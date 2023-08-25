Сборная России по регби-7 обыграла Шри-Ланку со счетом 43:0. Накануне россияне победили Бангладеш – 50:0

Теги регби-7 сборная России (регби-7) сборная Шри-Ланки Регби

Сборная России по регби-7 обыграла Шри-Ланку со счетом 43:0.

Встреча проходила в московских «Лужниках» в рамках чемпионата Международного военного спорта (CISM). Накануне российская команда также победила Бангладеш со счетом 50:0.

После двух игр Россия занимает второе место в турнирной таблице и завтра сыграет с лидерами – сборной ЮАР, которая на данный момент провела на один матч больше.

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3 комментария

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Jovid Mirzoev
Вот это уровень
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Alex Metallov
Отличный результат, молодцы ребята. Когда-нибудь начнем обыгрывать и Южно-Африканских Русов!
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Michael Kazmin
Ответ Jovid Mirzoev
Вот это уровень
Одержать две победы в двух матчах с общим счетом 93:0 и занимать второе место обидно, наверное.
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