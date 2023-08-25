У Роналду 63 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 57

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду опережает Лионеля Месси на шесть хет-триков.

Форвард «Аль-Насра» сегодня трижды поразил ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

Всего у португальца теперь 63 хет-трика – больше всех среди действующих футболистов. На втором месте идет Лионель Месси («Интер Майами») – у него 57 игр с 3 и более голами.

Роналду оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 33 раза.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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72 комментария

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JENNINGS
Машина!🦾🦾🦾
+39
-10
+29
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ulanov.vladislav95@list.ru
порадуемся за старого
Великий!!!
+36
-8
+28
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blаncо
Космические цифры. Интересно посмотреть, сколько их у Мбаппе, Левандовски и прочих, кто позади из действующих игроков.
+23
-4
+19
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Любезный Коссутий
Спортс, ну вот сложно написать, кто третий?
+11
-1
+10
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777-mego
Аль хет-трикич
+11
-3
+8
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Bazilic
Считать вот эти хет-трики - смех
+16
-9
+7
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Artem Piatkov
Ответ Любезный Коссутий
Спортс, ну вот сложно написать, кто третий?
Левандовски и Суарес - 29
+8
-2
+6
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Kubinec_
Ответ Любезный Коссутий
Спортс, ну вот сложно написать, кто третий?
Суарес на 3 месте если не ошибаюсь
+6
0
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Дзмітрый Фарботка
8 раз Месси отдавал партнеру пенальти, когда мог делать Хет трик. У Роналду таких случаев ноль.
+14
-8
+6
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Будет новость, сколько важных матчей Месси выиграл без серий пенальти за последний год? Дай угадаю - 0 😂
Мексика, Австралия, Хорватия, Даллас - 4 насчитал. Не важные матчи? Как всегда ложь единственное спасение у вас) Утешай себя смайликами и ложью дальше.
+9
-5
+4
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Bazilic
Ответ Hi Hi
И тут второй!)) Кстати, что там по хет трикам на ЧМах у месси, скок положил?)
Что там по голам в плей-офф Чм у Геля?)
+5
-2
+3
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Bazilic
Ответ udiekemen
А там ты каких футболистов знаешь?) ну никаких же) так что не неси чушь)
А ты видимо читать не умеешь
Уровень лиги определяют те, кого мы и не знаем, как условный Мингеса из Сельты
+2
0
+2
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VERBLYUD
Ответ Hi Hi
Напомни, кто там есть из нормальных игроков помимо Альбы, Месси и Бускетса?) В СА я УЖЕ могу назвать как минимум 20 топарей, 5 топ клубов (Аль Ахли, Аль Наср, Аль Иттихад, Аль Хиляль, Аль Иттифак)
То есть Иттифак из-за Хендерсона и Дембеле стал топ клубом?)))))))))))))))))))))) Тогда все клубы МЛС топы))
+3
-1
+2
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Bazilic
Ответ Сергей Эйзенбраун
Он играет в более слабом чемпионате.
Не заставляй открывать рейтинг
+5
-3
+2
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PokaNeBatya
Ответ chernov jr
ну когда сделаешь хэт трик за реал или манчестер юнайтед или хотя бы за сочи - думаю запомнишь и тоже будешь считать
да во дворе он хет-трик сделает , будет потом мамке рассказывать
+6
-4
+2
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Экспертное мнение
Будет новость сколько пенок отдал Месси при дубле?
И сколько Роналду? Дай угадаю, 0.
+13
-11
+2
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Сергей Эйзенбраун
Ответ rarog
Жаль что Месси не может себе позволить поиграть в чемпионате водокачки
Он играет в более слабом чемпионате.
+11
-10
+1
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Hi Hi
Ответ Bazilic
Считать вот эти хет-трики - смех
Так же ты под постом, где Месси взял кубок в МЛС:
"Величайший" 20 августа 08:58))
+5
-4
+1
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chernov jr
Ответ Bazilic
Считать вот эти хет-трики - смех
ну когда сделаешь хэт трик за реал или манчестер юнайтед или хотя бы за сочи - думаю запомнишь и тоже будешь считать
+6
-5
+1
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Bazilic
Ответ udiekemen
Я смотрел 2-3 матча МЛС и они играют хуже Са
Вот это выборка
+1
0
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Мексика, Австралия, Хорватия, Даллас - 4 насчитал. Не важные матчи? Как всегда ложь единственное спасение у вас) Утешай себя смайликами и ложью дальше.
Мексика😂 Австралия😁 Даллас🤣 Ну и пеночка Хорватии😅
+5
-4
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Дриблинг Хорватии😂😂😂 так и сказал бы, что болеешь, выздоравливай 🐓
Назови количество ассистов и голов в плей-офф ЧМ у Рона за все время. Я просто новенький и не в курсе, интересно узнать, все говорят что он крутой гоат? Спасибо.
+2
-1
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Bazilic
Ответ Hi Hi
Как думаешь, почему Лига 1 котируется выше эредивизи? Да потому что там ПСЖ один единственный гранд тащит всю лигу, несмотря на то что по среднему уровню Эредивизи сильнее, учитывая их достижения в еврокубках последние годы. Пища тебе на размышление, подумай хорошенько
Глупое и неуместное сравнение
Лигу 1 и Эредевизе можно сравнить, так это обе эти лиги - европейский
Млс и Лига Верблюдов общих критериев для сравнений практически не имеют
+1
0
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века!
+16
-15
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rarog
Жаль что Месси не может себе позволить поиграть в чемпионате водокачки
+5
-5
0
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