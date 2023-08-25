Тер Стеген продлил контракт с «Барсой» до 2028 года. Отсутпные – 500 млн евро

Марк-Андре тер Стеген продлил контракт с «Барселоной».

Соглашение с немецким вратарем рассчитано до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.

Сообщалось, что тер Стеген откажется от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы . Футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.

Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.

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