«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

Теги Сибирь СКА судьи КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Илья Морозов Чемпионат.com Захар Бардаков контент Хоккей

Роман Ротенберг был удален в игре с «Сибирью».

Во втором периоде матча на турнире имени Пучкова главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против игрока его команды.

Защитник «Сибири» Илья Морозов жестко сыграл у борта против форварда СКА Захара Бардакова.

Ротенберг после этого выскочил на лед. Кроме того, он в резкой форме обратился к скамейке «Сибири». Вероятно, его слова адресованы Илье Морозову.

«Ты че делаешь, пидарас, ##### (блин)?! Че делаешь, ##### (нафиг)? Пидарас, ##### (нафиг)!» – крикнул Ротенберг.

Главный тренера СКА и Морозов были удалены до конца матча.

 

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Я правильно понимаю, спортс легализовал слово "пидарас"?)
+99
-1
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Пидарас, блин, нафиг.
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdksjs
Правила для всех должны быть одни: хоть квадратным миллиметриком стопы ступаешь на лед - будь добр, получи матч-штраф)) и на ротена это тоже распространяется
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PsichoEscape
Йозе Йодорас
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedorbazaykin
Йозе Материно 🤣
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ответ Сергей Орлов
Я правильно понимаю, спортс легализовал слово "пидарас"?)
это другое
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dyman
Уроки культуры
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ответ Oleg Olegov
Пидарас, блин, нафиг.
🤣🤣🤣🤣👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Это ещё Рома лайтово высказался)) Знарок сразу пальцем по горлу провёл бы)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
ты че делаешь, пидарас?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Ответ Саня Демкин
Джентельмен, однако
Ну тут не до любезностей было. Это ж хоккей а не фигурка)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Ответ Scrappy_Coco
йозе марино спрашивал у своего п#дараса? зачем он мордой к борту прижимался?
Нельзя, балерин ска трогать за ляшки, они на колени встают сразу.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вован63
Рома на трибуне попал в свою стихию раздаёт селфи и про хоккей забыл.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Ivanych
Достойная, всё таки, они с алинкой пара.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Privat Urs
Грязь она и на предсезонке грязь. Бардакову и в прошлом сезоне доставалось, на него большая ставка в команде. Понимаю Ротенберга. Единственное чему он должен научиться -
это сдерживать эмоции на посту ГТ, но понимаю его.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angry_bear
А чё, так можно было...? Как в заголовке, такие эпитеты употреблять...?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
37old
Ротенберг, конечно, инфантильный и недалекий, но упёртый. Просто так он свою игрушку не бросит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
а где он там на лед-то выскочил. Нафантазировали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikki_on
Упоротый Морозов походу перепутал ПО с предсезонкой. Зачем так было делать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Воронин
Ответ Сергей Орлов
Я правильно понимаю, спортс легализовал слово "пидарас"?)
Ну Серёга Ковалев на спортсе давно залупу сеял!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Ответ Персональные данные Номер 67327384
а где он там на лед-то выскочил. Нафантазировали
Да это автор статьи специально накалякал, чтобы побольше народу заходило читать и комментить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
Ответ Scrappy_Coco
йозе марино спрашивал у своего п#дараса? зачем он мордой к борту прижимался?
Иди сам, прижмись, может поумнеешь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Вообще удар был и вправду грязный и опасный для здоровья.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erken Samsonov
Слушайте, ну реально , хочется как в том кино , если звонит ..уд.ак и спрашивает такую ...ерн..ю.....вот зачем на предсезонке, да ине только , делать такие вещи.....если чудак творит такую. .ер.н.ю, как его не назвать тем , кто он есть. Лгбтшник и есть.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Art Kalistratov
Супержестко и даже бы сказал грязно сыграно было, тут еще и не такое вырвется. Надеюсь там обошлось без серьезной травмы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий