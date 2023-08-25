Роналду пяткой отдал ассист на Мане и забил сам. У Криштиану 1+2 в 3 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

Криштиану Роналду пяткой отдал голевой пас на Садьо Мане и забил сам.

Вингер « » на 27-й минуте открыл счет в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « » (2:0, первый тайм).

Мане отличился, получив пас от 38-летнего в центр штрафной.

На 38-й минуте Роналду забил сам – головой из пределов вратарской площади, воспользовавшись передачей защитника .

Таким образом, на счету Криштиану 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

У Мане 2 гола в 4 матчах за саудовский клуб. Его статистика – здесь.

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