Медведев – №4 в списке самых высокооплачиваемых теннисистов Forbes, Джокович впервые занял первое место

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов. В нем учитываются заработки с сентября 2022 года по август 2023-го.

впервые возглавил рейтинг, заработав 38,4 млн долларов.

занял четвертое место – 20,1 млн.

В целом топ-10 выглядит так:

Джокович – 38,4 млн (13,4 млн на корте + 25 млн за его пределами); – 31,4 млн (11,4 + 20); – 22,4 млн (8,4 + 14); Даниил Медведев – 20,1 (7,1 + 13); – 15,5 (1,5 + 14); – 15,3 (0,3 + 15); – 15,2 млн (3,2 + 12); – 14,4 (6,4 + 8); – 12,1 (0,1 + 12); – 10,9 (4,9 + 6).

Лидеры предыдущего года – Роджер Федерер и Серена Уильямс – не попали в рейтинг, поскольку официально завершили карьеры.

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