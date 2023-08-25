Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой: «Я ошибся, но не уйду. Буду бороться до конца»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес не стал уходить в отставку после поцелуя с испанской футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Вчера сообщалось, что функционер принял решение уйти в отставку.

Однако на Генеральной ассамблее испанского футбола Рубиалес объявил, что не собирается покидать свой пост.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца», – заявил глава RFEF.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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111 комментариев

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Трент Резнор
Лучший 💪
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VictorVallecano
Ответ riverman1980
Респект, не прогнулся под повесточку. Жду ноющих либералов в комментах, переживающих, что Рубиалес зацелует их стремных жен ))
Как понять, что человек не совсем дружит с головой? Ему везде мерещатся либералы.
+70
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Lionel Andres Messi 10
Я не уйду в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку.
__
Да поняли мы, поняли. Успокойся.
+49
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Мадридито
Ответ ДедаДома.нет
Касильяс тоже там журналистку одну целовал, почему тогда все молчали!?
Так это была жена его
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riverman1980
Респект, не прогнулся под повесточку.

Жду ноющих либералов в комментах, переживающих, что Рубиалес зацелует их стремных жен ))
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Евгений Кузнецов
а вот если бы мужика поцеловал такой шумихи бы небыло
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Стахович
А чтобы убрать Лопатеги было достаточно маленького косяка?
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Игорь Климов
Ответ ZjzoRe
Комментарий скрыт
Чего ты несёшь, чем он опозорил, женщину поцеловал в порыве эмоций после победы?! Или у вас мужчины женщин не целуют, а целуют только представителей своего пола?
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marshalericsson1357
Испанские чинуши ещё нашим фору дадут. Тоже зубами в кресла впились.
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Konstantin Frolov
Ответ ДедаДома.нет
Касильяс тоже там журналистку одну целовал, почему тогда все молчали!?
Наверное потому что она была его девушкой
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Tigran Arevshatyan
Ответ riverman1980
Респект, не прогнулся под повесточку. Жду ноющих либералов в комментах, переживающих, что Рубиалес зацелует их стремных жен ))
Они не либералы. Нам нужно научиться называть идиотов- идтотами, больных - больными. Либерализм-это стремление к свободе, а не то, что присвоили себе геи и подобные им. А так абсолютно с Вами согласен.
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Мадридито
Ответ ДедаДома.нет
На тот момент, они не были женаты.
Ну окей девушка ?
Разница то есть все же
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Margor
Последний гетеросексуал в Европе!
По факту-такие поцелуи законом не запрещены, у девушки претензий нет. Какие праблемы
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krokodilych
Ответ Очевидное невероятное
молодец, правильно сделал, не надо идти на поводу геев!)
При чем здесь геи вообще???

Не надо тянуть руки и прочие части тела, куда тебя не просят. Не надо нарушать чужое частное пространство. Не надо игнорировать общепринятые правила приличия.
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Стахович
Уйдёт или уйдут его.Куда денется.Люди ещё помнят как он убрал Лопатеги и проворачивал махинации вместе с Пике
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rozewood
Ответ Трент Резнор
Лучший 💪
Если бы он поцеловал твоего парня, уверен, ты бы тоже самое писал
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Dmitry Orlov
Не целуй ты в губы
Девчонок горячо -
Там за губами зубы
И острый язычок
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MagicWithoutBorders
У наших чиновников научился… косячат, но остаются
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Очевидное невероятное
Ответ Алексей Иванов
Как я понимаю у футболистки которую он поцеловал к нему не каких претензий нет,так что тогда к нему так прицепились?
ну это же жевропа
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Dr Porto
Ответ ДедаДома.нет
Касильяс тоже там журналистку одну целовал, почему тогда все молчали!?
так там журналистка была его девушка на тот момент.
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Redhead One
Отставка запоздала лет на 5, после провального ЧМ и вызова физрука Энрике
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Иванинью Лав
Леваки со своей культурой отмены и ЛГБТ пропагадой всех достали. Налицо нападки на гетеросексуала.
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Назар Игорь
Уверен дело не в поцелуе, это только повод для конкурентов за почëтное и хорошо оплачиваемое кресло.
+3
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Uragan Boy
мужик! в прямом и переносном смысле этого слова
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dr. cage
Луис Рубиалес: "А эту Эрмосу я ещё и в.....у в другой раз..
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