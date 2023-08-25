Роман Ротенберг был удален в игре с «Сибирью».

Во втором периоде матча на турнире имени главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против игрока его команды.

Защитник «Сибири» жестко сыграл у борта против форварда СКА Захара Бардакова.

Ротенберг после этого выскочил на лед. Кроме того, он в резкой форме обратился к скамейке « ». Вероятно, его слова адресованы Илье Морозову.

«Ты че делаешь, пидарас, ##### (блин)?! Че делаешь, ##### (нафиг)? Пидарас, ##### (нафиг)!» – крикнул .

Главный тренера СКА и Морозов были удалены до конца матча.