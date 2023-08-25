Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг (Baza)

Тренер молодежки «Салавата Юлаева», возможно, заставлял игроков принимать допинг.

7 апреля пресс-служба Фонбет чемпионата сообщила, что в допинг-пробах семи игроков « » был найден мельдоний.

Случаем заинтересовались в региональном управлении СК РФ, и в июле хоккеистов допросили.

Как сообщает телеграм-канал Baza, семь хоккеистов молодежной команды уфимцев обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он колол им неизвестные препараты под угрозами.

Спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке клуба Игорь Загретдинов. По их словам, они пытались отказываться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

Хоккеисты также сообщили, что за выдаваемые им препараты они, вопреки правилам, нигде не расписывались.

Из-за того, что Загретдинов давал спортсменам большое количество добавок и медикаментов, у него был конфликт с врачом команды Артемом Тараном. При этом хоккеисты, принимавшие препараты от Загретдинова, жаловались на диарею.

Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее.

По данным Baza, в мае допинг-пробы взяли еще у десятерых игроков « ». Их результатов пока нет, но в команде уверены, что они также будут положительными.