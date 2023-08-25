Шоу «Ледниковый период» не будет в этом сезоне

Теги Илья Авербух Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что шоу «Ледниковый период» пока не будет выпускаться.

Проект с участием фигуристов и звезд шоу-бизнеса выходит на Первом канале с 2007 года.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», – сказал продюсер и хореограф.

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39 комментариев

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PerfectSvendsen
Фанаты Алиначки: Алиначка тащит ЛП уже 5 сезонов. ЛП едет на Алиначке и её обаянии/красоте/шлеме
Авербух: ЛП не будет
Фанаты Алиначки: 🗿🗿🗿
+36
-16
+20
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Katerina Sunny
Первый явно нацелен на шоу с действующими фигуристами, не до пенсионеров и шоу-биза.
+21
-5
+16
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Irina Kistler
кому-то придётся петь!"Деньги съедены, а позор остался" (Ф.Раневская)
+21
-6
+15
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Девочка с севера
Ответ 777free777
Как это не будет???? А где нам ржать над Безызбежностью????)))))))
А как мисс Безызбежность будет получать "лучшего ведущего"?
+20
-10
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Девушка Безимени
славабогу)
+13
-4
+9
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Жорик Вартанов777
Жаль. Хороший мультфильм))
+10
-2
+8
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Вадим Сидоров
На первом одна политота сейчас, некуда это шоу впихнуть-)
+7
0
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Beloded2007
"Алина Загитова стала новой ведущей Top Gear", - добавил Авербух.
+6
0
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Syndycate
Стоило прийти Щербаковой, так сразу шоу закрыли, Авербух наверно убытки подсчитывает
+6
-1
+5
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hh88_88
Эх, не увижу то, что никогда не смотрел
+6
-1
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Lana-shu
Как хорошо! Этот нафталин достал.
+6
-2
+4
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Ливия
Да и отлично)
Нафталин для пенсионеров)
Формат шоу нужно менять.
+4
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наталья Головченко
Очень хорошо. Дурное шоу. Пусть лучше спортсмены спортом занимаются.
+4
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Александр Шульгин
Ну и прекрасно
+6
-3
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777free777
Как это не будет????
А где нам ржать над Безызбежностью????)))))))
+19
-16
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Фира Фасхутдинова
Ответ Bulkina
Поэтому Алиночка побежала на ТНТ.
А куда Анечка с Ягудиным побегут?!)
+3
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Александр Скворцов
Не будет и слава Богу!
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Девочка с севера
Слава Богу! 🙏
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-2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ой, а разве Алиначка не сделала Ледниковый период самым рейтинговым шоу на телевидении? 😆
+5
-3
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juliamart
Хорошая новость)
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Регина
Ответ Syndycate
Щербакова уже побежала к Плющенко?)
Зачем Аню к нему? У неё все хорошо. Скоро Навка с шоу в Китай поедет и Аню возьмет.
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Tatiana Klm
И к лучшему: формат этого шоу за столько лет успел надоесть. Может, придумают что-нибудь новенькое?
+1
0
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Сáмсон Самсонов
Слава богу что не будет
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tanya_1111
Ответ Beloded2007
"Алина Загитова стала новой ведущей Top Gear", - добавил Авербух.
)))))
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Н.Ф.
Ответ Вадим Сидоров
На первом одна политота сейчас, некуда это шоу впихнуть-)
Год назад как-то иначе было?
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