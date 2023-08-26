Родриго впервые в карьере не забил с пенальти. Вратарь «Сельты» парировал удар

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига судьи Исидро Диас де Мера Иван Вильяр Родриго Футбол

Родриго Гоэс не реализовал пенальти в матче «Реала» с «Сельтой».

Вингер был сбит вратарем Иваном Вильяром в штрафной команды из Виго. Главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый.

Бразилец сам нанес удар с точки в левую от себя сторону ворот, но голкипер сумел его парировать.

Это первый пенальти в карьере Родриго, который он не сумел реализовать. До этого дня он дважды забил в Лиге чемпионов и один раз в чемпионате Испании (все – в 2022 году).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Filipp Gorski
Ничего
Джуд все подправил
+13
-1
+12
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King_X
За сборную в серии разве забил Хорватии?
+12
0
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pit4er
Ответ Talgat Ergeshov
почему бы белингему не бить пенальти в отсутствии винисиуса!? р.с с учетом того,что кроос и модрич проводят последний сезон,хотя я бы хотел,чтоб именно они и били)
Походу, чтобы оставить интригу в гонке бомбардиров
+10
0
+10
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Алекс Самойлов
Ответ King_X
За сборную в серии разве забил Хорватии?
послематчевые не считаются
+8
0
+8
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Talgat Ergeshov
почему бы белингему не бить пенальти в отсутствии винисиуса!?
р.с с учетом того,что кроос и модрич проводят последний сезон,хотя я бы хотел,чтоб именно они и били)
+7
-1
+6
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xDe xDe
Не очень понял, честно говоря, почему бил Родриго - счёт 0:0, а на поле Модрич, который как пенальтист сильнее. Ну да ладно, Джуд вытащил нам очки, фейл Родриго можно забыть.
+3
0
+3
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