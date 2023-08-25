Российские велогонщики Кирильцев и Кузнецов выиграли золото на ЧМ среди юниоров
Российские велогонщики Никита Кирильцев и Руслан Кузнецов одержали победы на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.
Кирильцев взял золото в кейрине, Кузнецов – в скрэтче. Соревнования завершатся 27 августа, россияне выступают в нейтральном статусе.
Велотрек
Кали, Колумбия
Кейрин
1. Никита Кирильцев (Россия)
2. Франсиско Харамильо (Колумбия)
3. Пет‑Коллин Флемминг (Германия)
Скрэтч
1. Руслан Кузнецов (Россия)
2. Мэттью Бреннан (Великобритания) – 1 круг
3. Конрад Хаугстед (Дания) – 1 круг
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