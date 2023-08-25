Тер Стеген продлил контракт с «Барсой» до 2028 года. Отсутпные – 500 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген продлил контракт с «Барселоной».

Соглашение с немецким вратарем рассчитано до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.

Сообщалось, что тер Стеген откажется от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.

Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.

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46 комментариев

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Ansu Fati
Ответ dr. cage
Логично.. Стабильно в тройке лучших игроков Барсы уже лет 5-6..
Стабильно в тройке лучших вратарей в топ 5 лиг за последние 5 лет. Даже с Пике и Ленгле умудрялся вырывать сухари и как то сохранять очки. А сейчас с надежной защитой уже идет на рекорды.
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Barsa! bolshe chem klub
Тер Штеген на сегодняшний день, по мне в тройке лучших вратарей мира.
Ждал его рекорда по сухим. Как был близок...
+28
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+21
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dr. cage
Логично.. Стабильно в тройке лучших игроков Барсы уже лет 5-6..
+26
-6
+20
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Никита Филимонов
Ответ Его Величество Златан
меня поражают отступные, которая прописывает барса, она хоть кого то продала за такие отступные
Поражает, что люди до сих пор не знают, что топ клубы прописывают отступные не для того, чтобы за них продавать
+16
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JENNINGS
Один из лучших киперов мира, заслуженное продление! Поздравляю фанатов «Барсы» с отличной новостью!
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Bazilic
Ответ войд
Как можно быть лучшим вратарём в мире пропуская по 3 и более от всяких Плезеней? Как вообще сейвы в ЛЛ связаны с миром? Хотя у кого я спрашиваю,такие как ты уверены что Педри и Гави это футболисты)
Если Гави не футболист, то Реал не клуб, так как Гави в одиночку унижал Мадрид
+7
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The first time really good luck
У Барселоны на воротах лучший вратарь мира будет стоять до 2028
+5
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Alexander Sragovich
не откажется а отложит. Но с 25 года зарплата будет падать и пополняться из отложенных.
+5
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Однажды в Космосе
предан Барселоне Тер штеген
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Budabuda
ТерСтена лучший голкипер в истории Барсы.
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Эксперт Спортс
Тер Штеген возможно единственный стабильный игрок Барсы.
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Leo
Ответ Isa Babaev
Алисон и Куртуа не согласны
Объясни, Алиссон провел так себе сезон, очень прилично пропускал, Реал почти в каждом матче ЛаЛиге пропускал, из-за этого я не назову его лучшим вратарем на данный момент, + Куртуа лучший вратарь сезона 21/22, это я согласен
+1
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Leo
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Тер Штеген на сегодняшний день, по мне в тройке лучших вратарей мира. Ждал его рекорда по сухим. Как был близок...
В этом сезоне, 22/23 он лучший вратарь мира на данный момент
+12
-11
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DolJun
Ответ Bazilic
Как там, нашли хоть кого-то, кто готов свое название на футболке Челси напечатать?
ты о чем?
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AnMe
Сделано в Германии! Рад за капитана, шикарный сезон провел, надеюсь и в этом не подведет.
ПС. Что за Х с комментариями ?
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Дзмітрый Фарботка
претендует на роль легенды клуба
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v.belorussky
Отсутпные – 500 млн евро
_

Саудиты, не спать!
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Dimagger
Отличная новость! Один из лучших вратарей мира.В последние 2 сезона просто стена!
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moldfan
Отличная новость.
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Абдула Магомедсаидов
Челси купит
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Рэд Уайт
Ответ Его Величество Златан
меня поражают отступные, которая прописывает барса, она хоть кого то продала за такие отступные
неймара
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lundian
Ответ Его Величество Златан
меня поражают отступные, которая прописывает барса, она хоть кого то продала за такие отступные
Неймара вроде как
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Arman Markosyan 25
Отличная новость!
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Алекс Самойлов
он ещё сократил ЗП на 30 процентов
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bubareska
Спасибо, Марк-Андре, и успехов! Продолжай радовать нас своей игрой.
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