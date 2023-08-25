Роналду пяткой отдал ассист на Мане и забил сам. У Криштиану 1+2 в 3 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Сенегала по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Садьо Мане Султан Аль-Ганам Футбол

Криштиану Роналду пяткой отдал голевой пас на Садьо Мане и забил сам.

Вингер «Аль-Насра» на 27-й минуте открыл счет в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:0, первый тайм).

Мане отличился, получив пас от 38-летнего Роналду в центр штрафной.

На 38-й минуте Роналду забил сам – головой из пределов вратарской площади, воспользовавшись передачей защитника Султана Аль-Ганама.

Таким образом, на счету Криштиану 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

У Мане 2 гола в 4 матчах за саудовский клуб. Его статистика – здесь.

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66 комментариев

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Richman95
GOAT!
+55
-24
+31
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Денис Ширинов
Да ладно, бургерные сейчас расскажут, что к чему
+40
-11
+29
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Лимит Лимитович
Молодец старичок)
+32
-6
+26
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Стахович
Роналду 40 лет,а он все ещё зажигает в топ-5 чемпионате
+20
-6
+14
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Hi Hi
Ответ Legion_08
С ума сойти 😳 в топах коментов строго носители розовых очков. Гоат за гол команде которая из собственной штрафной выйти без потерь не может. Какие ценности у вас низкие,условный Петруха во дворе катает лучше вашего деда
Посмотри видео его ассиста, такой пас независимо от уровня команды сложно отдать
+16
-4
+12
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Hi Hi
Ответ Roman Araslanov
Не голы в кубке бургера, но тоже неплохо
Как же у тебя горит) Оказывается не только Месси умеет феерить против любителей, да?)
+16
-5
+11
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века!
+34
-25
+9
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века!
даже не лучший в Аль насре 😂😂😂 ты о чем идиотка? 0+0 в плей-офф 5 ЧМ это тебе не шутки
+15
-8
+7
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А. Мостовой
в то время как Месси играет против сантехников и ветеринаров
+25
-19
+6
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Legion_08
Ребят ни у кого ни что не горит,сегодня же не 18.12.2022 !
Условный Заболотный,Тёма Дзюба,да тот же Хамдаллах вчера,превосходит вашего гоата. Вы гляньте какие соперники против него играют,это же дно. В нашей РПЛ нет таких команд,это команды уровня дворового футбола. И радоваться тут особо нечему,вы просто жертвы пиара
+7
-4
+3
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pq
Ответ Roman Araslanov
Не голы в кубке бургера, но тоже неплохо
неплохо, но сильно похуже всё-таки, если сравнивать те голы и эти
+9
-6
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Максим Анпилогов
Хоть и не самый топ чемпионат, но пуканы разорвет у комментаторов местных😂
+6
-4
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bel01
У поклонников фрукта неизлечимая психологическая травма после 18.12.2022.
Даже пара действий против клуба, который не входит и близко даже в первую тысячу лучших клубов мира вызывает у них экстаз.
До чего же скатился фрукт, что теперь это считается подвигом))
+5
-3
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Мяти
Король Лео, всегда вдохновлял Роналду на какие то свершения, вот и тут, насмотревшись волшебной игры Лео, Роналду решил отдать пас пяткой, да еще и голевой пас получился, представляете)) Миньоны Роналду тут на Месси гонят, а тот в свою очередь, получает мотивацию просматривая игры Месси. Я же писал, подождите немного, не только партнёры по команде Роналду будут признаваться в любви к игре Лео, но и сам Роналду будет это делать. Терпения товарищи, терпения!
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udiekemen
Ответ Александр Северный
держите меня семеро,этоо однозначно заявка на золотого верблюда) 🤣
За такое только Мессье отдадут ЗМ))
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хавбек+
Ответ Экспертное мнение
Начал что-то выдавать как только подогнали топарей вроде Мане и Брозовича)) Тем временем, Месси из Кампаны сделал праймового Роналду. Неудивительно, что кринжефаны всегда мечтали увидеть Рона в одной команде с Месси, думали он будет халяву замыкать. Но зачем это Лео, если у него есть такой же Кампана?
не прибедняйся, массяне при переходе сразу подогнали Бусяна с Альбой и ручного тренера
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Shohrat Reyimow
Ответ udiekemen
С кем ты разговариваешь?)
убил!🤣😂
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Начал что-то выдавать как только подогнали топарей вроде Мане и Брозовича)) Тем временем, Месси из Кампаны сделал праймового Роналду. Неудивительно, что кринжефаны всегда мечтали увидеть Рона в одной команде с Месси, думали он будет халяву замыкать. Но зачем это Лео, если у него есть такой же Кампана?
С кем ты разговариваешь?)
+4
-4
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кто-то
Ответ Richman95
GOAT!
Мимо
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brodovan
Ответ bel01
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Читай внимательнее, там про Гоата, а не про стероидного.
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TravenS
Ответ Hi Hi
Посмотри видео его ассиста, такой пас независимо от уровня команды сложно отдать
Во дворе такие каждый день раздают)
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Блуждающий странник
Такой Роналду нам нравится, красавчик. Хехаю с комментов как всегда)
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F|||R
А пас-то на самом деле очень хорош
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Batitotti
Этот, конечно, лучше чем тот, но это не точно.
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Стахович
Великий
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