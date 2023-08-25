Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену на 75-й минуте игры с «Лас-Пальмас»

Арсен Захарян впервые сыграл в чемпионате Испании.

Полузащитник дебютировал за « » в матче 3-го тура с « ». Россиянин вышел на поле на 75-й минуте, заменив .

Захарян был куплен у «Динамо» за 12,5 млн евро. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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