Родриго впервые в карьере не забил с пенальти. Вратарь «Сельты» парировал удар
Родриго Гоэс не реализовал пенальти в матче «Реала» с «Сельтой».
Вингер был сбит вратарем Иваном Вильяром в штрафной команды из Виго. Главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый.
Бразилец сам нанес удар с точки в левую от себя сторону ворот, но голкипер сумел его парировать.
Это первый пенальти в карьере Родриго, который он не сумел реализовать. До этого дня он дважды забил в Лиге чемпионов и один раз в чемпионате Испании (все – в 2022 году).
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Джуд все подправил
р.с с учетом того,что кроос и модрич проводят последний сезон,хотя я бы хотел,чтоб именно они и били)