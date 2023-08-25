Российские велогонщики Кирильцев и Кузнецов выиграли золото на ЧМ среди юниоров

Теги велотрек результаты чемпионат мира среди юниоров сборная Великобритании сборная Германии юниорская сборная России сборная Дании сборная Колумбии Никита Кирильцев Руслан Кузнецов Франсиско Харамильо Пет‑Коллин Флемминг Мэттью Бреннан Конрад Хаугстед Велоспорт

Российские велогонщики Никита Кирильцев и Руслан Кузнецов одержали победы на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

Кирильцев взял золото в кейрине, Кузнецов – в скрэтче. Соревнования завершатся 27 августа, россияне выступают в нейтральном статусе.

Велотрек

Чемпионат мира среди юниоров

Кали, Колумбия

Кейрин

1. Никита Кирильцев (Россия)

2. Франсиско Харамильо (Колумбия)

3. Пет‑Коллин Флемминг (Германия)

Скрэтч

1. Руслан Кузнецов (Россия)

2. Мэттью Бреннан (Великобритания) – 1 круг

3. Конрад Хаугстед (Дания) – 1 круг

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