Бенитес о 0:1 с «Реалом»: «Ощущение, будто «Сельта» потеряла 3 очка. В случае с пенальти Вильяр сыграл в мяч, почему отменили гол Ларсена – не понимаем»

Рафаэль Бенитес считает, что судьи помогли «Реалу» обыграть «Сельту» (1:0).

«Конечно, у нас есть ощущение, будто мы упустили три очка. В случае с пенальти мы видим, что сыграл в мяч. И мы не понимаем, почему отменили гол .

Мы уезжаем с дурным послевкусием, поскольку мы потеряли три очка, хотя создавали моменты. Команда сыграла хорошо, и я бы хотел, чтобы она продолжала в том же духе.

Вполне естественно, что вы проигрываете « », когда ваш гол отменяют, в ваши ворота ставят пенальти, а вы совершаете одну ошибку», – заявил главный тренер «Сельты».

Матч 3-го тура обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку