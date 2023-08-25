Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену на 75-й минуте игры с «Лас-Пальмас»
Арсен Захарян впервые сыграл в чемпионате Испании.
Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмас». Россиянин вышел на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса.
Захарян был куплен у «Динамо» за 12,5 млн евро. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
В Испании Захарян начинает на Канарах. Почему это место стало главным курортом
Как там Захарян: хочет быстрее дебютировать, тренер хвалит. Пишут, что с ним могут вернуть прежнюю схему
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
У тебя большое будущее,главное не сдавайся и не теряй голову
Это точно Спортс?