Тер Стеген продлил контракт с «Барсой» до 2028 года. Отсутпные – 500 млн евро
Марк-Андре тер Стеген продлил контракт с «Барселоной».
Соглашение с немецким вратарем рассчитано до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.
Сообщалось, что тер Стеген откажется от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.
Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.
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