Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали на двухсотметровке, женщины – в тройном прыжке, метании копья и на 200 м

25 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Тройной прыжок

20.38

Фавориты: (Венесуэла), Джасмин Мур (США), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Лиадагмис Повеа (Куба), Марина Бех-Романчук (Украина).

Копье

21.20

Фавориты: Харука Китагути (Япония), Маккензи Литтл (Австралия), Лина Музе (Латвия), Виктория Хадсон (Австрия), Анете Коциня (Латвия).

200 м

22.40

Фавориты: Габриэль Томас (США), Шерика Джексон (Ямайка), Джулиен Альфред (Сент-Люсия), Ша’Кэрри Ричардсон (США), Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар).

Мужчины

200 м

22.50

Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Летсиле Тебого (Ботсвана), (США), Зарнел Хьюз (Великобритания).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.