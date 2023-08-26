Родриго впервые в карьере не забил с пенальти. Вратарь «Сельты» парировал удар

Родриго Гоэс не реализовал пенальти в матче «Реала» с «Сельтой».

Вингер был сбит вратарем в штрафной команды из Виго. Главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый.

Бразилец сам нанес удар с точки в левую от себя сторону ворот, но голкипер сумел его парировать.

Это первый пенальти в карьере , который он не сумел реализовать. До этого дня он дважды забил в Лиге чемпионов и один раз в чемпионате (все – в 2022 году).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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