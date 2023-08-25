Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг (Baza)

Теги Салават Юлаев происшествия допинг КХЛ МХЛ Толпар Здоровье Хоккей

Тренер молодежки «Салавата Юлаева», возможно, заставлял игроков принимать допинг.

7 апреля пресс-служба Фонбет чемпионата КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» был найден мельдоний.

Случаем заинтересовались в региональном управлении СК РФ, и в июле хоккеистов допросили.

Как сообщает телеграм-канал Baza, семь хоккеистов молодежной команды уфимцев обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он колол им неизвестные препараты под угрозами.

Спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке клуба Игорь Загретдинов. По их словам, они пытались отказываться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

Хоккеисты также сообщили, что за выдаваемые им препараты они, вопреки правилам, нигде не расписывались.

Из-за того, что Загретдинов давал спортсменам большое количество добавок и медикаментов, у него был конфликт с врачом команды Артемом Тараном. При этом хоккеисты, принимавшие препараты от Загретдинова, жаловались на диарею.

Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее.

По данным Baza, в мае допинг-пробы взяли еще у десятерых игроков «Толпара». Их результатов пока нет, но в команде уверены, что они также будут положительными.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
То допинг колят, то военники покупают
Что в этой Уфе творится постоянно
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Левченко
пошла тёпленькая...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtr_return
Вроде же диверсия была..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALEXIS GOL
После всего, что выкладывают на спорц, прочитав начало заголовка задумался неужели и до хоккея добрались какие то домогательства от физиотерапевтов, а нет даже разочарование не большое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WatrikVLZ
Ответ Аморалинни
То допинг колят, то военники покупают Что в этой Уфе творится постоянно
В Уфе? Так по все стране!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
Ответ rtr_return
Вроде же диверсия была..
получается.. диверсант тот самый загретдинов, которого баширов выгораживал. вот так дела)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий