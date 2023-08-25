Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой: «Я ошибся, но не уйду. Буду бороться до конца»
Луис Рубиалес не стал уходить в отставку после поцелуя с испанской футболисткой.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».
Вчера сообщалось, что функционер принял решение уйти в отставку.
Однако на Генеральной ассамблее испанского футбола Рубиалес объявил, что не собирается покидать свой пост.
«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.
Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца», – заявил глава RFEF.
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Да поняли мы, поняли. Успокойся.
Жду ноющих либералов в комментах, переживающих, что Рубиалес зацелует их стремных жен ))
Разница то есть все же
По факту-такие поцелуи законом не запрещены, у девушки претензий нет. Какие праблемы
Не надо тянуть руки и прочие части тела, куда тебя не просят. Не надо нарушать чужое частное пространство. Не надо игнорировать общепринятые правила приличия.
Девчонок горячо -
Там за губами зубы
И острый язычок