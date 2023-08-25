Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали на двухсотметровке, женщины – в тройном прыжке, метании копья и на 200 м
25 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Женщины
Тройной прыжок
20.38
Фавориты: Юлимар Рохас (Венесуэла), Джасмин Мур (США), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Лиадагмис Повеа (Куба), Марина Бех-Романчук (Украина).
Копье
21.20
Фавориты: Харука Китагути (Япония), Маккензи Литтл (Австралия), Лина Музе (Латвия), Виктория Хадсон (Австрия), Анете Коциня (Латвия).
200 м
22.40
Фавориты: Габриэль Томас (США), Шерика Джексон (Ямайка), Джулиен Альфред (Сент-Люсия), Ша’Кэрри Ричардсон (США), Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар).
Мужчины
200 м
22.50
Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Летсиле Тебого (Ботсвана), Эррион Найтон (США), Зарнел Хьюз (Великобритания).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
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