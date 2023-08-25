Шоу «Ледниковый период» не будет в этом сезоне

Илья Авербух заявил, что шоу «Ледниковый период» пока не будет выпускаться.

Проект с участием фигуристов и звезд шоу-бизнеса выходит на Первом канале с 2007 года.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», – сказал продюсер и хореограф.

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