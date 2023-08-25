«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова
Роман Ротенберг был удален в игре с «Сибирью».
Во втором периоде матча на турнире имени Пучкова главный тренер СКА резко отреагировал на силовой прием против игрока его команды.
Защитник «Сибири» Илья Морозов жестко сыграл у борта против форварда СКА Захара Бардакова.
Ротенберг после этого выскочил на лед. Кроме того, он в резкой форме обратился к скамейке «Сибири». Вероятно, его слова адресованы Илье Морозову.
«Ты че делаешь, пидарас, ##### (блин)?! Че делаешь, ##### (нафиг)? Пидарас, ##### (нафиг)!» – крикнул Ротенберг.
Главный тренера СКА и Морозов были удалены до конца матча.
это сдерживать эмоции на посту ГТ, но понимаю его.