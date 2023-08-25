Форвард «Бетиса» Иглесиас ушел из сборной Испании из-за отказа Рубиалеса покинуть пост: «Я за справедливый и достойный футбол»

Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной на фоне скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

В связи с тем, что Рубиалес остался на своем посту, форвард « » решил уйти из сборной Испании.

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными.

За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал футболист в твиттере.

провел 2 матча за сборную Испании: против Швейцарии в сентябре 2022 года в наций и против Шотландии в квалификации Евро-2024 в марте этого года.

«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

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