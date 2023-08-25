Медведев – №4 в списке самых высокооплачиваемых теннисистов Forbes, Джокович впервые занял первое место
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов. В нем учитываются заработки с сентября 2022 года по август 2023-го.
Новак Джокович впервые возглавил рейтинг, заработав 38,4 млн долларов.
Даниил Медведев занял четвертое место – 20,1 млн.
В целом топ-10 выглядит так:
- Джокович – 38,4 млн (13,4 млн на корте + 25 млн за его пределами);
- Карлос Алькарас – 31,4 млн (11,4 + 20);
- Ига Швентек – 22,4 млн (8,4 + 14);
- Даниил Медведев – 20,1 (7,1 + 13);
- Рафаэль Надаль – 15,5 (1,5 + 14);
- Эмма Радукану – 15,3 (0,3 + 15);
- Коко Гауфф – 15,2 млн (3,2 + 12);
- Каспер Рууд – 14,4 (6,4 + 8);
- Наоми Осака – 12,1 (0,1 + 12);
- Джессика Пегула – 10,9 (4,9 + 6).
Лидеры предыдущего года – Роджер Федерер и Серена Уильямс – не попали в рейтинг, поскольку официально завершили карьеры.
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Чего уж там душой кривить, хороший обмен.
Что-то да, пропустили в forbes
Мощно.