Уткин ответил Тинькову на критику Галицкого: «Есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят, парк Галицкого и стадион «Краснодара» останутся»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Олег Тиньков Краснодар Сергей Галицкий Cтадион Краснодар Футбол

Василий Уткин ответил Олегу Тинькову на критику Сергея Галицкого.

Тиньков ранее раскритиковал идею владельца «Краснодара» об 11 воспитанниках.

«Самое главное, мне кажется, что Тиньков не понимает одной очень важной вещи... Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова все его имени, у Галицкого – нет.

У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян, историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал, это вообще не является вопросом какого-то откровения.

Тут даже дело в другом. А была ли у Олега Тинькова, например, мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Ну, кроме своих сентенций: злободневных, актуальных, очень небесспорных (многие из них я не принимаю), эпатажных...

Актуальные слова уходят вместе с актуальностью. А парк Галицкого остается. А стадион «Краснодара» остается. А сам он неоднократно формировал свою задачу жизненную как то, чтобы «Краснодар» смог существовать и дальше отдельно в случае, допустим, его внезапного ухода из жизни. Чтобы это осталось. 

Ну это же разные задачи жизненные, правда же? И эти задачи во многом противостоят друг другу. Именно поэтому слова Тинькова о Галицком – как и слова Галицкого о Тинькове, если бы они были сказаны – просто не имеют никакого значения. Это очень разные люди. Поэтому Тиньков будет брызгать слюной, а Галицкий будет продолжать делать свое дело в тишине – и далеко не бесспорно. Весьма разные люди», – сказал Уткин.

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

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107 комментариев

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kilo_gilo
для Олежи просто невозможно принять парадигму мира,где человек не только о своём личном благополучии печётся,вот и бесится с Галицкого
+120
-7
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Rio de Janeiro
Вася выдал Базу
Галицкий был вне большой политике всегда и последовательно в этом статусе остаётся и сейчас.А тиньков так и останется мудаком, который уже после 2011-2012 и 2014, предлагал на серьёзе официально принять Путину титул царя и обслуживал через свой банк многие госпроекты
+89
-11
+78
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ЛоуренсАравийский
Ответ Atremio
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с каких пор химозные пельмени Дарья стали лучше того же "Цезаря"?
+39
-3
+36
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Рома Политов
Ответ blаncо
А ещё Тиньков создал в каждом городе России долговые ямы кредитной системы. Сейчас уехал забугор и оттуда льёт грязь на всё подряд (вот сейчас выбрал удобную мишень в виде Галицкого, который как жил так и живёт здесь, а не зарубежом). Однозначно заслуживает хороших слов.
Какие он долговые ямы создал? Если людям приходится брать кредиты, что бы заплатить за квартплату или собрать ребёнка в школу, то виноват в этом не Тиньков
+42
-7
+35
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Shadow1882
Ответ Ковш Сосновый
Тиньков ещё в году 17 в интервью говорил, что убери меня из банка всё будет работать как часы, что мы и видим сейчас на практике. Галицкий и Тиньков - это люди которые однозначно оставили после себя много хорошего, и каким-то образом принижать или возвышать одного из них глупо.
Банк работает, но лучшим его уже не получится назвать, как можно было это сделать года 3-4 назад
+38
-3
+35
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Ковш Сосновый
Тиньков ещё в году 17 в интервью говорил, что убери меня из банка всё будет работать как часы, что мы и видим сейчас на практике. Галицкий и Тиньков - это люди которые однозначно оставили после себя много хорошего, и каким-то образом принижать или возвышать одного из них глупо.
+53
-20
+33
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blаncо
Ответ Ковш Сосновый
Тиньков ещё в году 17 в интервью говорил, что убери меня из банка всё будет работать как часы, что мы и видим сейчас на практике. Галицкий и Тиньков - это люди которые однозначно оставили после себя много хорошего, и каким-то образом принижать или возвышать одного из них глупо.
А ещё Тиньков создал в каждом городе России долговые ямы кредитной системы. Сейчас уехал забугор и оттуда льёт грязь на всё подряд (вот сейчас выбрал удобную мишень в виде Галицкого, который как жил так и живёт здесь, а не зарубежом). Однозначно заслуживает хороших слов.
+52
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Михо
Галицкий по моему пример бизнесмена и футбольного руководителя, с нуля создал империю Магнит, которую потом бессовестно отжало государство, с нуля создал клуб Краснодар со стадионом, парком, академией. Такое наследие на десятилетия. А то что не лезет в политику, это его выбор, многие из нас также пытаются дистанционироваться
+25
-10
+15
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Marat_NJL
Ответ Rio de Janeiro
Вася выдал Базу Галицкий был вне большой политике всегда и последовательно в этом статусе остаётся и сейчас.А тиньков так и останется мудаком, который уже после 2011-2012 и 2014, предлагал на серьёзе официально принять Путину титул царя и обслуживал через свой банк многие госпроекты
Галицкий был вне большой политики всегда, пока большая политика не пришла и не забрала его «Магнит».

