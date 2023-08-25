Роналду пяткой отдал ассист на Мане и забил сам. У Криштиану 1+2 в 3 матчах за «Аль-Наср» в сезоне
Криштиану Роналду пяткой отдал голевой пас на Садьо Мане и забил сам.
Вингер «Аль-Насра» на 27-й минуте открыл счет в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:0, первый тайм).
Мане отличился, получив пас от 38-летнего Роналду в центр штрафной.
На 38-й минуте Роналду забил сам – головой из пределов вратарской площади, воспользовавшись передачей защитника Султана Аль-Ганама.
Таким образом, на счету Криштиану 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.
У Мане 2 гола в 4 матчах за саудовский клуб. Его статистика – здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Условный Заболотный,Тёма Дзюба,да тот же Хамдаллах вчера,превосходит вашего гоата. Вы гляньте какие соперники против него играют,это же дно. В нашей РПЛ нет таких команд,это команды уровня дворового футбола. И радоваться тут особо нечему,вы просто жертвы пиара
Даже пара действий против клуба, который не входит и близко даже в первую тысячу лучших клубов мира вызывает у них экстаз.
До чего же скатился фрукт, что теперь это считается подвигом))