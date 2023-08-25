Медведев – №4 в списке самых высокооплачиваемых теннисистов Forbes, Джокович впервые занял первое место

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Джессика Пегула Наоми Осака Даниил Медведев Каспер Рууд Коко Гауфф Ига Швентек Карлос Алькарас Эмма Радукану Теннис

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов. В нем учитываются заработки с сентября 2022 года по август 2023-го.

Новак Джокович впервые возглавил рейтинг, заработав 38,4 млн долларов.

Даниил Медведев занял четвертое место – 20,1 млн.

В целом топ-10 выглядит так:

  1. Джокович – 38,4 млн (13,4 млн на корте + 25 млн за его пределами);
  2. Карлос Алькарас – 31,4 млн (11,4 + 20);
  3. Ига Швентек – 22,4 млн (8,4 + 14);
  4. Даниил Медведев – 20,1 (7,1 + 13);
  5. Рафаэль Надаль – 15,5 (1,5 + 14);
  6. Эмма Радукану – 15,3 (0,3 + 15);
  7. Коко Гауфф – 15,2 млн (3,2 + 12);
  8. Каспер Рууд – 14,4 (6,4 + 8);
  9. Наоми Осака – 12,1 (0,1 + 12);
  10. Джессика Пегула – 10,9 (4,9 + 6).

Лидеры предыдущего года – Роджер Федерер и Серена Уильямс – не попали в рейтинг, поскольку официально завершили карьеры.

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20 комментариев

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Syndycate
Ответ Великий Алонсо
Вот что значит родиться симпатичной с милым личиком, Радукану можно вообще больше на корт не выходить, обеспечила себя и своих будущих внуков на всю жизнь 😂
Тут еще нужно родиться в нужной стране, с нужными корнями, многое должно сойтись)
+16
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+16
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Syndycate
Представьте Радукану побеждала бы как Швентек, уже зарабатывала бы 50 млн как минимум)
+10
-1
+9
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Великий Алонсо
Вот что значит родиться симпатичной с милым личиком, Радукану можно вообще больше на корт не выходить, обеспечила себя и своих будущих внуков на всю жизнь 😂
+8
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+5
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Tseren031293
Атец, конечно, легендарен. Не играл в прошлом году, но сделал больше всех играющих теннисистов. Харизма.
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Nikolay Stavrogin
А Синнер? у него же один только контракт с найк на 10 лет и 100+млн? Вроде как 15млн в год
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Verdo
намбэван везде, во всем и всегда
+3
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erdni
Медведев крут.
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encaro_one
13 млн спонсорских Медведева стоили отказа от флажков в Инстаграме.
Чего уж там душой кривить, хороший обмен.
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encaro_one
Ответ Tun
у женщин спонсорские сильно выше, кроме 2 топов, где же равноправие?
А у мужчин все контракты дед-хомяк забрал (95 млн.) и не отдаёт действующим.
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Syndycate
Ответ Novikov Dima
Даня вообще максимально грамотно выстраивает свою медийность и как следствие заработок вне корта. Например не вижу в топе Циципаса того же, у которого рекламный потенциал явно выше) так что Даня 👏🏻👏🏻👏🏻
Чем потенциал Циципаса выше?)
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Tun
Ответ encaro_one
А у мужчин все контракты дед-хомяк забрал (95 млн.) и не отдаёт действующим.
у женщин Серена тоже не на воде с хлебом сидит
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encaro_one
Ответ Nikolay Stavrogin
А Синнер? у него же один только контракт с найк на 10 лет и 100+млн? Вроде как 15млн в год
На 150 млн. евро на 10 лет.
Что-то да, пропустили в forbes
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бизе
Ответ Великий Алонсо
Вот что значит родиться симпатичной с милым личиком, Радукану можно вообще больше на корт не выходить, обеспечила себя и своих будущих внуков на всю жизнь 😂
Нужно ещё победить на турнире большого шлема в юном возрасте , всего -то ничего .
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Tun
Ответ Syndycate
Тут еще нужно родиться в нужной стране, с нужными корнями, многое должно сойтись)
Уверен, милых азиаток в Британии полно, но вот сколько из них шлем брали?
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Федор Петров
Ответ Syndycate
Чем потенциал Циципаса выше?)
У него яркая внешность и Бадоса
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Buhmichael
Что я хочу сказать - хорошо быть Эммой Радукану))
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encaro_one
У Радукану спонсорские контракты выше чем у Надаля.
Мощно.
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