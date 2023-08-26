Бенитес о 0:1 с «Реалом»: «Ощущение, будто «Сельта» потеряла 3 очка. В случае с пенальти Вильяр сыграл в мяч, почему отменили гол Ларсена – не понимаем»
Рафаэль Бенитес считает, что судьи помогли «Реалу» обыграть «Сельту» (1:0).
«Конечно, у нас есть ощущение, будто мы упустили три очка. В случае с пенальти мы видим, что Иван Вильяр сыграл в мяч. И мы не понимаем, почему отменили гол Ларсена.
Мы уезжаем с дурным послевкусием, поскольку мы потеряли три очка, хотя создавали моменты. Команда сыграла хорошо, и я бы хотел, чтобы она продолжала в том же духе.
Вполне естественно, что вы проигрываете «Реалу», когда ваш гол отменяют, в ваши ворота ставят пенальти, а вы совершаете одну ошибку», – заявил главный тренер «Сельты».
Матч 3-го тура Ла Лиги обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры.
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на мяче первым оказывался родриго
про отменённый гол и говорить нечего - пускай протрут глаза
Мы проиграли, потому что нам не забили пенальти. Беня проснись
Надо показать фанатам Реала как один игрочишка влетал спокойно на скорости во вратаря ,а они после этого кричали что никакого фола не было.Хотя контакт в бедро очевиден.А тут глядите потянули за футболку и сразу фол.Тянуть за футболку >>>> влетать в бедро.Так и запишем
тебе дать протереть?