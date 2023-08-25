53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства. Эрмосо подчеркнула, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй
Дженнифер Эрмосо сообщила, что не соглашалась целоваться с Луисом Рубиалесом.
Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира.
21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.
Сегодня игроки женской сборной Испании коллективно осудили поведение Рубиалеса, «унижающее достоинство женщин».
В их заявлении также приводятся слова Эрмосо, отмечающей, что не она давала согласия на поцелуй, и подчеркивающей: «Я не потерплю того, что мои слова ставятся под сомнение, а тем более того, что придумываются слова, которых я не говорила».
Футболистки указали на то, что ожидают жесткой реакции со стороны государственных органов, чтобы «действия, подобные этим, не остались безнаказанными».
В письме также говорится, что подписавшие его игроки (в том числе сама Эрмосо, Алексия Путельяс, Ирен Паредес и другие – всего 53 человека) отказываются выступать за национальную команду до тех пор, пока руководство федерации не уйдет в отставку.
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во-вторых, признать ошибку и уйти в отставку - сразу! - это не "слишком". это достойный поступок человека, отвечающего за свои действия, пусть даже и эмоциональные.
а этот идиот довел до того, что против него ополчилась вся Испания, как минимум. по сути, своей недальновидностью он похоронил свою чиновничью карьеру, возможно даже и навсегда.
А вместо этого он начал неумело и глупо врать и изворачиваться. И каждому стало понятно, что ни редьки он не переживает, а тупо лжет. Такое себе поведение.
Luis Rubiales as Bad Boy
из таких, как ты, потом вырастают депутаты Слуцкие, хватающие женщин за лобки, и считающие, что это нормально.
это называется потребительское отношение к женщинам. и вам эта позиция близка. мне - нет.
Вы не сказали нет. (с)