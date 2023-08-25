У Роналду 63 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 57

Криштиану Роналду опережает Лионеля Месси на шесть хет-триков.

Форвард « » сегодня трижды поразил ворота « » (5:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

Всего у португальца теперь 63 хет-трика – больше всех среди действующих футболистов. На втором месте идет («Интер Майами») – у него 57 игр с 3 и более голами.

оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную . До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 33 раза.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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