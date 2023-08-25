53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства. Эрмосо подчеркнула, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Дженнифер Эрмосо сообщила, что не соглашалась целоваться с Луисом Рубиалесом.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира.

21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

Сегодня игроки женской сборной Испании коллективно осудили поведение Рубиалеса, «унижающее достоинство женщин».

В их заявлении также приводятся слова Эрмосо, отмечающей, что не она давала согласия на поцелуй, и подчеркивающей: «Я не потерплю того, что мои слова ставятся под сомнение, а тем более того, что придумываются слова, которых я не говорила».

Футболистки указали на то, что ожидают жесткой реакции со стороны государственных органов, чтобы «действия, подобные этим, не остались безнаказанными».

В письме также говорится, что подписавшие его игроки (в том числе сама Эрмосо, Алексия Путельяс, Ирен Паредес и другие – всего 53 человека) отказываются выступать за национальную команду до тех пор, пока руководство федерации не уйдет в отставку.

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102 комментария

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crazy_elky
«Какие вы сплоченные! Расцеловал бы!» - ответил Рубиалес
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Schiaff1no
Рубиалес сам виноват, делать заявление без футболистки это лютая дичь, даже для менее повернутых на толерантности стран
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Олег910
Лысому путь на свалку истории. Отменен и уничтожен.
+49
-11
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ARIGAMI ARIGAMI
Нужно, чтобы теперь Тебас попался
+27
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Eden Hazard
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нужно, чтобы теперь Тебас попался
Да Тебас скорее, покумекает, и щас публично первого попавшегося мужика засосёт, и все, пожизненная индульгенция от всех грехов)
+28
-6
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KennyN
Те, кто пишут, что нет ничего такого в поцелуе. А если вашу маму/сестру/жену/девушку неожиданно поцелует ее начальник? Тоже это поддержите с улыбкой?
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DolJun
норм заваруха. ну а что он хотел? надо было мирно уходить, а после такого из спортивных мест разве что в спорт мастер устроиться сможет.
+18
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Любезный Коссутий
этот персонаж, вместо того, чтобы уйти сразу, и не дать разгореться всемирному скандалу, довел до того, что на сегодняшний день является самым токсичным чиновником в Испании, как минимум))
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KLINTAN-din
Ответ #SharkTeam
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На чистить табло.
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Syndycate
Рубиалес возомнил себя лысым из Браззерс, но он всего лишь Рубиалес)
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sarov
Ответ Олег910
Лысому путь на свалку истории. Отменен и уничтожен.
возглавит судейский корпус в РФС, скриньте)))
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
А ты бы раз и ушел? Не слишком ли это все
во-первых, я бы никогда не стал так делать, потому что я дружу с головой и контролирую эмоции.
во-вторых, признать ошибку и уйти в отставку - сразу! - это не "слишком". это достойный поступок человека, отвечающего за свои действия, пусть даже и эмоциональные.

а этот идиот довел до того, что против него ополчилась вся Испания, как минимум. по сути, своей недальновидностью он похоронил свою чиновничью карьеру, возможно даже и навсегда.
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Budabuda
the end
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Циник Петербургский
На месте этого чудака Рубиалеса было бы самым правильным сразу же искренне извиниться. Сказать, что "не сдержал эмоций, от радости потерял голову, но потом понял, что совершил очень большую ошибку, и теперь очень сильно переживает, особенно за девушку"..

А вместо этого он начал неумело и глупо врать и изворачиваться. И каждому стало понятно, что ни редьки он не переживает, а тупо лжет. Такое себе поведение.
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Trombon
Ответ #SharkTeam
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Ну а если сверху на это накладываются слова, которых она не говорила, но федерация, которой он руководит, выдала от её лица, якобы она была не против?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Budabuda
the end
Directed by - Luis Rubiales
Luis Rubiales as Bad Boy
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
Это что огромный косяк? С работы текущей иди уволься за какую-нибудь ерунду
это для тебя ерунда. в этом наше с тобой отличие.
из таких, как ты, потом вырастают депутаты Слуцкие, хватающие женщин за лобки, и считающие, что это нормально.
это называется потребительское отношение к женщинам. и вам эта позиция близка. мне - нет.
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KLINTAN-din
Я не сказала да, милорд!
Вы не сказали нет. (с)
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brig_Mercury
Ответ Сергей Ямковой
Это Испания, а не Осетия
А Вы думаете в Испании и Италии нет кумовства? Ещё как есть.
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Directed by - Luis Rubiales Luis Rubiales as Bad Boy
Художественный фильм: срубиалессили
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Teodrakis
Ответ Кирилл Мефодий
Интересно, а когда Блан целовал Бартеза в макушку, тот давал ему письменное согласие на поцелуй?
Бартез еще не просек фишку, но скоро до него дойдет, что можно подать в суд
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Vadim Medvedev
Ответ DolJun
норм заваруха. ну а что он хотел? надо было мирно уходить, а после такого из спортивных мест разве что в спорт мастер устроиться сможет.
вы недооцениваете южное кумовство
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Spaten
Лысый Эротоман
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Ocelot
ну тут изи выбор 53 футболистки (по сути 3 национальные сборные) > 1 Рубиалес
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phaetton
Ответ Number_2
Я бы офигел, если бы за мою бывшую так впрягались…
тут впрягаются не за одну конкретную а в целом за женщин и их права
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