При всей симпатии и огромном уважении Сергею Николаевичу за то, что он сделал для своего города.
+20
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ayfolomeev
Олег зарабатывает деньги ради зарабатывания денег. Галицкий же потратил часть своих денег на что-то духовное, за это ему спасибо. На Краснодар приятно смотреть
+16
-2
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инок
Тиньков максимально мерзок, впрочем как всегда...
+18
-5
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Forza
Так то Олег Тиньков создал крупнейший частный фонд в РФ по борьбе с раком крови. Что создал Василий Уткин и критики Тинькова в комментариях?
+14
-2
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kilo_gilo
Ответ Red devi1
Комментарий скрыт
завтра Галицкий выступает против. вопрос знатокам в студию: сколько проживет академия Краснодара после такого перфоманса? минута на размышление, время пошло
+23
-13
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Attikus
Ответ alex|alex
не разделяю нападок на Галицкого вообще, но у Олега останется один из лучших банков, названный его именем...
Он уже не у него
+10
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Деметрио
Достали вы, зумеры и пубертаты, со своей "базой".
+15
-7
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Рашпель793
Редко соглашаюсь с Васей, но тут прав.
Галицкий может сколько угодно молчать о своией позиции, а Тиньков сколько угодно верещать о своей. Суть в том, что первый делает благо для людей, не словом, а делом показывает своё отношение к народу. Это стоит миллиарда слов болтунов типа Тинькова.
+10
-2
+8
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Marat_NJL
Ответ Shadow1882
Банк работает, но лучшим его уже не получится назвать, как можно было это сделать года 3-4 назад
Ну лучший, если вообще так можно выразиться, это Райффайзен. Просто потому что не под санкциями и можно скачать приложение)) все)
+9
-2
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abdulakushev@yandex.ru
Уткин забыл сказать о сотнях если не тысячах ребят, которые получили хорошую спортивную школу. И не обязательно играть за Краснодар. Выступление воспитанников клуба в ФНЛ - тоже результат. Другое дело где наш футбол сейчас.. И в этом точно нет вины Галицкого.
+8
-1
+7
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Рома Политов
Ответ blаncо
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Тинькофф банк не рекламировался по телевизору до 2016 года. После этого вся реклама, которую я помню, была про доставку карт и удобство мобильного приложения. О каком лохотроне идёт речь?
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Андрей Федоров
В сша миллионеры вкладываются в космос, в новые технологии, в лекарства от рака.
Наши же, тратят на квартиры в Лондоне, на яхты и тд
И ещё эта мерзость из Англии пытается пристыдить кого-то
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Кирилл.С-Пб
У Тинька только бабки в голове. Пустой человек
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-6
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Геннадий Тёкин
Ответ kilo_gilo
завтра Галицкий выступает против. вопрос знатокам в студию: сколько проживет академия Краснодара после такого перфоманса? минута на размышление, время пошло
Против чего? И зачем?
+6
-2
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milya ololo
Ответ blаncо
А ещё Тиньков создал в каждом городе России долговые ямы кредитной системы. Сейчас уехал забугор и оттуда льёт грязь на всё подряд (вот сейчас выбрал удобную мишень в виде Галицкого, который как жил так и живёт здесь, а не зарубежом). Однозначно заслуживает хороших слов.
не было бы Тиньков банка, с самой простой и лояльной системой народ бы не брал кредиты в Альфе и Сбере?
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Vadim Medvedev
Ответ Ковш Сосновый
Тиньков ещё в году 17 в интервью говорил, что убери меня из банка всё будет работать как часы, что мы и видим сейчас на практике. Галицкий и Тиньков - это люди которые однозначно оставили после себя много хорошего, и каким-то образом принижать или возвышать одного из них глупо.
так и магнит прекрасно работает без галицкого
любая корпорация обычно ничего не теряет от ухода основателя

темпы развития может потерять, но то что уже есть - сразу точно никуда не денется
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Marat_NJL
Ответ blаncо
А ещё Тиньков создал в каждом городе России долговые ямы кредитной системы. Сейчас уехал забугор и оттуда льёт грязь на всё подряд (вот сейчас выбрал удобную мишень в виде Галицкого, который как жил так и живёт здесь, а не зарубежом). Однозначно заслуживает хороших слов.
Такой бред, какие долговые ямы, что ты несешь?)
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