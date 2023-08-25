Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену на 75-й минуте игры с «Лас-Пальмас»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Браис Мендес Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян впервые сыграл в чемпионате Испании.

Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмас». Россиянин вышел на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

Захарян был куплен у «Динамо» за 12,5 млн евро. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий

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Андрей Балабаев
Глянул я этот матч. Ну что сказать, смотреть это тяжело. Крайне низкий темп, бесконечные паузы, минимум моментов. Без шуток, почти любой матч рпл бодрее смотрится. Недаром ла лигу кроме нескольких понятно каких матчей и не смотрят. В общем бояться Захаряну нечего. Надо быть понаглее в спортивном плане
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Denis Pronin
Желаем только удачи тебе Арсен!!!
У тебя большое будущее,главное не сдавайся и не теряй голову
+25
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Матвей Суицидин
Ответ 4ndzhkv
Но пока слишком волнуется. Первым же касанием обрезался, но соперник мяч не обработал. Потом пытался открываться на фланге, навес не пошел. Еще один раз из глубины в центр открылся, но передача на него не прошла. Угловой подал нормально. Один отбор совершил. В целом более менее, но можно было и поактивней без мяча действовать.
сколько касаний было, удалось подсчитать?
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4ndzhkv
Но пока слишком волнуется. Первым же касанием обрезался, но соперник мяч не обработал. Потом пытался открываться на фланге, навес не пошел. Еще один раз из глубины в центр открылся, но передача на него не прошла. Угловой подал нормально. Один отбор совершил. В целом более менее, но можно было и поактивней без мяча действовать.
+19
-2
+17
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Denis Pronin
Ждём гола
+15
-1
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Stas Zaitsev
Кокорин конечно получше в касаниях будет
+17
-4
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Брэд Либил
после Факел - Краснодар двадцать минут просмотра этого матча были очень тяжёлым зрелищем.
+13
-1
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БолельщикСоСтажем
Ничего не показал, но и игра тяжелая, не лучше чем Оренбург - ЦСКА точно)
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ввввввв
Ответ БолельщикСоСтажем
Ничего не показал, но и игра тяжелая, не лучше чем Оренбург - ЦСКА точно)
Игра Сосьедада сплошное уныние, там вся команда не играла
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Maximes
Ответ teddy10
Матчи РПЛ могут смотреться бодрее, но уровень игры в 80% матчей - обнять и плакать. Многие игроки не в состоянии обыграть один в один, отдать точный пас на обострение, исполнить штрафной удар, играть в одно касание. ЛаЛига - качественно иной уровень в плане индивидуального мастерства. Надо учитывать, что это всего 2-й тур в Испании
А ты смотрел игру? Смотрел матч начиная с 60 минуты после матча Факел-Краснодар. Ла лига после этого смотрелась очень ущербно, сплошные остановки, брак от каждого, супер медленный футбол - каждого второго при передаче накрывают, никакого качественного индивидуального мастерства, конкретно в этом матче, не было. Давно не смотрел Ла Лигу, я разочарован.
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АрСур
Ответ Матвей Суицидин
сколько касаний было, удалось подсчитать?
8
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Mihei4
Нормально вышел. Старается, угловой подал. Но хозяева опаснее играют - два раза подряд вратаря Сосьедада спас.
+4
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ DonaldBrashear 2.0
уже понятно, что зря перешел в этот клуб, играют с клубом, который только поднялся в Ла Лигу, а не 87 минуте вратарь Реала начинает время тянуть, а защитники друг с другом перепасовываются, время тянут, позор просто. Сразу понятно какого уровня клуб, зря Арсен, очень зря именно туда перешел, никакого прогресса там не будет.
Тоже удивился тому,как Сосьедад время тянет.Команда выше классом,а играют трусливо
+6
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Evgen51Sever
Как Кокорин, так все его действия за 2 минуты на поле описаны, а здесь ничего не написали, странно...
Это точно Спортс?
+5
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pit4er
На Megogo объявлена минута молчания. До чего же нелепо, что на украинском ТВ постоянно звучат фамилии Путина и Пригожина, но показательно не произносят фамилии ногомячистов Кузяева и Захаряна
+6
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mr kovalsky
Ответ Бене Гессерит
Опозорился, конечно...
Сочувствую, поправляйся
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Rave_
С почином!
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Александр Киричев
Видно, что с РПЛ пришёл) Нервный какой то вышел, но вроде успокоился и игра нормально пошла.
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Махмуд Адылов
Ну спорц, что там по касаниям ?))
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Maximes
Ответ Брэд Либил
после Факел - Краснодар двадцать минут просмотра этого матча были очень тяжёлым зрелищем.
Полностью согласен, думал в РПЛ много остановок игры. Последние 20 минут матча просто отвратительно, сплошные свистки, как колхозники играли
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Игорь Новиков
Удачи, парень!
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Матвей Суицидин
Ответ DonaldBrashear 2.0
уже понятно, что зря перешел в этот клуб, играют с клубом, который только поднялся в Ла Лигу, а не 87 минуте вратарь Реала начинает время тянуть, а защитники друг с другом перепасовываются, время тянут, позор просто. Сразу понятно какого уровня клуб, зря Арсен, очень зря именно туда перешел, никакого прогресса там не будет.
с таким скучным Сосьедадом Арсен вполне может какую-нибудь Лигу Европы выиграть, попутно выбив парочек команд из АПЛ и какого-нибудь гранда Серии А. Испанские команды все время так играют, ненавижу смотреть Ла Лигу, зато в еврокубках им часто нет равных.
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Андрей Балабаев
Ответ teddy10
Матчи РПЛ могут смотреться бодрее, но уровень игры в 80% матчей - обнять и плакать. Многие игроки не в состоянии обыграть один в один, отдать точный пас на обострение, исполнить штрафной удар, играть в одно касание. ЛаЛига - качественно иной уровень в плане индивидуального мастерства. Надо учитывать, что это всего 2-й тур в Испании
Тур может быть какой угодно, но матчи ла лиги в основном нуднейшие. Я даже не в сравнении с апл, а с бундеслигой и серией а. В Италии вообще большинство стадионов убитые, а игры классно смотрятся.Ну а насчёт техники. В таком темпе это не так уж и сложно. Хотя сегодня и этого технического мастерства не особо видно
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Aboba Boba
С дебютом!
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Nick Crosier
С дебютом. Удачи и без травм.
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