53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства. Эрмосо подчеркнула, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй

Дженнифер Эрмосо сообщила, что не соглашалась целоваться с Луисом Рубиалесом.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира.

21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

Сегодня игроки женской сборной Испании коллективно осудили поведение Рубиалеса, «унижающее достоинство женщин».

В их заявлении также приводятся слова Эрмосо, отмечающей, что не она давала согласия на поцелуй, и подчеркивающей: «Я не потерплю того, что мои слова ставятся под сомнение, а тем более того, что придумываются слова, которых я не говорила».

Футболистки указали на то, что ожидают жесткой реакции со стороны государственных органов, чтобы «действия, подобные этим, не остались безнаказанными».

В письме также говорится, что подписавшие его игроки (в том числе сама Эрмосо, Алексия Путельяс, Ирен Паредес и другие – всего 53 человека) отказываются выступать за национальную команду до тех пор, пока руководство федерации не уйдет в отставку.

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