У Роналду 63 хет-трика – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 57
Криштиану Роналду опережает Лионеля Месси на шесть хет-триков.
Форвард «Аль-Насра» сегодня трижды поразил ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в чемпионате Саудовской Аравии.
Всего у португальца теперь 63 хет-трика – больше всех среди действующих футболистов. На втором месте идет Лионель Месси («Интер Майами») – у него 57 игр с 3 и более голами.
Роналду оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 33 раза.
Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Великий!!!
Уровень лиги определяют те, кого мы и не знаем, как условный Мингеса из Сельты
И сколько Роналду? Дай угадаю, 0.
"Величайший" 20 августа 08:58))
Лигу 1 и Эредевизе можно сравнить, так это обе эти лиги - европейский
Млс и Лига Верблюдов общих критериев для сравнений практически не имеют