья и на 200 м

Теги Бег метания чемпионат мира по легкой атлетике результаты тройной прыжок сборная США сборная США жен сборная Великобритании сборная Украины жен сборная Кубы жен сборная Австралии жен Зарнел Хьюз сборная Ботсваны Шерика Джексон Марина Бех-Романчук Мари-Джози Та Лу Юлимар Рохас Ноа Лайлс Лина Музе сборная Венесуэлы жен Габриэль Томас сборная Австрии Лиадагмис Повеа Эррион Найтон Кеннет Беднарек Ша'Кэрри Ричардсон сборная Японии жен сборная Латвии жен Харука Китагути Маккензи Литтл Летсиле Тебого Джулиен Альфред Джасмин Мур Легкая атлетика

25 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Тройной прыжок

20.38

Фавориты: Юлимар Рохас (Венесуэла), Джасмин Мур (США), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Лиадагмис Повеа (Куба), Марина Бех-Романчук (Украина).

Копье

21.20

Фавориты: Харука Китагути (Япония), Маккензи Литтл (Австралия), Лина Музе (Латвия), Виктория Хадсон (Австрия), Анете Коциня (Латвия). 

200 м

22.40

Фавориты: Габриэль Томас (США), Шерика Джексон (Ямайка), Джулиен Альфред (Сент-Люсия), Ша’Кэрри Ричардсон (США), Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар). 

Мужчины

200 м

22.50 

Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Летсиле Тебого (Ботсвана), Эррион Найтон (США), Зарнел Хьюз (Великобритания).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы. 

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