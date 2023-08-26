Бенитес о 0:1 с «Реалом»: «Ощущение, будто «Сельта» потеряла 3 очка. В случае с пенальти Вильяр сыграл в мяч, почему отменили гол Ларсена – не понимаем»

Теги Рафаэль Бенитес Реал Мадрид Сельта Ла Лига судьи Иван Вильяр Йорген Ларсен Футбол

Рафаэль Бенитес считает, что судьи помогли «Реалу» обыграть «Сельту» (1:0).

«Конечно, у нас есть ощущение, будто мы упустили три очка. В случае с пенальти мы видим, что Иван Вильяр сыграл в мяч. И мы не понимаем, почему отменили гол Ларсена.

Мы уезжаем с дурным послевкусием, поскольку мы потеряли три очка, хотя создавали моменты. Команда сыграла хорошо, и я бы хотел, чтобы она продолжала в том же духе.

Вполне естественно, что вы проигрываете «Реалу», когда ваш гол отменяют, в ваши ворота ставят пенальти, а вы совершаете одну ошибку», – заявил главный тренер «Сельты».

Матч 3-го тура Ла Лиги обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры.

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13 комментариев

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Стахович
Покажите ему кто-нибудь повтор того,как Кепу тянут за футболку
+10
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Roja
дотронулся до мяча не изменив направление
на мяче первым оказывался родриго
про отменённый гол и говорить нечего - пускай протрут глаза
+8
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pit4er
Редкий случай, когда в Ла Лиге судьи не накосячили
+7
-1
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Moscwow
Ответ Стахович
Покажите ему кто-нибудь повтор того,как Кепу тянут за футболку
Да не, это футболка Кепы тянет руку
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
А куда Беня уезжает-то?)) Дома же играл 🤣
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blаncо
Всего 3? Почему не больше?)
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Ena Therapy
Вполне естественно, что вы проигрываете «Реалу», когда в ваши ворота ставят пенальти .

Мы проиграли, потому что нам не забили пенальти. Беня проснись
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Real_v_dushe
Момент с пенальти уже разбирался, по судейским рекомендациям это пенальти: лёгкого касания мяча недостаточно в такой ситуации для того, чтобы сносить после этого игрока. Гол отменён справедливо, очевидно, что напад держал Кепу и чуть не порвал ему свитер.
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gPk
Ответ Стахович
Покажите ему кто-нибудь повтор того,как Кепу тянут за футболку
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/52/8b/10/7a/rue7397dd20e3.jpg
Надо показать фанатам Реала как один игрочишка влетал спокойно на скорости во вратаря ,а они после этого кричали что никакого фола не было.Хотя контакт в бедро очевиден.А тут глядите потянули за футболку и сразу фол.Тянуть за футболку >>>> влетать в бедро.Так и запишем
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gPk
Ответ Roja
дотронулся до мяча не изменив направление на мяче первым оказывался родриго про отменённый гол и говорить нечего - пускай протрут глаза
Протирал глаза когда Бензема в Доннаруму влетал?)
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Roja
Ответ gPk
Протирал глаза когда Бензема в Доннаруму влетал?)
конечно протерал
тебе дать протереть?
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Real_v_dushe
Ответ gPk
Протирал глаза когда Бензема в Доннаруму влетал?)
Купи очки, эпизод на усмотрение судьи вне вратарской площади, а тут у Кепы секунд 5 свитер порвать пытается во вратарской площади.
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