Сборная России по регби-7 обыграла Шри-Ланку со счетом 43:0. Накануне россияне победили Бангладеш – 50:0

Сборная России по регби-7 обыграла Шри-Ланку со счетом 43:0.

Встреча проходила в московских «Лужниках» в рамках чемпионата Международного военного спорта (CISM). Накануне российская команда также победила Бангладеш со счетом 50:0.

После двух игр Россия занимает второе место в турнирной таблице и завтра сыграет с лидерами – сборной ЮАР, которая на данный момент провела на один матч больше.