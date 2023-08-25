Форвард «Бетиса» Иглесиас ушел из сборной Испании из-за отказа Рубиалеса покинуть пост: «Я за справедливый и достойный футбол»

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Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной на фоне скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

В связи с тем, что Рубиалес остался на своем посту, форвард «Бетиса» решил уйти из сборной Испании.

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия  остаются безнаказанными.

За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал футболист в твиттере.

Иглесиас провел 2 матча за сборную Испании: против Швейцарии в сентябре 2022 года в Лиге наций и против Шотландии в квалификации Евро-2024 в марте этого года.

«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

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48 комментариев

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AmanEsen
Я тоже ухожу из сборной Испании, больше не зовите меня
+145
-5
+140
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Anti2
51 минуту сыграл за сборную, ушла эпоха
+86
-3
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Дима Васьковский
Ушла легенда испанского футбола
+56
-1
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Dmitriy Racheev
Ладно этот, у нас из жэка последний сантехник уволился из-за чувства грусти и разочарования после этой истории
+25
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bubareska
Ответ AmanEsen
Я тоже ухожу из сборной Испании, больше не зовите меня
И я ухожу!
+18
0
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Creol
Ну что же ты, Иглесиас?!
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Dmitri Kudrenko
Иглесиаса просто мужики не целуют в губы
+10
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Роман
>Иглесиас провел 2 матча за сборную Испании: против Швейцарии в сентябре 2022 года в Лиге наций и против Шотландии в квалификации Евро-2024 в марте этого года.
🤣🤣🤣🤣
+9
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Waiway
Ответ Bazilic
Могу ошибаться, но девушка же вроде сказала, что все в порядке?
Ей то откуда знать? Феминисткам и правозащитникам виднее!!!😁
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Кирилл Дубасов
Ответ AmanEsen
Я тоже ухожу из сборной Испании, больше не зовите меня
да он потом соберет пресс-конференцию и объявит что передумал и объяснит своё решение
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Tomaat Spwitch
Какая потеря 😞! Аж страшно становится за Испанию без Иглесиаса!
+6
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Валера, настало твое время...
Мужчина поцеловал женщину, а другой мужчина на этом фоне решил уйти из сборной? Что-то не так с этим мужчиной. Или просто не тянет, но решил уйти красиво… болван
+10
-4
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Bazilic
Могу ошибаться, но девушка же вроде сказала, что все в порядке?
+3
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Born is the King
Надеюсь хотя бы собрал пресс конференцию? Признается,что поцелуй мужчины и женщины сломал ему карьеру
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Ник Скородкин
Давно же известно, что в Европе публично можно целовать только мужиков, поэтому функционер сам виноват. вот если бы он Иглесиаса этого засосал - вопросов бы не было, а женщину - это какая-то пропаганда традиционных ценностей, нам этого не нужно!
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<CRISTIANO>
2 матча за сборную и чувак ушел из сборной Испании🤣🤣🤣🤣🤣🤘🤘🤘🤘
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Budabuda
может теперь что нибудь выиграют
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Bazilic
Иглесиас может забыть теперь про сборную, в Испании к этому очень серьезно относятся
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окечуква
Какая чудовищная потеря для сборной, как же они теперь играть-то будут без такого полезного футболиста и принципиального человека
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Eric_Cartman
Кто это?
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Bazilic
Рубиалеса нужно было гнать в 18 году еще
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Великий Алонсо
Как же так, Энрике?
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Пётр Горохов
Для Иглесиаса это столь же сложное и влияющее на жизнь решение, как для меня. Я тоже объявляю, что не намерен играть за сборную Испании пока Рубиалес не покинет свой пост
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Коробкин
Высосано из пальца, сами себе испортили праздник
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Spiker1606
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Испугался, что Рубиалес его тоже поцелует)
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