Уткин ответил Тинькову на критику Галицкого: «Есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят, парк Галицкого и стадион «Краснодара» останутся»

Василий Уткин ответил Олегу Тинькову на критику Сергея Галицкого.

Тиньков ранее раскритиковал идею владельца «Краснодара» об 11 воспитанниках.

«Самое главное, мне кажется, что Тиньков не понимает одной очень важной вещи... Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова все его имени, у Галицкого – нет.

У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян, историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал, это вообще не является вопросом какого-то откровения.

Тут даже дело в другом. А была ли у Олега Тинькова, например, мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Ну, кроме своих сентенций: злободневных, актуальных, очень небесспорных (многие из них я не принимаю), эпатажных...

Актуальные слова уходят вместе с актуальностью. А парк Галицкого остается. А стадион «Краснодара» остается. А сам он неоднократно формировал свою задачу жизненную как то, чтобы «Краснодар» смог существовать и дальше отдельно в случае, допустим, его внезапного ухода из жизни. Чтобы это осталось.

Ну это же разные задачи жизненные, правда же? И эти задачи во многом противостоят друг другу. Именно поэтому слова Тинькова о Галицком – как и слова Галицкого о Тинькове, если бы они были сказаны – просто не имеют никакого значения. Это очень разные люди. Поэтому Тиньков будет брызгать слюной, а Галицкий будет продолжать делать свое дело в тишине – и далеко не бесспорно. Весьма разные люди», – сказал Уткин.

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

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