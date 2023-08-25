Луис Рубиалес: «Поцелуй с футболисткой был по согласию, я спрашивал ее. Совершается социальное убийство. Лжефеминизм не ищет правды»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес объяснил поцелуй с испанской футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку.

«Я хочу дать объяснение по поводу эмоционального порыва. Это был скорее всплеск [эмоций], чем поцелуй. Желание поцеловать [футболистку] было таким же, как и желание поцеловать мою дочь, это не злоупотребление властью.

Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, это было по согласию. У меня прекрасные отношения со всеми футболистками, у нас были очень теплые эпизоды во время этого чемпионата.

В тот момент, когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все произошло.

Я не совсем понимаю заявлений в мой адрес. Они не пытаются восстановить справедливость, а совершают социальное убийство. Пять лет меня вечно преследовали. Жалобы, иски и требования о дисквалификации.

Лжефеминизм не ищет правды. Он ищет, как надеть на себя медаль, думает о своих успехах. Им наплевать на людей. Пресса будет и дальше казнить меня. Правда есть правда. Они могут продолжать эту кампанию, в глубине души мне все равно, это вопрос смирения.

Самое лучшее в футболе – это вы, люди, которые доверяли мне, чтобы я мог быть президентом в течение пяти лет. Мы строили настоящий футбол», – хаявил Рубиалес.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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83 комментария

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гилберт
Ответ faerie dragon
Так по согласию или нет? Потерпевшая вроде так не считает...
По согласию. Он был согласен.
+130
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+128
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dr. cage
Леонид Каневский: "Без долгих предисловий - мужчина умер"
+69
-3
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Артем Коваленко
У Рубиалеса единственный шанс выйти из этой передряги - это признание в гомосексуализме. Тогда всё перевернётся иначе и винтовыми окажутся нынешние обвинители. Ведь обижать гея это ещё большее преступление, нежели обидеть феминтску.
+67
-14
+53
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faerie dragon
Так по согласию или нет? Потерпевшая вроде так не считает...
+46
-6
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rch55twy4m
«…Натуралс лайвс меттер» - добавил Рубиалес
+20
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Давлен Хачатарян
Ответ Артем Коваленко
У Рубиалеса единственный шанс выйти из этой передряги - это признание в гомосексуализме. Тогда всё перевернётся иначе и винтовыми окажутся нынешние обвинители. Ведь обижать гея это ещё большее преступление, нежели обидеть феминтску.
Еще ему можно подзагореть в солярии и объявить, что он черный гей, который раньше был девушкой. Тогда все козыри будут у него в руках.
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Дзмітрый Фарботка
Ответ faerie dragon
Так по согласию или нет? Потерпевшая вроде так не считает...
потерпевшая считает, что они должны были согласовать этот момент в письменной форме в разумные сроки.
+21
-6
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Андрей Федоров
Почему я не помогаю женщина затащить тяжелый сумки по лестнице ?
Потому что я показываю ей своё физическое превосходство, а где физическая сила, там насилие. Я что, насильник ?
+20
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Павел Поляков
Луис Рубиалес: «Футбол — как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».
+16
-1
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DolJun
Ответ dr. cage
Леонид Каневский: "Без долгих предисловий - мужчина умер"
но это - уже совсем другая история (с)
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Alex Metallov
Ответ Артем Коваленко
У Рубиалеса единственный шанс выйти из этой передряги - это признание в гомосексуализме. Тогда всё перевернётся иначе и винтовыми окажутся нынешние обвинители. Ведь обижать гея это ещё большее преступление, нежели обидеть феминтску.
Фигня, у Кевина Спейси не прокатило.
+8
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Аморалинни
Почти идеальную базу выдал
Надо было еще добавить, что его атакуют, просто потому, что он белый натуральный мужик
+13
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noti22
Ответ faerie dragon
Так по согласию или нет? Потерпевшая вроде так не считает...
Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
не хочу бросаться оскорблениями - возможно он уже просто на автомате генерит всякую чушь чтобы только оправдаться, а становится лишь хуже, но ему бы лучше извиниться, замять все по-тихому и слиться с должности. ведь взаимное согласие придется доказывать, но пойдет ли на это жертва? или он будет напирать на то, что почувствовал ее невербальное согласие потому что она была в коротких шортиках?)
Я думаю, он ещё скажет "Она мыслями и глазами говорила мне поцеловать её" Я не сдержался
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Slava Vestiaz
Ответ noti22
Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»
Потом написали что эта цитата фейк и она такого не говорила.
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King_X
Ответ noti22
Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»
Уже была новость, что это был блеф и за нее написали / выпустили
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Глебос
Она пожаловалась или что? Почему такой шабаш с поцелуя?
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red hikkikomori
Ответ noti22
Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»
А цитату о том что ей это не понравилось не хочешь привести?
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encaro_one
Ответ Матвей Суицидин
в каком начале она высказывалась в духе ничего такого, но под давлением общественного мнения похоже изменила свою точку зрения. что неудивительно, когда всю неделю все вокруг говорят, что тебя чуть ли не изнасиловали и ты будешь жалко выглядеть, если не выскажешься против этого, а мужики решат, сто это нормально целовать женщин в губы без их согласия. повесточка очень сильно давлеет
В начале она высказалась: : «Мне это не понравилось, но что я могу поделать?»
Дальше за неё от имени федерации опубликовали текст, что с ней так и не согласовали.
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Любитель побеждать
Поцелуйчик? Да.
Но она вряд ли ожидала поцелуйчик в губы.
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flash166
Непонятно, это храбрость или глупость с его стороны.
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Sebastian Debussy
Ответ DolJun
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Не хрена себе у тебя коментариев 70к😱😱😱 Ты тут живешь что ли?))))
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Мудринич
Ответ Дзмітрый Фарботка
потерпевшая считает, что они должны были согласовать этот момент в письменной форме в разумные сроки.
В министерстве поцелуев
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Marcus-light
Ответ DolJun
Желание поцеловать [футболистку] было таким же, как и желание поцеловать мою дочь ---- воу, воу. мне кажется, или чел уже близок к тому, чтобы наговорить себе на срок? я конечно все понимаю, как тут местные адвокаты его оправдывают "всплеском эмоций", что как бы и для поцелуя постороннего человека в губы не должно быть приемлемо у здорового человека, но родную дочь?
У вас есть дочь? Просто интересно? Или вы целовальник-теоретик?
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DolJun
Ответ Sebastian Debussy
Не хрена себе у тебя коментариев 70к😱😱😱 Ты тут живешь что ли?))))
не, только ночевать прихожу. не завидуй.
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