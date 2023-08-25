Луис Рубиалес: «Поцелуй с футболисткой был по согласию, я спрашивал ее. Совершается социальное убийство. Лжефеминизм не ищет правды»

Луис Рубиалес объяснил поцелуй с испанской футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку.

«Я хочу дать объяснение по поводу эмоционального порыва. Это был скорее всплеск [эмоций], чем поцелуй. Желание поцеловать [футболистку] было таким же, как и желание поцеловать мою дочь, это не злоупотребление властью.

Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, это было по согласию. У меня прекрасные отношения со всеми футболистками, у нас были очень теплые эпизоды во время этого чемпионата.

В тот момент, когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все произошло.

Я не совсем понимаю заявлений в мой адрес. Они не пытаются восстановить справедливость, а совершают социальное убийство. Пять лет меня вечно преследовали. Жалобы, иски и требования о дисквалификации.

Лжефеминизм не ищет правды. Он ищет, как надеть на себя медаль, думает о своих успехах. Им наплевать на людей. Пресса будет и дальше казнить меня. Правда есть правда. Они могут продолжать эту кампанию, в глубине души мне все равно, это вопрос смирения.

Самое лучшее в футболе – это вы, люди, которые доверяли мне, чтобы я мог быть президентом в течение пяти лет. Мы строили настоящий футбол», – хаявил Рубиалес.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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